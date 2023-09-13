Пугающие, но такие реалистичные и притягивающие персонажи художницы по макияжу

Дриан Пили Баутиста (Drian Pili Bautista) - блогер, которая создаёт уникальные образы с помощью макияжа и подручных средств. Её творчество выходит за рамки обычного визажа, персонажи, в которых перевоплощается автор напоминают героев из параллельной вселенной, но они созданы без помощи редакторов.
Дриан Пили Баутиста из Филиппин. Её творчество завораживает подписчиков, на работы можно любоваться долго, рассматривая каждую деталь.
Акцент на детали - это самое главное в перевоплощения Дриан. В этом ей нет равных: украшения, ногти, чёткие линии, - всё это создаёт гармоничный, пугающий, но притягивающий взгляд образ.
За её творчеством следят 322 тыс. человек. Большая армия поклонников!
Ещё поражает и то, что макияж художницы абсолютно реалистичен. Несмотря на то, что иногда она прибегает к использованию фильтров или ретуши, чтобы дополнить свои произведения, её работы осязаемы.
Девушка сумела развить свой уникальный талант в искусстве имитации текстур и цветов.
Она искусно воплощает в жизнь стиль персонажа, в который превращается, подчеркивая или воссоздавая его характерные черты.
Источник:
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Кукурузине посоветую развесить эти фото по своему жилищу, тогда она не сможет размножаться, ни к чему ей это...