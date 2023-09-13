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Пугающие, но такие реалистичные и притягивающие персонажи художницы по макияжу

Пугающие, но такие реалистичные и притягивающие персонажи художницы по макияжу

Автор:
13 сентября 2023 10:46
Сообщество : Искусство
Метки: блогер   красиво   макияж   образы   перевоплощение   соцсети   творчество   художница   
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Дриан Пили Баутиста (Drian Pili Bautista) - блогер, которая создаёт уникальные образы с помощью макияжа и подручных средств. Её творчество выходит за рамки обычного визажа, персонажи, в которых перевоплощается автор напоминают героев из параллельной вселенной, но они созданы без помощи редакторов.

Дриан Пили Баутиста из Филиппин. Её творчество завораживает подписчиков, на работы можно любоваться долго, рассматривая каждую деталь.

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Акцент на детали - это самое главное в перевоплощения Дриан. В этом ей нет равных: украшения, ногти, чёткие линии, - всё это создаёт гармоничный, пугающий, но притягивающий взгляд образ.

За её творчеством следят 322 тыс. человек. Большая армия поклонников!


Ещё поражает и то, что макияж художницы абсолютно реалистичен. Несмотря на то, что иногда она прибегает к использованию фильтров или ретуши, чтобы дополнить свои произведения, её работы осязаемы.


Девушка сумела развить свой уникальный талант в искусстве имитации текстур и цветов.


Она искусно воплощает в жизнь стиль персонажа, в который превращается, подчеркивая или воссоздавая его характерные черты.

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Метки: блогер   красиво   макияж   образы   перевоплощение   соцсети   творчество   художница   
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6  комментариев
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20k
alexis 2 часа назад
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Катрин 11 минут назад
это чистой воды чертовщина... бедная... что ж у нее внутри то творится
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6k
Leo Sun Час назад
Притягивающими они могут быть только для пациентов психушки...
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Как-то ФУ....
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4k
Наталья 2 часа назад
Интересно, конечно, но немого однообразно.
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45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Добавлю в избранное этот пост как лучшее средство от запоров.
Кукурузине посоветую развесить эти фото по своему жилищу, тогда она не сможет размножаться, ни к чему ей это...
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Спелая кукурузинка

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