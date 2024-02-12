Художница рисует картины, вдохновляясь советским прошлым

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Творческие люди всегда ищут необычные способы для самовыражения. Порой их идеи выходят за рамки разумного, но именно благодаря креативу и смелости - художники становятся популярными.
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2. Одно и её основных направлений - использовать персонажей с советских плакатов и мультфильмов, стилизуя под современные реалии
6. Она стилизует популярных людей прошлого, вспоминает сюжеты из детства - её творчество пропитано ностальгией и теплотой
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