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Художница рисует картины, вдохновляясь советским прошлым

Художница рисует картины, вдохновляясь советским прошлым

Автор:
12 февраля 2024 07:33
Сообщество : Искусство
Метки: весело   картины   креатив   прикольно   рисунки   творчество   художница   
2240
16

Творческие люди всегда ищут необычные способы для самовыражения. Порой их идеи выходят за рамки разумного, но именно благодаря креативу и смелости - художники становятся популярными.

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Метки: весело   картины   креатив   прикольно   рисунки   творчество   художница   
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12  комментариев
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116
Деньги Есть Час назад
Боюсь обидеть автора. Но, не зашло. Как-то грубовато примитивно.
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52k
Aleksandr 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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11k
поручик Ржевский Полчаса назад
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0
Миша Полчаса назад
Ну в подъезде повесить можно, ну если при этом либо бесплатно либо с доплатой мне.
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2k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
одно слово -Срульнег
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351
Alex Roland 55 минут назад
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Alex Roland 58 минут назад
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56k
Dj Z X C Час назад
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980
Anatolij Час назад
Интересно, а есть ли определение "графоман" для людей с кистью. У девочки, которая выросла, просто забыли отобрать краски и карандаши.
Да и с юмором как-то тяжело, пубертат свистит изо всех щелей...
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5k
Наталья Час назад
Неее
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5k
Горожанин 2 часа назад
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116
Деньги Есть 2 часа назад
Комментарий к фото
Сестра - Ивлеева?
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Спелая кукурузинка

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