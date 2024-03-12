Россиянин, который пытался напасть с ножом на соседа, во время побега застрял в лифте и случайно получил пулю в спину

Столько экшена и совпадений вы ещё не видели.
В Алтуфьево 42-летний мужчина с ножом заявился к жителям многоэтажки. Он начал стучаться в квартиру, кричать про несуществующий долг и сыпать угрозами. Жильцы не стали связываться с неизвестным и вызвали полицию. Когда приехали оперативники, нападавшего с ножом след простыл.
Выслушав историю жильцов, полицейские спустились на пару этажей ниже. Там они встретили лифтёра, который копался в моторе лифта. Полицейские выяснили, что лифт застрял. Но тут, как по волшебству, двери лифта открылись и в них стоял тот самый нападавший с ножом.
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Оперативники потребовали его бросить нож, но тот не послушался и с оружием в руке начал наступать на сотрудников полиции. Один из них выхватил пистолет Макарова и сделал предупредительный выстрел. К несчастью нападавшего, пуля отрикошетила от потолка и попала ему в лопатку. Полицейские вызвали медиков, мужчину госпитализировали, сообщает Baza.
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Самому могло прилететь.
судя по видео и не увидим