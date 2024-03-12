Россиянин, который пытался напасть с ножом на соседа, во время побега застрял в лифте и случайно получил пулю в спину

В Алтуфьево 42-летний мужчина с ножом заявился к жителям многоэтажки. Он начал стучаться в квартиру, кричать про несуществующий долг и сыпать угрозами. Жильцы не стали связываться с неизвестным и вызвали полицию. Когда приехали оперативники, нападавшего с ножом след простыл.

Выслушав историю жильцов, полицейские спустились на пару этажей ниже. Там они встретили лифтёра, который копался в моторе лифта. Полицейские выяснили, что лифт застрял. Но тут, как по волшебству, двери лифта открылись и в них стоял тот самый нападавший с ножом.