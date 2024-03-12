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Россиянин, который пытался напасть с ножом на соседа, во время побега застрял в лифте и случайно получил пулю в спину

Россиянин, который пытался напасть с ножом на соседа, во время побега застрял в лифте и случайно получил пулю в спину

Автор:
12 марта 2024 18:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Россия   интересное   медики   нападение   полиция   фото   экшен   
1968
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Столько экшена и совпадений вы ещё не видели.

В Алтуфьево 42-летний мужчина с ножом заявился к жителям многоэтажки. Он начал стучаться в квартиру, кричать про несуществующий долг и сыпать угрозами. Жильцы не стали связываться с неизвестным и вызвали полицию. Когда приехали оперативники, нападавшего с ножом след простыл.

Выслушав историю жильцов, полицейские спустились на пару этажей ниже. Там они встретили лифтёра, который копался в моторе лифта. Полицейские выяснили, что лифт застрял. Но тут, как по волшебству, двери лифта открылись и в них стоял тот самый нападавший с ножом.

Оперативники потребовали его бросить нож, но тот не послушался и с оружием в руке начал наступать на сотрудников полиции. Один из них выхватил пистолет Макарова и сделал предупредительный выстрел. К несчастью нападавшего, пуля отрикошетила от потолка и попала ему в лопатку. Полицейские вызвали медиков, мужчину госпитализировали, сообщает Baza.

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Метки: Видео   Москва   Россия   интересное   медики   нападение   полиция   фото   экшен   
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15  комментариев
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35k
Юр21 2 часа назад
Весна...
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109
Артём 6 минут назад
Блин, всю полицию пора переучивать. Уже лет десять как предупредительный выстрел отменили, а они хернёй страдают.
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33k
Sama Полчаса назад
Сотрудник тоже умом не блещет: предупредительный в закрытом посещении

Самому могло прилететь.
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3k
Seryi_spb Полчаса назад
Как быстро приезжают лифтеры.
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11k
Фомич 40 минут назад
Повезло остальным, что пуля именно его нашла. Рикошет штука непредсказуемая.
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22k
иванов дмитрий 44 минуты назад
Судя по акцент - это человек который без национальности, но россиянин?
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6k
Wadim 47 минут назад
Дебилы вышли из спячки :)
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4k
poбт 52 минуты назад
"Столько экшена и совпадений вы ещё не видели"
судя по видео и не увидим
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141k
parallax 55 минут назад
Предупреждать надо хотя бы выстрелом в коленку.
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14k
Владимир Час назад
Жаль что, не в голову.
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405
Alex Час назад
Жалко что не в голову. Так бы пораскинув мозгами понял что так поступать нельзя...
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8k
Alex Час назад
жаль, что не замочили
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350322



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