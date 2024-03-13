«Дамам там что-то привиделось»: волгоградский университет поддержал преподавателя, которого уволили из-за «неприличных» фотографий

Мужчина хотел порадовать женщин на 8 марта, но они его порыв не оценили.
В волгоградском техунверсиртете (ВолгГТУ) трудится Алексей Жданов. Параллельно он параллельно работал и в колледже при ВУЗе, преподавал там информатику. А потом вляпался в комичную и странную ситуацию.
Его хобби - разведение кактусов. И он решил поздравить коллег-женщин, скинув в рабочий чат фото с цветком этого растения. К 8 марта не успел, поэтому отправил фотографию 9 числа. Но вместо благодарности, его удалили из чата. Потом вызвали на беседу. А когда Жданов стал выяснять причину, ему заявили: «Приходите тут разбираться или скидывайте заявление на увольнение».
Преподаватель разозлился и уволился.
И только после того вечером, с помощью студентов удалось разговорить заведующую отделом. Оказалось, ситуация не стоит выеденного яйца. Я сексуальный подтекст себе в рабочих чатах явно бы не позволил. Резко высказаться могу, но не это, - сказал он позже.
Женщин оскорбила эта фотография с кактусом «фаллической формы», которую он и скинул им в рабочий чат.
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Но в ВУЗе Жданова поддержали и заявили, что женщинам явно что-то померещилось:
В колледже он был на неполной ставке. Основное место работы - это ВУЗ. Там у него была второстепенная работа, дополнительная.
У нас никаких планов по поводу господина Жданова нет. В том смысле, чтобы его уволить. В ВУЗе он продолжает свою деятельность. Мы к кактусам относимся вполне себе лояльно, даже если они фаллической формы. Дамам там в колледже что-то привиделось, вот они бедного Жданова нашего и решили убрать.
Сам Жданов успокоился и отнёсся к ситуации с юмором. Возвращаться в колледж, сотрудниц которого так возбудило фото с кактусом, он не планирует.
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Берия подслушал и доложил Сталину.
Сталин вызывает Жукова и Берию к себе и спрашивает: Товарищ Жуков, вы когда сказали "сука усатая", кого вы имели ввиду?
- Как кого, товарищ Сталин? Конечно, Гитлера.
Сталин: "Правильно, товарищ Жуков. А вы, товарищ Берия, кого имели ввиду?"
И да, рабочие и прочие чаты зло. Если вынужден находиться, то отключаю звук и не пишу туда ничего. Администраторы привыкли и часто дублируют мне сообщения по работе. Флуд мимо.
Плюс общие чаты - зло!