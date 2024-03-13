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«Дамам там что-то привиделось»: волгоградский университет поддержал преподавателя, которого уволили из-за «неприличных» фотографий

«Дамам там что-то привиделось»: волгоградский университет поддержал преподавателя, которого уволили из-за «неприличных» фотографий

Автор:
13 марта 2024 14:33
Сообщество : Жить в России
Метки: 8 марта   ВУЗ   Видео   Волгоград   кактус   поздравление   преподаватель   увольнение   
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Мужчина хотел порадовать женщин на 8 марта, но они его порыв не оценили.

В волгоградском техунверсиртете (ВолгГТУ) трудится Алексей Жданов. Параллельно он параллельно работал и в колледже при ВУЗе, преподавал там информатику. А потом вляпался в комичную и странную ситуацию.

Его хобби - разведение кактусов. И он решил поздравить коллег-женщин, скинув в рабочий чат фото с цветком этого растения. К 8 марта не успел, поэтому отправил фотографию 9 числа. Но вместо благодарности, его удалили из чата. Потом вызвали на беседу. А когда Жданов стал выяснять причину, ему заявили: «Приходите тут разбираться или скидывайте заявление на увольнение».

Преподаватель разозлился и уволился.

И только после того вечером, с помощью студентов удалось разговорить заведующую отделом. Оказалось, ситуация не стоит выеденного яйца. Я сексуальный подтекст себе в рабочих чатах явно бы не позволил. Резко высказаться  могу, но не это, - сказал он позже.

Женщин оскорбила эта фотография с кактусом «фаллической формы», которую он и скинул им в рабочий чат.

Но в ВУЗе Жданова поддержали и заявили, что женщинам явно что-то померещилось:

В колледже он был на неполной ставке. Основное место работы - это ВУЗ. Там у него была второстепенная работа, дополнительная.

У нас никаких планов по поводу господина Жданова нет. В том смысле, чтобы его уволить. В ВУЗе он продолжает свою деятельность. Мы к кактусам относимся вполне себе лояльно, даже если они фаллической формы. Дамам там в колледже что-то привиделось, вот они бедного Жданова нашего и решили убрать.

Сам Жданов успокоился и отнёсся к ситуации с юмором. Возвращаться в колледж, сотрудниц которого так возбудило фото с кактусом, он не планирует.

Источник:

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Метки: 8 марта   ВУЗ   Видео   Волгоград   кактус   поздравление   преподаватель   увольнение   
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15  комментариев
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7k
Neo 18 минут назад
Что, 6JIRдь? Провакационный кактус?
Каждый видит то, что он хочет видеть! Просто заведующая не 36@на давно, вот }{уй и привиделся.
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1k
Сергей 2 минуты назад
Дамы вообще, только о мужских письках и думают....и счтают, что все такие)))
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1k
tuka 3 минуты назад
хронический недотрах бальзаковских дам страшное и непредсказуемое природное явление
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25k
SolomonA 12 минут назад
"У голодной куме одно на уме..."
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18k
Alex PAW 22 минуты назад
у меня бабка постоянно говорила: - у кого чего болит, тот о том и говорит! ... видать там у кого то жуткий недотрах, что везде писюны видят...
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482
danieldewitte Полчаса назад
Этим дамам хочется посоветовать лечить свой недоипит любыми доступными способами, в хронической стадии болезнь превращает даму в мымру.
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18k
тов.Suhov Полчаса назад
Жуков выходит из кабинета Сталина и говорит: "ууу, сссука усатая!"
Берия подслушал и доложил Сталину.
Сталин вызывает Жукова и Берию к себе и спрашивает: Товарищ Жуков, вы когда сказали "сука усатая", кого вы имели ввиду?
- Как кого, товарищ Сталин? Конечно, Гитлера.
Сталин: "Правильно, товарищ Жуков. А вы, товарищ Берия, кого имели ввиду?"
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4k
poбт Полчаса назад
вчерашней темы было мало, или теперь пока вся местная штатная копипаста не отметится?
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12k
Vampire Полчаса назад
Страшно представить женщину у которой кактус ассоциируется с фаллосом.
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10k
Zhora 39 минут назад
У баб просто лютый недойоб, только и всего.
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94
Ли Харви Освальд Час назад
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12k
Б.Касторский Час назад
Сдаётся мне, что парень немного лукавит. Вопрос ведь был не в самих кактусах, а приписке при отправке фото? Дословно не помню и этой части почему-то нет. Но там был некий подтекст, который можно было трактовать и в таком ключе.
И да, рабочие и прочие чаты зло. Если вынужден находиться, то отключаю звук и не пишу туда ничего. Администраторы привыкли и часто дублируют мне сообщения по работе. Флуд мимо.
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1k
surgy Час назад
Заняться им нечем
Плюс общие чаты - зло!
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August

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