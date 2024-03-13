«Дамам там что-то привиделось»: волгоградский университет поддержал преподавателя, которого уволили из-за «неприличных» фотографий

В волгоградском техунверсиртете (ВолгГТУ) трудится Алексей Жданов. Параллельно он параллельно работал и в колледже при ВУЗе, преподавал там информатику. А потом вляпался в комичную и странную ситуацию.

Его хобби - разведение кактусов. И он решил поздравить коллег-женщин, скинув в рабочий чат фото с цветком этого растения. К 8 марта не успел, поэтому отправил фотографию 9 числа. Но вместо благодарности, его удалили из чата. Потом вызвали на беседу. А когда Жданов стал выяснять причину, ему заявили: «Приходите тут разбираться или скидывайте заявление на увольнение».

Преподаватель разозлился и уволился.

И только после того вечером, с помощью студентов удалось разговорить заведующую отделом. Оказалось, ситуация не стоит выеденного яйца. Я сексуальный подтекст себе в рабочих чатах явно бы не позволил. Резко высказаться могу, но не это, - сказал он позже.

Женщин оскорбила эта фотография с кактусом «фаллической формы», которую он и скинул им в рабочий чат.