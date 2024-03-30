Самый острый в мире перец убил волгоградца

58-летнему жителю Камышина хватило всего 5 штучек этого перца, чтобы оказаться в реанимации.
По словам друга, у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем, но вместо лечения он решил побаловать себя перцем сорта «Каролинский жнец», который еще в 2013 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса и до сих пор там находится. И не даром, ведь по шкале Сковилла его жгучесть оценивают в 2,2 миллиона единиц. Для сравнения, острота распространенного халапеньо от 2500 до 8 тысяч единиц.
Мужчина приобрел этот перец на маркетплейсе и в течение месяца по маленьким кусочкам съел 5 штук, но с его диагнозами это было фатальной ошибкой. Если верить его другу, то у мужчины была анемия, цирроз печени, проблемы с селезенкой и почками. Перец спровоцировал осложнения, и в середине марта он оказался в реанимации, врачи несколько дней безуспешно пытались вытащить его с того света, но не получилось.
Вот только сами жители Волгограда к этой новости отнеслись скептически:
Врач-гастроэнтеролог, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней ВолгГМУ Ирина Тыщенко
напоминает, что острое противопоказано пациентам с заболеваниями желудка, жёлчного пузыря, с воспалительными заболеваниями кишечника и так далее.
Источник:
- "Наша с вами мать так выглядеть не может": активист из Башкирии попросил закрыть "срамные места" памятника "Родина-мать"
- Блогера, пощекотавшего грудь памятника «Родина-мать», оставили в СИЗО
- Предложивший прикрыть монументу "Родина-мать" срамные места активист извинился за свои слова
- "Кощунство и пошлость!": в Москве задержали блогера, "пощекотавшего" грудь памятника «Родина-мать»
- В Госдуме назвали идиотом активиста, предложившего "одеть" монумент "Родина-мать"
Я натурально удивляюсь с некоторых людей.