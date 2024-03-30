Самый острый в мире перец убил волгоградца

Мужчина приобрел этот перец на маркетплейсе и в течение месяца по маленьким кусочкам съел 5 штук, но с его диагнозами это было фатальной ошибкой. Если верить его другу, то у мужчины была анемия, цирроз печени, проблемы с селезенкой и почками. Перец спровоцировал осложнения, и в середине марта он оказался в реанимации, врачи несколько дней безуспешно пытались вытащить его с того света, но не получилось.





Вот только сами жители Волгограда к этой новости отнеслись скептически: