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Самый острый в мире перец убил волгоградца

Самый острый в мире перец убил волгоградца

Автор:
30 марта 2024 09:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Carolina Reaper   Волгоград   перец   противопоказания   реанимация   самый жгучий перец   
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58-летнему жителю Камышина хватило всего 5 штучек этого перца, чтобы оказаться в реанимации.

По словам друга, у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем, но вместо лечения он решил побаловать себя перцем сорта «Каролинский жнец», который еще в 2013 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса и до сих пор там находится. И не даром, ведь по шкале Сковилла его жгучесть оценивают в 2,2 миллиона единиц. Для сравнения, острота распространенного халапеньо от 2500 до 8 тысяч единиц.

Мужчина приобрел этот перец на маркетплейсе и в течение месяца по маленьким кусочкам съел 5 штук, но с его диагнозами это было фатальной ошибкой. Если верить его другу, то у мужчины была анемия, цирроз печени, проблемы с селезенкой и почками. Перец спровоцировал осложнения, и в середине марта он оказался в реанимации, врачи несколько дней безуспешно пытались вытащить его с того света, но не получилось.


Вот только сами жители Волгограда к этой новости отнеслись скептически:

Врач-гастроэнтеролог, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней ВолгГМУ Ирина Тыщенко

напоминает, что острое противопоказано пациентам с заболеваниями желудка, жёлчного пузыря, с воспалительными заболеваниями кишечника и так далее.






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Метки: Carolina Reaper   Волгоград   перец   противопоказания   реанимация   самый жгучий перец   
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Dsident Полчаса назад
Глушитель прогорел?
Я натурально удивляюсь с некоторых людей.
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Kucher Полчаса назад
Его перец не убил, а добил. Кто ж при таком наборе болячек ест столько острого то? Вот и сам перец и соус из него. Действительно острые весьма. А потому даже привычным людям стоит их понемножку в еду добавлять, если уж захотелось поострее. Я кайенский перец вприкуску ем. С этим же сортом такой фокус не пройдёт.
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