«Ад по компасу». Внезапное решение, спасшее жизни подводников

Но куда страшнее гибель на глубине, под толщей воды, в стальном корпусе субмарины. Однако порой, когда гибель казалась неминуемой, в дело вмешивалась судьба, даруя людям по-настоящему чудесное спасение.

Межвоенный период потребовал серьезной модернизации флота во всех странах, так или иначе считавших себя морскими державами. Война, а тем более мировая, всегда вносит множество нововведений в военном деле и ускоряет гонку вооружений. Новое боевое средство — подводная лодка — показала себя с лучшей стороны, а значит, большая часть морских держав стремилась обзавестись ими, и желательно более качественными нежели у конкурентов. Не остались в стороне и США, и несмотря на разразившийся кризис, военный бюджет был принят, и новые субмарины сходили со стапелей. Одной из них была USS S-5, спущенная на воду 10 ноября 1919 года. Субмарина имела длину в 70 метров, водоизмещение в 890 тонн, несла четыре 533-мм торпедных аппарата и 100-мм пушку.

30 августа 1920 года новенькая S-5 после прохождения заводских испытаний, обучения экипажа и завершении всех внутренних работ вышла из Бостона для прохождения испытаний ходовых. 1 сентября лодка отрабатывала экстренное погружение, запланированное на 13.00. Однако один из членов команды при совершении необходимых процедур допустил ошибку и не закрыл вовремя необходимый клапан. Это привело к затоплению нескольких отсеков и крену субмарины на правый борт. Несогласованные действия команды привели к тому, что закрыть некоторые клапаны из-за напора воды стало невозможным, и они сумели лишь покинуть заполняемые водой отсеки. В итоге лодка приняла в торпедный отсек примерно 75 тонн воды, и дала крен на нос.

После произошедшего командир приказал продуть балластные цистерны и дать полный назад, но это оказалось невозможным, так как один из электромоторов залило водой, и он вышел из строя. А вскоре вышел из строя и второй — его тоже закоротило из-за попадания жидкости. Вслед за этим экипаж попытался продуть затопленные отсеки с помощью при помощи центробежной помпы высокого давления, затем при помощи большой помпы низкого давления, но и они одна за другой вышли из строя. Ситуация становилась безвыходной. Средств для спасения с глубины в то время еще не было, они были изобретены и внедрены в оборудование субмарины много позже, а шансы на обнаружение подлодки на такой глубине были призрачны.