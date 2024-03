«Ад по компасу». Внезапное решение, спасшее жизни подводников

Тем не менее, решение было найдено, хотя казалось по началу безумным. Кормовая часть лодки была чуть выше затопленной носовой. Была высказана идея: контролируемым затоплением и перекачкой воздуха поднять корму субмарины вверх таким образом, чтобы она оказалось над водой. Здесь были и недостатки — ведь вода могла залить пусть и выведенные из строя аккумуляторные батареи, что привело бы к выделению хлора и гибели всего экипажа. Команда взялась за дело. Были продуты кормовые цистерны, а затем слита вода из моторного отсека, в результате чего корпус S-5 встал практически вертикально. Простукивание корпуса показало, что корма субмарины возвышалась на шесть метров над водой. Однако ближайший люк, из которого команда могла бы эвакуироваться, всё ещё находился под водой примерно в 9 метрах. Было решено проделать дыру в корпусе, толщина которого достигала 19 миллиметров. В 20.00 команда принялась сверлить корпус изнутри, имея ручную дрель молоток и зубило. Работа была тяжелой и трудоемкой, и команда, работая посменно, сумела проделать дыру размером 15х20 сантиметров к 14.00 следующего дня. К этому времени люди уже страдали от избытка углекислого газа, а проделанного отверстия не хватало для полноценной вентиляции. К счастью подводников через отверстие они заметили какое-то судно, и, чтобы привлечь внимание, просунули в проделанную дыру трехметровую трубу с привязанным к ней куском одежды. Этим судно оказался старый пароход «Алантус» (Ailanthus), совершавший своё последние плавание перед списанием. Капитан парохода сначала принял увиденное за буй, но, поняв, что тот никак не мог здесь оказаться, решил проверить загадочный предмет. У возвышающейся над водой кормы субмарины состоялся весьма примечательный разговор, ставший отчасти легендарным:

- Какой корабль?

- С-5.

- Какая национальность?

- Американец

- Куда направляетесь?

- Ад по компасу.

(анг.):

- What ship?

- S-5.

- What nationality?

- American.

- Where bound?

- Hell by compass.