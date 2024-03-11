«Ад по компасу». Внезапное решение, спасшее жизни подводников

Любая катастрофа в море куда страшнее чем на земле. Враждебная стихия даже без плохой погоды оставляет мало шансов на спасение. Бескрайний океан до горизонта и тонущий корабль — это внушает ужас и чувство безысходности. Многие гибли на воде даже в пределах видимости берега, что уж говорить об открытом океане…
Но куда страшнее гибель на глубине, под толщей воды, в стальном корпусе субмарины. Однако порой, когда гибель казалась неминуемой, в дело вмешивалась судьба, даруя людям по-настоящему чудесное спасение.
Межвоенный период потребовал серьезной модернизации флота во всех странах, так или иначе считавших себя морскими державами. Война, а тем более мировая, всегда вносит множество нововведений в военном деле и ускоряет гонку вооружений. Новое боевое средство — подводная лодка — показала себя с лучшей стороны, а значит, большая часть морских держав стремилась обзавестись ими, и желательно более качественными нежели у конкурентов. Не остались в стороне и США, и несмотря на разразившийся кризис, военный бюджет был принят, и новые субмарины сходили со стапелей. Одной из них была USS S-5, спущенная на воду 10 ноября 1919 года. Субмарина имела длину в 70 метров, водоизмещение в 890 тонн, несла четыре 533-мм торпедных аппарата и 100-мм пушку.
30 августа 1920 года новенькая S-5 после прохождения заводских испытаний, обучения экипажа и завершении всех внутренних работ вышла из Бостона для прохождения испытаний ходовых. 1 сентября лодка отрабатывала экстренное погружение, запланированное на 13.00. Однако один из членов команды при совершении необходимых процедур допустил ошибку и не закрыл вовремя необходимый клапан. Это привело к затоплению нескольких отсеков и крену субмарины на правый борт. Несогласованные действия команды привели к тому, что закрыть некоторые клапаны из-за напора воды стало невозможным, и они сумели лишь покинуть заполняемые водой отсеки. В итоге лодка приняла в торпедный отсек примерно 75 тонн воды, и дала крен на нос.
После произошедшего командир приказал продуть балластные цистерны и дать полный назад, но это оказалось невозможным, так как один из электромоторов залило водой, и он вышел из строя. А вскоре вышел из строя и второй — его тоже закоротило из-за попадания жидкости. Вслед за этим экипаж попытался продуть затопленные отсеки с помощью при помощи центробежной помпы высокого давления, затем при помощи большой помпы низкого давления, но и они одна за другой вышли из строя. Ситуация становилась безвыходной. Средств для спасения с глубины в то время еще не было, они были изобретены и внедрены в оборудование субмарины много позже, а шансы на обнаружение подлодки на такой глубине были призрачны.
Тем не менее, решение было найдено, хотя казалось по началу безумным. Кормовая часть лодки была чуть выше затопленной носовой. Была высказана идея: контролируемым затоплением и перекачкой воздуха поднять корму субмарины вверх таким образом, чтобы она оказалось над водой. Здесь были и недостатки — ведь вода могла залить пусть и выведенные из строя аккумуляторные батареи, что привело бы к выделению хлора и гибели всего экипажа. Команда взялась за дело. Были продуты кормовые цистерны, а затем слита вода из моторного отсека, в результате чего корпус S-5 встал практически вертикально. Простукивание корпуса показало, что корма субмарины возвышалась на шесть метров над водой. Однако ближайший люк, из которого команда могла бы эвакуироваться, всё ещё находился под водой примерно в 9 метрах. Было решено проделать дыру в корпусе, толщина которого достигала 19 миллиметров. В 20.00 команда принялась сверлить корпус изнутри, имея ручную дрель молоток и зубило. Работа была тяжелой и трудоемкой, и команда, работая посменно, сумела проделать дыру размером 15х20 сантиметров к 14.00 следующего дня. К этому времени люди уже страдали от избытка углекислого газа, а проделанного отверстия не хватало для полноценной вентиляции. К счастью подводников через отверстие они заметили какое-то судно, и, чтобы привлечь внимание, просунули в проделанную дыру трехметровую трубу с привязанным к ней куском одежды. Этим судно оказался старый пароход «Алантус» (Ailanthus), совершавший своё последние плавание перед списанием. Капитан парохода сначала принял увиденное за буй, но, поняв, что тот никак не мог здесь оказаться, решил проверить загадочный предмет. У возвышающейся над водой кормы субмарины состоялся весьма примечательный разговор, ставший отчасти легендарным:
- Какой корабль?
- С-5.
- Какая национальность?
- Американец
- Куда направляетесь?
- Ад по компасу.
(анг.):
- What ship?
- S-5.
- What nationality?
- American.
- Where bound?
- Hell by compass.
Старый пароход не мог помочь с расширением отверстия в субмарине — для этого не имелось инструментов, но на нём сумели установить насос для подачи воздуха внутрь лодки, передать морякам внутри пресную воду и еду, и обвязать возвышающуюся над водой корму тросами для удержания. Радио на «Алантусе» тоже не было, но в 18.00 ему удалось сигнальными флагами связаться с проходившим мимо пароходом USS General G.W. Goethals, который, в свою очередь, передал сообщение ВМС США. Флотские инженеры взялись за дело, и к 01.45 3 сентября они расширили дыру настолько, что через неё протиснулись люди. В 03.00 командир подводной лодки последним покинул корабль. Весь экипаж выжил, и никто не пострадал.
Утром того же дня к всё ещё торчавшей над водой кормы субмариной подошёл броненосец «Огайо» (USS Ohio (BB-12)), и, привязав лодку тросами, попытался её буксировать. Однако через четыре мили тросы оборвались, и многострадальная S-5 ушла на дно уже окончательно.
История S-5 примечательна во многих аспектах. Начиная с практически безвыходной ситуации, в которой оказался экипаж из-за человеческого фактора, и до решения поднять корму лодки над водой. А главное в отсутствии жертв. Это один из немногих случаев спасения экипажа аварийной подводной лодки в полном составе, тем более во времена, когда практически не существовало систем спасения из затонувшего судна.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»
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Даже без спассредств.
А уж с каким-то "поплавком", и подавно.
А так хорошо читалось до этого момента