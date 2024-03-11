Известные женщины с большими аппетитами

Начать стоит с основы.

Либидо - это изменяющаяся характеристика, зависящая от множества факторов, как физиологических, так и ментальных. В разные периоды жизни у человека может быть разный уровнь сексуального влечения и, к примеру, стресс, приём антидепрессантов, тяжёлые жизненные обстоятельства могут обрушить либидо "ниже плинтуса". Стабильность, закрытие базовых потребностей, спокойствие может вернуть либидо на привычное место.

Половая конституция - это сексуальный темперамент индивидуума. Это то, что заложено в человеке от природы и от типа половой конституции зависит, сколько ему нужно половых актов. Есть половая конституция слабая, средняя и сильная и у каждой есть чёткие критерии. Половая конституция неизменна - это качество врождённое.

Так что, стоит уже забыть все эти дурацкие притчи про чайники, чашки и ключики с замочками. Каждый человек волен сам выбирать количество половых партнёров и это глупо подвергать какому-то осуждению. Например, женщины из этой статьи сами выбирали свои "ключики" и это ещё вопрос, кто там кого открывал.