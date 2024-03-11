Известные женщины с большими аппетитами

Стоит признать эту странную несправедливость: у мужчины активное и частое сексуальное желание - это повод назвать его "жеребцом", а женщину с таким же уровнем желания называют весьма нелестными характеристиками. Неясно, какая тут разница, ведь половая конституция - это то неизменное, что даётся от природы.
Начать стоит с основы.
Либидо - это изменяющаяся характеристика, зависящая от множества факторов, как физиологических, так и ментальных. В разные периоды жизни у человека может быть разный уровнь сексуального влечения и, к примеру, стресс, приём антидепрессантов, тяжёлые жизненные обстоятельства могут обрушить либидо "ниже плинтуса". Стабильность, закрытие базовых потребностей, спокойствие может вернуть либидо на привычное место.
Половая конституция - это сексуальный темперамент индивидуума. Это то, что заложено в человеке от природы и от типа половой конституции зависит, сколько ему нужно половых актов. Есть половая конституция слабая, средняя и сильная и у каждой есть чёткие критерии. Половая конституция неизменна - это качество врождённое.
Так что, стоит уже забыть все эти дурацкие притчи про чайники, чашки и ключики с замочками. Каждый человек волен сам выбирать количество половых партнёров и это глупо подвергать какому-то осуждению. Например, женщины из этой статьи сами выбирали свои "ключики" и это ещё вопрос, кто там кого открывал.
"Хорошие девушки ведут дневники; у плохих девушек на это нет времени."
Актриса начала 20 века, которая уже в 15 лет начала сниматься в немых фильмах. И уже в этом возрасте была девушкой страстной, стараясь соблазнить любого красивого актёра того периода. Кстати, обучение Таллула проходила в школе при монастыре, но это не мешало ей и другим девочкам немножко экспериментировать в дортуарах по ночам.
Разумеется, в те годы контрацепция и вообще знания о ЗППП были расплывчатыми и неточными. К 30 годам Бэкхед уже прошла долгое лечение от ЗППП, но после победы над ними вышла из клиники и продолжила своё любимое занятие.
Таллула попробовала практически всё и, конечно же, после 50 лет она решила уйти на заслуженный отдых от постельных радостей, ведь вряд ли кто-то ещё мог её чем-то удивить.
Легендарная женщина начала 20 века. Девушка была дочерью весьма богатого промышленника Бенджамина Гуггенхайма, который, к несчастью, погиб в роковом путешествии на "Титанике".
На Пегги свалилось большое богатство, что позволило ей жить как хочется, вплоть до самой смерти в декабре 1979 года.
Пегги увлекалась историей, искусством, коллекционированием и меценатством. Она открывала и содержала различные музеи и картинные галереи в Европе и США. Дядюшка Пегги, влиятельный промышленник Соломон Гуггенхайм, помогал ей и советовал, как и куда лучше вложиться.
За всю жизнь мультимиллионерша два раза была замужем. Детей она родила двоих. Пегги не скрывала от обоих своих мужей, что она страстная женщина и что одного мужчины ей точно будет мало. Общественность, кстати, тоже знала об этом - девушка не видела смысла как-то прятаться.
Гуггенхайм уже в зрелом возрасте написала автобиографию, где рассказала, что в её постели было больше тысячи прекрасных любовников со всего мира. Многие известные художники и музыканты "зажглись" именно в спальне Пегги, ведь ей хотелось сначала узнать "в деле" того, кого собиралась взять под своё шефство.
Филипп V Испанский в 1701 году заключил брак с Марией Савойской. Их брак должен был стать первым шагом, чтобы Испания стала расцветать. Так, кстати, и случилось, но вот с делами на супружеском ложе были большие проблемы.
Филипп V был набожным католиком, причём сильно набожным. Он признавал, что в сексуальных утехах есть определённое удовольствие, но не позволял себе наведываться в спальню супруги слишком часто. Король был уверен, что сие мероприятие в первую очередь направлено на производство потомства, а если просто так, то божья кара немедленно обрушится на грешников.
Вот только Мария Луиза была женщиной с весьма высокой половой конституцией и несокрушимым либидо. Филипп, несмотря на свои убеждения, понимал, что брак - это компромиссы, поэтому приходил к любимой жене в спальню для положенного зачатия наследников, а Савойская обзавелась несколькими фаворитами. Одобренными супругом.
При дворе, кстати, говорили, что когда уж Филипп V добирался до своей супруги, был страстен и ненасытен. Но религиозность у него всегда была на первом месте.
Королева из княжества Матамба, располагавшегося по большей части на территории нынешней Анголы.
Нзинга была рождена в 1583 году в королевской семье. Её брат предал своё государство (в пользу Португалии) и при поддержке военных Нзинга взошла на престол в 1618 году. И ударилась во все тяжкие: женщина быстренько обзавелась гаремом из рабов (в те годы в Матембе существовала работорговля) и пленников. Это были мужчины на любой вкус: высокие, низкие, темнокожие, светлые... Любые. Причём, она добавляла ещё и момент унижения, считая, что те, кто сдались в плен лишились мужского достоинства и поэтому должны были носить только женскую одежду.
С завидной частотой и регулярностью весь гарем должен был доказывать королеве обратное.
Итальянцы и итальянки нация горячая. Когда в 1837 году в Тоскане родилась девочка Вирджиния, то по мере взросления стало понятно, что эту девушку ждёт большое будущее.
Семья её была из небольшого поместья и невинность доченьки берегли изо всех сил, чтобы в будущем выдать её замуж за какого-то выгодного представителя хорошей династии. В 17 лет Вирджинию, бывшую по тем меркам уже "засидевшейся", спровадили замуж. Жених был на 12 лет старше невесты.
Вначале Вирджиния с мужем жили вполне себе хорошо, несмотря на то, как потряхивало Италию в те времена - разрозненные княжества были повсюду и страна ждала объединения.
Вот по этой причине двоюродный брат Вирджинии, то есть графини Кастильоне, придумал просто гениальное решение: сестрёнка должна соблазнить Наполеона III. По плану братца "объект" должен был как раз помочь в объединении княжеств в одну страну.
Супруг Вирджинии был, видимо, не особым ханжой и негласно одобрил семейную затею. Девушка буквально положила себя на государственный алтарь, проведя не одну постельную игру, чтобы получить полную победу.
Графиня поняла, что её удивительная красота может оказывать серьёзное влияние на мужчин, чтобы добиваться чего хочется (или чего нужно). Сексуальный аппетит Вирджинии полностью совпадал с её идеей и сильные мужчины мира стали её "объектами". Те платили ей заботой и деньгами. Фишкой Вирджинии стало введение девственных юношей в суть сексуальной жизни.
Муж графини, очевидно, был не самым глупым человеком и понял, что благодаря своей темпераментной жене у него есть титулы, земли и деньги, в противовес его скромным активам мелкого помещика. Да и жена довольна и сыта, а как говорится "happy wife - happy life!".
Источник:
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Факт.
А в остальном.... Лайф из лайф. Что-то когда-то бывало почти со всеми.
Но и то.... почти, но не со всеми.
-В новостях все про агрессию говорят. А что это такое?
Дед отвечает:
-Вот пошел я к соседке Дуське и поимел ее. Вот это и есть агрессия.
Бабка говорит:
-А если я к соседу Петру схожу и он меня поимеет, это тоже агрессия?
Дед говорит:
-Ты, бабка, бл@дство с политикой то не путай!"
"ЖЕНЩИНА спросила у мудреца: почему МУЖЧИНА, имеющий много ЖЕНЩИН, хороший МУЖЧИНА, а ЖЕНЩИНА имеющая много МУЖЧИН, плохая? Мудрец ответил: потому что ключ, который может открывать все замки, хороший ключ, а замок, который можно открыть любым ключом, плохой замок!"