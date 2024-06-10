Чем заканчиваются круизы на атомной субмарине. Вопиющая некомпетентность американцев, приведшая к человеческим жертвам

9 февраля 2001 года USS Greeneville вышла из Пёрл-Харбора на очередную миссию в рамках программы «по связям с общественностью». На этот раз на борту было 16 гражданских. Восемь из них были генеральными директорами различных корпораций. Шесть — в компании своих жён. Кроме того, также с супругой на борту был спортивный обозреватель. Как сообщалось позднее, эту экскурсию организовал лично отставной контр-адмирал Richard C. Macke для «…сбора средств на восстановление линкора «Миссури»…». Перед отправкой в море капитану доложили, что корабельный блок отображения аналогового видеосигнала (AVSDU) не работает, однако капитан решил, что это не слишком серьёзная неисправность и не стал откладывать выход.

Выйдя из порта в 8:00 по местному времени, к 13:10 субмарина достигла точки, в которой планировались демонстрационные манёвры. В 12:30 гидроакустики субмарины обнаружили несколько надводных контактов, находившихся примерно в 20 морских милях, однако было решено, что они достаточно далеко, и субмарина начала манёвры.

В программу демонстрации для высоких гостей входили серии резких манёвров в подводном положении до 35 градусов из стороны в сторону по курсу, а также быстрые подъемы и погружения. В рубке находились те самые гости, создавая серьезное столпотворение и мешая экипажу выполнять свою работу. Однако такое уже происходило не первый раз, и капитан не видел в этом ничего необычного.

Маневры проходили штатно, и, как отмечал впоследствии капитан, это очень понравилось гостям: «… я едва мог сдержать улыбку, наблюдая за выражением радости и изумления на лицах наших уважаемых посетителей…». Однако из-за столпотворения некоторые из операторов не могли осуществлять свои функции нормально. Так, двух гидроакустиков отвлекали вопросами несколько гостей. А оператор системы, отвечавший за отслеживание замеченных на поверхности судов, из-за неработающего AVSDU, а также посторонних людей в рубке, не мог вовремя докладывать капитану об изменении ситуации на поверхности.

В 13.40 субмарина завершила экстренное погружение в рамках демонстрационных манёвров, и капитан пригласил за рычаги управления аварийным всплытием двух гражданских — генерального директора техасской нефтяной компании Джона Холла и спортивного обозревателя Джека Клери. Проинструктировав их, в 13.42 капитан Уоддл отдал приказ на экстренное всплытие, и гражданские выжали рычаги так, как их и научили.

Однако из-за неисправности некоторых приборов, хаотичного маневрирования субмарины и отвлечённости членов команды, которые должны были следить за происходящим, в 13:43 подводная лодка всплыла прямо под японским учебным судном «Ехиме Мару» (Ehime Maru). «Ехиме Мару», будучи обнаруженной задолго до этого, была потеряна акустическим контактом и из-за совокупности факторов оказалась прямо над быстро всплывающей подводной лодкой. Японское судно было рассечено рулём субмарины в координатах 21°05,5’с.ш. и 157°49,1’з.д. Небольшое судёнышко получило критические повреждения, мгновенно потеряло ход, получило дифферент на корму и спустя пару секунд начало быстро тонуть. Через пять минут корабль ушел на дно. Вместе с ним погибли девять японских граждан, четверо из них были 17-летними подростками, студентами рыболовецкой школы.