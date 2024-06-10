Чем заканчиваются круизы на атомной субмарине. Вопиющая некомпетентность американцев, приведшая к человеческим жертвам

Военная техника из года в года становится сложнее. И, соответственно, чтобы овладеть тем или иным оружием требуется всё больше времени. В современном мире военные машины требуют особенно высокой квалификации, а также сочетания множества знаний и умений.
Хотя унифицированные методики и современные технологии значительно сокращают время, необходимое для постижения чего-либо, подпускать к военной технике гражданских, понятия не имеющих, как это всё работает, не стоит. Впрочем, бывают исключения, когда, к примеру, на борту атомной субмарины, где важен и учтен каждый сантиметр пространства, а доклад любого присутствующего может быть критически важен, оказываются штатские, у которых однако есть деньги и влияние.
Финансирование армии США зачастую очень сильно зависело от отдельных людей. Конечно, иногда бывало так, что кому-то очень прозорливому приходила в голову идея, воплотив которую, в будущем страна получала колоссальное преимущество. Таким, например, можно считать решение Ф. Рузвельта форсировать постройку авианосцев в межвоенный период, когда война хоть и была видна на горизонте, но никто не представлял, насколько масштабной она станет. Однако в послевоенные годы так происходило не всегда. И всё чаще военным структурам сверхдержав приходилось рекламировать себя как в глазах народа, так и тех, кто мог распределять финансовые потоки внутри страны. Скорее всего, именно поэтому возникла мода устраивать экскурсии гражданским на боевые корабли, что было абсолютно немыслимо в СССР того же периода.
USS Greeneville-SSN-772. Атомная подводная лодка флота США класса «Лос-Анджелес». Спущена на воду в сентября 1994 года, находится в строю по сей день. Первые годы службы субмарины упоминаются в документах и не заслуживают внимания, за исключением сообщений о не самом высоком уровне подготовки экипажа и периодических дисциплинарных взысканиях оного. Всё это изменилось с приходом на пост капитана коммандера Скотта Уоддла. Именно под его руководством экипаж был признан одним из лучших на флоте, после чего именно этой субмарине доверили важную роль — быть «туристической яхтой» для высоких гостей. Такие круизы для разных высокопоставленных чиновников и известных людей не были чем-то из ряда вон выходящим на американском флоте, однако кому попало подобное всё же не доверяли.
9 февраля 2001 года USS Greeneville вышла из Пёрл-Харбора на очередную миссию в рамках программы «по связям с общественностью». На этот раз на борту было 16 гражданских. Восемь из них были генеральными директорами различных корпораций. Шесть — в компании своих жён. Кроме того, также с супругой на борту был спортивный обозреватель. Как сообщалось позднее, эту экскурсию организовал лично отставной контр-адмирал Richard C. Macke для «…сбора средств на восстановление линкора «Миссури»…». Перед отправкой в море капитану доложили, что корабельный блок отображения аналогового видеосигнала (AVSDU) не работает, однако капитан решил, что это не слишком серьёзная неисправность и не стал откладывать выход.
Выйдя из порта в 8:00 по местному времени, к 13:10 субмарина достигла точки, в которой планировались демонстрационные манёвры. В 12:30 гидроакустики субмарины обнаружили несколько надводных контактов, находившихся примерно в 20 морских милях, однако было решено, что они достаточно далеко, и субмарина начала манёвры.
В программу демонстрации для высоких гостей входили серии резких манёвров в подводном положении до 35 градусов из стороны в сторону по курсу, а также быстрые подъемы и погружения. В рубке находились те самые гости, создавая серьезное столпотворение и мешая экипажу выполнять свою работу. Однако такое уже происходило не первый раз, и капитан не видел в этом ничего необычного.
Маневры проходили штатно, и, как отмечал впоследствии капитан, это очень понравилось гостям: «… я едва мог сдержать улыбку, наблюдая за выражением радости и изумления на лицах наших уважаемых посетителей…». Однако из-за столпотворения некоторые из операторов не могли осуществлять свои функции нормально. Так, двух гидроакустиков отвлекали вопросами несколько гостей. А оператор системы, отвечавший за отслеживание замеченных на поверхности судов, из-за неработающего AVSDU, а также посторонних людей в рубке, не мог вовремя докладывать капитану об изменении ситуации на поверхности.
В 13.40 субмарина завершила экстренное погружение в рамках демонстрационных манёвров, и капитан пригласил за рычаги управления аварийным всплытием двух гражданских — генерального директора техасской нефтяной компании Джона Холла и спортивного обозревателя Джека Клери. Проинструктировав их, в 13.42 капитан Уоддл отдал приказ на экстренное всплытие, и гражданские выжали рычаги так, как их и научили.
Однако из-за неисправности некоторых приборов, хаотичного маневрирования субмарины и отвлечённости членов команды, которые должны были следить за происходящим, в 13:43 подводная лодка всплыла прямо под японским учебным судном «Ехиме Мару» (Ehime Maru). «Ехиме Мару», будучи обнаруженной задолго до этого, была потеряна акустическим контактом и из-за совокупности факторов оказалась прямо над быстро всплывающей подводной лодкой. Японское судно было рассечено рулём субмарины в координатах 21°05,5’с.ш. и 157°49,1’з.д. Небольшое судёнышко получило критические повреждения, мгновенно потеряло ход, получило дифферент на корму и спустя пару секунд начало быстро тонуть. Через пять минут корабль ушел на дно. Вместе с ним погибли девять японских граждан, четверо из них были 17-летними подростками, студентами рыболовецкой школы.
После экстренного всплытия субмарина подала условный сигнал на базу, сообщив, что получила повреждения и возвращается. Координаты точки столкновения передали спасателям, так как субмарина не имела возможности организовать спасательные работы. По утверждению капитана, чтобы приступить к спасению, необходимо было сначала откачать оставшуюся после аварийного всплытия воду в балластных цистернах, на что требовалось около получаса. Кроме того, по его же утверждениям, на море было сильное волнение.
Как бы то ни было, «Ехиме Мару» стремительно ушёл под воду. А успевшие выбраться с тонущего корабля провели в море ещё несколько часов, пока исполнявшая роль «круизной яхты» атомная субмарина доставляла важных гостей на берег. В некоторых документах, кстати, отмечается, что помимо всего прочего капитан, стараясь успеть на запланированный для ВИПов фуршет, очень спешил, и, возможно, это стало одной из причин трагедии. Поскольку японское судно затонуло, и погибли люди, замять скандал не удалось.
Именно тогда общественность и узнала, что ВМС США привозит на боевые корабли богатых и влиятельных людей для их развлечения, хотя формально это и не было тайной. В результате СМИ подняли большой скандал. Извинения принесли президент США Джордж Буш и несколько чиновников, участвовавших в разбирательствах. 11 февраля извинился командующий Тихоокеанским флотом Томас Фарго. К нему обратились родственники погибших с просьбой лично сопроводить их к месту гибели судна и поднять тела, однако пресс-служба высокопоставленного военного ответила отказом, сославшись на занятость Фарго.
Были назначены разбирательства, где большая часть вины была возложена на капитана субмарины. Комиссия отметила непрофессиональные действия Уоддла, что он должен был более внимательно отнестись к безопасности и показаниям приборов. Тем не менее никто из экипажа субмарины, в том числе и капитан, не предстал перед военным трибуналам. Уоддл получил административное наказание и был списан на берег, ему был назначен штраф в размере полумесячного оклада. Однако и штраф был отложен на полгода, после чего и вовсе отменён с формулировкой «за хорошее поведение».
За происшествие никто не понёс серьёзной ответственности. Все высокопоставленные должностные лица, так или иначе причастные к инциденту, отделались лишь формальными извинениями. Виновным оказался лишь капитан, но и его наказание состояло в отстранении от командования субмариной. В СМИ это всё представали трагической ошибкой и стечением обстоятельств. В Японии произошедшее вызвало широкий резонанс, и задавались вопросы о правомерности использования боевых кораблей в качестве прогулочных яхт. Правительства обеих стран сделали всё, чтобы замять инцидент. В память о нём на Гавайях был открыт мемориал памяти «Ехиме Мару» на набережной, недалеко от Гонолулу. Показывая свою сострадательность, правительство США полностью взяло на себя расходы на поддержание памятника в надлежащем состоянии. Однако этот шаг вызвал бурю негодования со стороны ветеранов флота США, так как это единственный памятник японским гражданам на Гавайях, к тому же на полном обеспечении правительства США.
Флот США выплатил компенсации семьям пострадавших в размере 13,9 миллионов долларов и 33 семьи из 35 согласились принять эту сумму. Еще с двумя семьями была достигнута договоренность позже — они получили личные извинения от капитана субмарины и компенсацию.Тем не менее, по словам одной из матерей, у которой погиб сын, «…хотя она была и рада тому, что всё закончилось, но всё же предпочла бы увидеть своего сына ещё раз…».
Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»
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Только в этом случае с американским акцентом... ну не барское дело спасать каких-то япошек, тем более когда опаздываешь на vip пьянку.