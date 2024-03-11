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Трёхглазый человек Билл Дёркс

Трёхглазый человек Билл Дёркс

Автор:
11 марта 2024 12:13
Сообщество : Истории
Метки: Билл Дёркс   Жизнь   СТОЙКОСТЬ   выступление   глаз   диковинка   патология   физиология   циклоп   шоу   
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Проклятие или подарок судьбы – чем стала ужасная и одновременно притягательная внешность для этого человека?

Технически этот мужчина был одноглазым с тремя глазами. Фактически грозный Циклоп – персонаж греческих мифов. Но в отличие от своего жуткого коллеги по цеху, Билли Дёркс был тихим, замкнутым и отстранённым.

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У Билла Дёркса, по понятным причинам, было тяжелое детство. Он родился в Джаспере, штат Алабама, 13 апреля 1913 года с заболеванием, известным сегодня как фронтоназальная дисплазия. Во время беременности матери две половины лица плода не смогли полностью и равномерно срастись.

В результате чего малыш родился с глубокой расщелиной губы, открытым нёбом и раздвоенным носом. По некоторым данным, Билл также родился с обоими глазами, закрытыми капюшонами из кожи, и в детстве ему пришлось вскрывать их хирургическим путем.

Из-за своей внешности мальчик не смог получить образование: сверстники дико боялись необычного ребёнка.  А его семья была слишком бедна, чтобы позволить себе частное обучение. Кроме того, родные Дёркса стыдилась своего сына и не хотели, чтобы он светился в общественных местах. В результате Билл не получил социальной адаптации и стал глубоким интровертом. Ещё больше усложняла жизнь бедного Билла его губа, из-за которой его было трудно понять.

Однажды он посетил местную ярмарку. Менеджеры, руководившие представлением, тут же пригласили мальчика на гастроли, и Билл оставил свою мрачную жизнь ради шанса на удачу и вскоре стал известным персонажем – «Человеком с тремя глазами».

Для пущего ужаса перед выступлениями Билл рисовал третий глаз в углублении между носами. Вероятно, фальшивка не была замечена на протяжении всей его карьеры, потому что мало кто в принципе мог смотреть Биллу прямо в лицо и, тем более, внимательно его разглядывать. По иронии судьбы, Билл, которого позиционировали как человека с тремя глазами, на самом деле был одноглазым, так как был слеп на правый глаз.

Билл стал довольно успешным артистом и работал с многочисленными шоу, неплохо зарабатывая на жизнь. Из-за кротости и застенчивости другие часто использовали его в своих интересах. Билл так и остался неграмотным и, соответственно, даже не мог читать контракты, которые подписывал.

На одном из шоу он познакомился с Милдред – женщиной в крокодиловой коже.

Милдред родилась в 1901 году и была немного старше Билла, но дружба быстро переросла в любовь, и, несмотря на внешность, они поженились. Изгои провели несколько счастливых лет вместе, будучи очень странной супружеской парой, пока Милдред не скончалась в июне 1968 года. Билл был совершенно убит горем и вскоре вышел на пенсию в Гибсонтон, штат Флорида, где 7 мая 1975 года навсегда воссоединился со своей любимой женой.

Билл Дёркс был человеком сложной судьбы. Собственная семья его стыдилась, окружающие боялись и относились с отвращением. Но он смог перебороть себя и научиться извлекать выгоду из своего уродства, обрёл дружбу и любовь и остался в истории не просто как человек с физическими патологиями, но и как пример внутренней душевной силы и стойкости.

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Метки: Билл Дёркс   Жизнь   СТОЙКОСТЬ   выступление   глаз   диковинка   патология   физиология   циклоп   шоу   
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Luc72 56 минут назад
"две половины лица плода не смогли полностью и равномерно срастись."
А нихрена, технически тут налицо (в прямом и переносном смысле) два комплекта органов, т.е. два лица, а не "половинки", иначе откуда бы взялся третий глаз. Наверняка есть и четвертый, но мог "рассосаться" полностью еще в утробе.
Это сиамские близнецы "на голову". Наверняка и ПОЛУ шарий мозга более чем 2, если "покопаться".
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