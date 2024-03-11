Трёхглазый человек Билл Дёркс

Для пущего ужаса перед выступлениями Билл рисовал третий глаз в углублении между носами. Вероятно, фальшивка не была замечена на протяжении всей его карьеры, потому что мало кто в принципе мог смотреть Биллу прямо в лицо и, тем более, внимательно его разглядывать. По иронии судьбы, Билл, которого позиционировали как человека с тремя глазами, на самом деле был одноглазым, так как был слеп на правый глаз.