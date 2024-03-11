Плохо что ли? Хорошо! Суровые мужские берлоги

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Подборка весьма минималистичных жилищ, в которых по всем признакам интерьера живут мужчины. И знаете... Почему-то это выводит из себя... женщин.
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14. Баян из 2018-го
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