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Плохо что ли? Хорошо! Суровые мужские берлоги

Плохо что ли? Хорошо! Суровые мужские берлоги

Автор:
11 марта 2024 19:03
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Прикол   Юмор   минимализм   мужчины   подборка   холостяцкая берлога   
969
18
Подборка весьма минималистичных жилищ, в которых по всем признакам интерьера живут мужчины. И знаете... Почему-то это выводит из себя... женщин.
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Метки: Жизнь   Прикол   Юмор   минимализм   мужчины   подборка   холостяцкая берлога   
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3  комментария
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25k
Анатолий Соколов Полчаса назад
Комментарий к фото
судя по проводам, торчащим из потолка в центре комнаты - ремонт только закончили и мебель не успели завезти. а складной стул - строителей.
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162
Без Паники 13 минут назад
Комментарий к фото
Бомжатник
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3k
Александр Ломовицкий 14 минут назад
11 во время ремонта .это я не фоткал когда в гостиной делал стяжку а всю мебель столкал в спальню (ну и сам там спал конечно) жену выглал на время ремонта чтоб пылищей не дышала , и что мне делать было ? Правильно. собрал комп и гонял по сети или в игрушки резался в перекурах и вечером . Примерно хуже чем на этом фото было.
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