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133 дня в открытом океане. Чем питался и как выжил китайский бедолага после кораблекрушения

133 дня в открытом океане. Чем питался и как выжил китайский бедолага после кораблекрушения

Автор:
11 марта 2024 09:19
Сообщество : Истории из жизни
Метки: 133 дня в открытом океане   Пун Лим   история   китаец   кораблекрушение   люди   моряк   
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Пун Лим был китайским моряком. В 1942 году, во время Второй мировой войны, он работал на британском вооруженном торговом корабле SS Benlomond, следовавшем из Кейптауна в Нью-Йорк.

Немецкая подводная лодка атаковала и потопила этот корабль. Это случилось в Атлантическом океане, на расстоянии 1200 км от берега Бразилии, примерно напротив устья Амазонки.

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Для Великобритании немецкие подлодки были кошмаром - у них погибло свыше 4700 судов за период войны.

Корабль мгновенно начал тонуть, засасывая всё с собой, включая лодку, на которой надеялся уплыть Лим.

Кроме него из команды судна выжило еще пять человек на плоту. Но их обнаружила немецкая подлодка. Моряков допросили, а потом отправили назад на плот, вскоре они скрылись из виду.

Моряк надеялся, что к месту кораблекрушения прибудут спасатели и его быстро обнаружат. Но англичанам не было резона плыть в опасный район, патрулируемый подводными лодками врага. Тем более, надежды спасти что-то или кого-то с корабля были нулевыми.

Через два часа плавания вокруг места крушения Лим нашел второй корабельный спасательный плот. На корабле, помимо лодок, было и два подобных экземпляра, как оказалось - не напрасно! И здесь ему фантастически повезло. На плоту было несколько коробок с печеньем, сорокалитровый кувшин с водой, немного шоколада, мешок сахара, несколько сигнальных ракет и факел. Плот был оборудован тентом, чтобы моряки смогли скрыться от палящего солнца.

Лим остался один на деревянном плоту, с ним был небольшой запас припасов. Ширина плота была всего 2,4 метра.

С течением ему тоже не повезло. Его унесло довольно далеко от судоходной трасы, где его могли заметить и подобрать.

Однажды рядом с ним всплыла подводная лодка. У нее был странный флаг бело-зеленого цвета.

В то время не так то и много было подобных флагов. Египет, Саудовская Аравия и Гархвал (небольшое государство, существовавшее тогда на территории Индии). Но предположить у них подводные лодки во Второй мировой было бы трудно.

Еще экзотическим вариантом мог бы стать флаг Саксонии. Она располагалась на территории Западной Германии. И, хотя, отдельный флаг у Саксонии был отменен Третьим Рейхом, у немцев он был популярен. Выглядел флаг так:

Люди из подводной лодки вышли покурить. Лим попросил взять его на борт, но они лишь посмеялись ему в ответ и вскоре ушли назад. Подводная лодка снова погрузилась в пучину.

Бедняга путешественник провел в море 133 дня в полном одиночестве. Целенаправленно вести плот к берегу он тоже не мог, попав в полную зависимость от стихии.

Когда закончились припасы он начал ловить рыбу. Вместо лески - корабельная веревка, а рыболовные крючки он изготовил из пружинок, которые так кстати оказались внутри фонарика.

Привязал себя веревкой к плоту и погружался в воду. Пить хотелось сильно, но морская вода - плохой помощник. Конечно, были в истории смельчаки, которые ставили на себе эксперименты ради науки. О них я ранее писал в статье: Сколько можно выпить морской воды и выжить.

Вода нужна именно пресная. Ее он добывал либо за счет дождя (осадки его в путешествии не баловали, дожди были редко. Хотя, может, и к лучшему - меньше риск перевернуться во время шторма). Либо, выжимая рыбу. Морские рыбы выводят лишнюю соль, за счет специальных клеток, расположенных в жабрах и кишечнике. Поэтому жидкость внутри рыбы опресненная.

Также он ловил птиц и даже победил акулу! Небольшую акулу он поймал на наживку с помощью веревки. Вытащил ее на борт, но она его чуть не укусила. Моряк начал бить ее железным кувшином по голове, пока та не окочурилась.

Плавники завялил на солнце. В Китае акульи плавники считаются деликатесом.

Правда чаще едят не вялеными, а делают суп из акульих плавников.

Но уж тут не до роскошеств!

Однажды, казалось, что счастье уже близко! Лима издалека заметил американский корабль. Но когда направился к нему - начался шторм и плот с бедным моряком снова исчез из виду.

Однако вскоре появилась новая надежда. Лим понял, что берег близко. Вокруг кружилось множество чаек, а цвет воды стал меняться. И, действительно, надежда оправдалась.

В апреле 1943 года Лим заметил берег. Его обнаружили три бразильских рыбака, которые и спасли бедолагу. По внешнему виду - и моряка и плота, рыбаки поняли, что путешествие было длинным. Хотя и представить себе не могли насколько!

Но вот узнать детали они смогли уже спустя месяц из газет. Ведь Лим не говорил по-португальски, а рыбаки не знали ни китайского ни английского языков.

Ли похудел на 9 килограммов. Но, что любопытно, смог спокойно сам без поддержки ходить.

Когда сталкиваешься с подобными историями, лично меня всегда это вдохновляет. Начинаешь понимать, что возможности человека гораздо шире, чем нам кажется. И даже в самых трудных, и, казалось бы, безвыходных ситуациях не стоит опускать руки. А если и опускать руки, то только для того, чтобы огреть акулу кувшином.

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: 133 дня в открытом океане   Пун Лим   история   китаец   кораблекрушение   люди   моряк   
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куджо Минуту назад
Какой то школьник писал текст?
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Anarasius

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