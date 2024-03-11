133 дня в открытом океане. Чем питался и как выжил китайский бедолага после кораблекрушения

Корабль мгновенно начал тонуть, засасывая всё с собой, включая лодку, на которой надеялся уплыть Лим.

Кроме него из команды судна выжило еще пять человек на плоту. Но их обнаружила немецкая подлодка. Моряков допросили, а потом отправили назад на плот, вскоре они скрылись из виду.

Моряк надеялся, что к месту кораблекрушения прибудут спасатели и его быстро обнаружат. Но англичанам не было резона плыть в опасный район, патрулируемый подводными лодками врага. Тем более, надежды спасти что-то или кого-то с корабля были нулевыми.