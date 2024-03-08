Самый знаменитый раб в США, о котором писали все газеты. Необычная история Дреда Скотта

Прежде чем перейти к истории его жизни стоит кратко сказать про ситуацию в Америке в первой половине 19 века.

Страна разделена, фактически, на две части. Аболиционисты - жители, преимущественно, северных штатов, которые выступали против рабства.

Дело в том, что использование рабского труда приносило прибыль только плантаторам на юге Штатов. На севере плантаций не было (максимум - небольшие фермы).