Самый знаменитый раб в США, о котором писали все газеты. Необычная история Дреда Скотта

В середине XIX века этого парня в Америке знали все. Он был вторым по узнаваемости персонажем после президента.
В ту пору Штаты еще вовсю эксплуатировали рабов, которые не имели ни права голоса ни своего мнения в глазах народа. Чем же прославился и смог заявить о себе Дред Скотт, что прогремел на всю Америку?
Прежде чем перейти к истории его жизни стоит кратко сказать про ситуацию в Америке в первой половине 19 века.
Страна разделена, фактически, на две части. Аболиционисты - жители, преимущественно, северных штатов, которые выступали против рабства.
Дело в том, что использование рабского труда приносило прибыль только плантаторам на юге Штатов. На севере плантаций не было (максимум - небольшие фермы).
Южане же активно использовали рабский труд. Причем, к рабам относились не как к людям. А даже хуже, чем к лошадям. Устал, износился - умирай, не претендуй на похлебку. Купим нового.
Штаты в этот момент расширялись. У каждого штата уточняли, будет в нем рабство или нет. И действовал договор - нужно принимать в состав США по одному штату - с рабовладением и без. Чтобы не нарушалось равновесие.
Как вы понимаете, равновесие это было хрупким и рано или поздно должен был произойти взрыв. И первой ласточкой как раз и стал наш сегодняшний персонаж.
Родился Дред в 1799 году в семье рабов. Хозяином был отставной военный. Сперва пробовал заниматься земледелием в Алабаме. Безуспешно. Поэтому семья переехала в Миссури. Все эти географические названия я упоминаю не просто так. В них и будет вся суть конфликта.
Дреда перепродали местному врачу. Дреду повезло, он был "элитным" рабом. То есть умел читать, сопровождал хозяина в командировках. Получил разрешение на свадьбу и женился. Пытался выкупить себя, но получил отказ. Предложил 300 долларов (около 12 тысяч долларов по нынешним ценам).
Дред мечтал о свободе. Ведь он был достаточно образованным, мог бы сам работать и содержать семью. Он изучил законодательство и решил пуститься во все тяжкие.
И подал в суд на хозяев. У него был разумный аргумент - Дред с семьей жил на территориях, где рабство было законодательно запрещено. Это случилось в 1820 году, когда Дреду исполнился 21 год.
Первая судебная инстанция признала за Дредом свободу! Ведь по закону он был полностью прав. Это был его триумф. Впервые, черный человек сумел добиться успеха в США легальным юридическим способом.
Газеты начали трубить об этом громком деле. Изображение Дреда украшало передовицы самых массовых изданий страны.
Но успех был недолгим. Дело направили в инстанцию выше. Верховный суд США отклонил его иск. Причину назвали такую - Дред родом из Африки, значит гражданин одной из африканских стран, а не США. И рассматривать его дело в рамках американских законов суд не будет.
Рабы - частная собственность. Конгресс не имеет полномочий регулировать рабство на территориях и не может отменить права рабовладельца в зависимости от того, где он жил.
Все дальнейшие попытки Дреда бороться окончились неудачно.
Помог случай. Его хозяин умер, жена вышла замуж за другого. Тот оказался противником рабства и конгрессменом. Очень удивился, когда увидел знаменитого по публикациям в газетах афроамериканца и подарил Дреду долгожданную свободу.
Увы, свободой Дред наслаждался всего год. Чтобы заработать на жизнь, 57-летний афроамериканец был вынужден пойти работать грузчиком. Там заболел туберкулезом от которого вскоре скончался.
Его жена (на фото справа) прожила еще 20 лет после мужа, ну а две дочери уже продолжили свой путь, как свободные граждане.
Ну а окончательно рабство отменили уже после Гражданской войны, спустя семь лет после смерти Дреда. Приняли Тринадцатую поправку. Любопытно, что последним штатом, ратифицировавшим эту поправку, был Миссисипи, из-за которого и поднял шум Дред. Миссисипи принял поправку аж в 2013 году.
Источник:
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