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Травля слабых и война против всего мира. Люди специально сделали гусей злыми. И вот почему

Травля слабых и война против всего мира. Люди специально сделали гусей злыми. И вот почему

Автор:
11 марта 2024 09:08
Сообщество : Животные
Метки: гуси   животные   злые гуси   природа   факты   фото   
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У бабушки в деревне многим неоднократно доставалось от этих пернатых злыдней: и щипали, и крыльями били! Но что мы им такого сделали? Почему деревенские гуси такие злые?

Это страшная тайна всех заводчиков гусей, о которой никто вам не скажет даже под пытками. Они специально оставляют у себя самых отбитых и агрессивных птиц! Неужели гусеводам нравится смотреть, как их подопечные гоняют народ? Обо всех сказать не могу, но большинство выращивает злобных лапчатых не удовольствия ради. Просто по-другому домашнее разведение этих птиц наладить сложно. Это вам не куры, — раз петух, два десятка наседок, и дело пошло: у гусей настоящие семейные отношения.

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Формирование семей, в зависимости от климата, начинается поздней зимой или ранней весной. В это время молодые гусаки, что вывелись прошлым летом, сражаются за самок и лидерство в стаде. В дикой природе большинство видов гусей предпочитают моногамные отношения, однако содержать столько птицы на ферме невыгодно. Поэтому, как правило, на одного взрослого самца оставляют 2-3 гусыни.

Во время гусиных разборок замечают самых активных, задиристых и смелых птиц. Они и станут племенными гусаками. Такие драчуны, во-первых, гарантированно смогут постоять за своих дам, будущих птенцов и навести шороху во время появления чужаков.

А во-вторых, агрессивных парней с большей вероятностью примут самки. Гусыни-то сами не лыком шиты! Спокойного кавалера мадамы будут щипать, кусать и всячески угнетать. А гусаку в домашних условиях нужно справиться не с одной, а сразу с несколькими пернатыми бестиями!

С гусынями тоже не всё просто. Продуктивность птиц с возрастом падает, рано или поздно их приходится заменять молодками из прошлого выводка. Как и в случае с гусаками, у самок есть свои неписанные правила иерархии в стаде. Тихую, слабую и неказистую самочку взрослые лапчатые стервы будут точно также гонять, как и мирного самца.

Разборки в гусином стаде будут продолжаться до тех пор, пока птицы не сформируют семьи и не выберут самого главного гусака для всего стада. «Лишних» птиц фермеры заблаговременно убирают, пока слишком активные гуси их сами не порешали. Как итог — 100% родительского поголовья составят злобные, агрессивные самцы и под стать им стервозные самки. Как думаете, получатся у них спокойные детки?

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Метки: гуси   животные   злые гуси   природа   факты   фото   
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