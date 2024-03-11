Травля слабых и война против всего мира. Люди специально сделали гусей злыми. И вот почему

Это страшная тайна всех заводчиков гусей, о которой никто вам не скажет даже под пытками. Они специально оставляют у себя самых отбитых и агрессивных птиц! Неужели гусеводам нравится смотреть, как их подопечные гоняют народ? Обо всех сказать не могу, но большинство выращивает злобных лапчатых не удовольствия ради. Просто по-другому домашнее разведение этих птиц наладить сложно. Это вам не куры, — раз петух, два десятка наседок, и дело пошло: у гусей настоящие семейные отношения.