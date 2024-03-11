Травля слабых и война против всего мира. Люди специально сделали гусей злыми. И вот почему

У бабушки в деревне многим неоднократно доставалось от этих пернатых злыдней: и щипали, и крыльями били! Но что мы им такого сделали? Почему деревенские гуси такие злые?
Это страшная тайна всех заводчиков гусей, о которой никто вам не скажет даже под пытками. Они специально оставляют у себя самых отбитых и агрессивных птиц! Неужели гусеводам нравится смотреть, как их подопечные гоняют народ? Обо всех сказать не могу, но большинство выращивает злобных лапчатых не удовольствия ради. Просто по-другому домашнее разведение этих птиц наладить сложно. Это вам не куры, — раз петух, два десятка наседок, и дело пошло: у гусей настоящие семейные отношения.
Формирование семей, в зависимости от климата, начинается поздней зимой или ранней весной. В это время молодые гусаки, что вывелись прошлым летом, сражаются за самок и лидерство в стаде. В дикой природе большинство видов гусей предпочитают моногамные отношения, однако содержать столько птицы на ферме невыгодно. Поэтому, как правило, на одного взрослого самца оставляют 2-3 гусыни.
Во время гусиных разборок замечают самых активных, задиристых и смелых птиц. Они и станут племенными гусаками. Такие драчуны, во-первых, гарантированно смогут постоять за своих дам, будущих птенцов и навести шороху во время появления чужаков.
А во-вторых, агрессивных парней с большей вероятностью примут самки. Гусыни-то сами не лыком шиты! Спокойного кавалера мадамы будут щипать, кусать и всячески угнетать. А гусаку в домашних условиях нужно справиться не с одной, а сразу с несколькими пернатыми бестиями!
С гусынями тоже не всё просто. Продуктивность птиц с возрастом падает, рано или поздно их приходится заменять молодками из прошлого выводка. Как и в случае с гусаками, у самок есть свои неписанные правила иерархии в стаде. Тихую, слабую и неказистую самочку взрослые лапчатые стервы будут точно также гонять, как и мирного самца.
Разборки в гусином стаде будут продолжаться до тех пор, пока птицы не сформируют семьи и не выберут самого главного гусака для всего стада. «Лишних» птиц фермеры заблаговременно убирают, пока слишком активные гуси их сами не порешали. Как итог — 100% родительского поголовья составят злобные, агрессивные самцы и под стать им стервозные самки. Как думаете, получатся у них спокойные детки?
Источник:
- Глубоководья скрывают от нас гигантских морских пауков
- Топ-5 животных с самыми большими зубами. Кому проиграл огромный слон с бивнями 2,5 метра?
- Феномен волосатых слонят: неужели наследие мамонтов ещё живо?
- Гиеновидные собаки: как лучшие хищники Африки уделали львов, леопардов и гепардов
- Когда кит умирает, на его костях распускаются «цветы». И только тогда он растворяется полностью