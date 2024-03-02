Феномен волосатых слонят: неужели наследие мамонтов ещё живо?

Вы когда-нибудь видели живого мамонтёнка? Нет? Сейчас покажу! Полюбуйтесь на фото: никакого фотошопа, всё чистая правда. Перед вами волосатый хоботный!
Ладно, мы наполовину слукавили. На самом деле перед вами детёныш индийского слона. Но волосатый он взаправду! Через некоторое время бо́льшая часть шерсти выпадает, но не до конца. Всю жизнь эти гиганты остаются слегка пушистыми. Почему так происходит? Неужели это признак эволюции и того, что современные азиатские слоны — предки мамонтов?
Да, некоторое время назад шерстистость слонят объясняли именно этой теорией. Индийских гигантов записывали то в прародителей вымерших волосатых мамонтов, то, наоборот, в их потомков. Потому что помимо шевелюры, у хоботных есть ещё парочка анатомических признаков, что могут указывать на близкие родственные узы.
Позже в генетике хоботных разобрались получше и пришли к выводу: слоны и мамонты не имеют прямой кровной связи. Более того, шерсть никак не может указывать на родство: пушок есть не только у индийских, но и у африканских слонов. Да, чуть меньше, но есть же! А они, на минуточку, отделились от эволюционной ветви слономорфов около 7 млн лет назад, в то время как индийцы вместе с мамонтами сделали это всего 2,6 млн лет назад.
Следовательно, хоботные получили свою шевелюру от другого, более дальнего предка. Что неудивительно, ведь практически все млекопитающие на сегодня имеют волосатость. И если с происхождением шерсти вопрос учёные решили быстро, то зачем слонам это наследство нужно, думали чуть дольше. Согласно ранним теориям, редкие шерстинки на шкуре слонов выполняют роль вибрисс — осязательных волосков. Однако более поздние исследования указывают на то, что слоны используют шерсть... для охлаждения! Вот так неожиданность!
Учёные установили, что при плотности ниже 300 тысяч волосков на квадратный метр шкуры эти самые волосы начинают работать как теплоотводы. Они увеличивают поверхность тела слона и помогают ему избавляться от жары. Согласно исследованиям, участки слоновьей кожи с шерстью отдают тепло на 20% эффективнее! А это в условиях проживания гигантов очень актуально.
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