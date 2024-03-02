Феномен волосатых слонят: неужели наследие мамонтов ещё живо?

Позже в генетике хоботных разобрались получше и пришли к выводу: слоны и мамонты не имеют прямой кровной связи. Более того, шерсть никак не может указывать на родство: пушок есть не только у индийских, но и у африканских слонов. Да, чуть меньше, но есть же! А они, на минуточку, отделились от эволюционной ветви слономорфов около 7 млн лет назад, в то время как индийцы вместе с мамонтами сделали это всего 2,6 млн лет назад.