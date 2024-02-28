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Гиеновидные собаки: как лучшие хищники Африки уделали львов, леопардов и гепардов

Гиеновидные собаки: как лучшие хищники Африки уделали львов, леопардов и гепардов

Автор:
28 февраля 2024 12:27
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Гиеновидные собаки   животные   природа   факты   фото   хищники   
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Эти зверюги возвращаются с добычей в 9 из 10 случаев охоты! Сегодня мы сунем нос не в своё собачье дело, раскроем все секреты опытных охотников и ответим на самый резонирующий вопрос — почему же эти сверххищники стоят на грани вымирания?

Гиеновидные, гиеновые, расписные, или дикие собаки — вопреки всем своим названием, не имеют ничего общего ни с гиенами, ни с современными собаками. Их отдельная эволюционная дорожка началась около 3 миллионов лет назад, и сейчас ближайшими живыми родичами гиеновидных бобиков считаются красные волки.

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Но ни один представитель псовых, вне зависимости от статуса родства, не может посоревноваться с нашими героями в охотничьих навыках. Даже большие кошки тихо курят в сторонке, завидуя гиеновидным собакам по-черному. У льва охота заканчивается удачей в 25% случаев. У леопарда — в 40%. У гепарда — в 50%. А гиеновидные собаки добудут зверя с вероятностью в 60-90%!

Сегодня гиеновидные собаки — одни из самых специализированных и поэтому успешных мясоедов. Хотя, на первый взгляд, ужасу они не наведут. Дикие расписные псы вырастают размером с хорошую овчарку — 60-75 сантиметров в холке и под 40 килограмм в сытом состоянии. Прилично, но не впечатляет. Разве сверххищники не должны быть чуть побольше и посильнее?

Должны, но не обязаны. Вот и гиеновидные шерстяные никому не обязались быть большими и страшными: эти звери берут не грубой силищей, а количеством и командной работой.

В зависимости от места прописки и количества добычи, одна стая гиеновидных собак может насчитывать от 2 до 27 особей. Обычно все члены группы связаны кровными узами и состоят из доминирующей пары, их братьев-сестёр и детёнышей разного возраста. Иерархия строго поддерживается, но это не значит, что каждый в стае готов перегрызть друг другу глотку. Гиеновидные собаки решают конфликты ещё до их появления, драк у них почти не возникает. В чем секрет? В любви и голосовании!

Утренние ритуалы стаи начинаются с самого рассвета. Гиеновидные собаки — дневные животные, так что пик их активности приходится на прекрасные солнечные часы. После пробуждения все собаки группы активно приветствую друг друга, трутся мордами о собратьев, скулят, пищат и всячески высказывают соплеменникам, как они рады их видеть. А как часто вы обнимаете своих близких с утра?

Дальше стая решает, будет ли сегодня охота. Голосование происходит чихами — чем больше каждая особь чихнёт, тем выше вероятность, что звери сегодня пойдут на охоту. Если же начнут чихать доминирующие особи, ужин будет со 100% вероятностью. А как часто вы учитываете мнение своих близких в принятии пусть даже повседневных решений?

На охоте гиеновидные собаки действуют также сообща. Обычно на дело идут сразу все члены стаи, но когда есть щенки, кто-то из взрослых обязательно остаётся с ними. Старые и больные особи тоже сидят дома — они могут не переживать, другие псы обязательно поделятся с ними своей добычей. А как часто вы делитесь вкусняшками с родными?

В меню гиеновых псов входят практически все звери до 300 килограмм — от грызунов до антилоп. Стая охотников может даже молодого буйвола завалить! Но как?! Координированные действия и продуманная тактика — вот главный секрет.

Чаще всего стая делится на две группы: загонщики и нападающие. Задача первой команды: спугнуть стадо, выявить самых слабых особей, отделить от основной массы и загнать в засаду. Этой работой занимаются молодые и сильные особи, способные подолгу гнать добычу. В засаде же жертву поджидают самые опытные охотники стаи. Именно от их действий зависит, останется ли семья с обедом. Они окружают загнанную к ним в лапы добычу с боков и спереди, замыкая смертельное кольцо.

Естественно, все охотничьи премудрости не даруются гиеновидным собакам от рождения. Щенки начинают участвовать в совместной охоте примерно с 5 месяцев. Вначале они просто ходят со взрослыми, а позже и сами учатся убивать. В то время, когда малышня только постигает азы сверххищничества, стая терпит очень много неудач на охоте. Оно и понятно: молодняк ещё не знает, как правильно загонять добычу. И знаете что? Взрослые терпеливо учат щенков всем премудростям. А как часто вы проявляете терпимость к детям?

Единственное время, когда расписные барбосы могут проявить нетерпимость и даже жестокость, — период размножения. Доступ к воспроизведению имеет только доминирующая пара. Самка приносит на свет до 20 щенков за раз, чего вполне достаточно для поддержания численности стаи и увеличения популяции в целом. Поэтому, если вдруг у подчинённой самки родятся щенки, расправа будет очень скорой. В лучшем случае альфа-мать может лишить бунтарку и её потомство поддержки стаи, а в худшем — уничтожит весь выводок.

Жестокость обусловлена ограниченными ресурсами: стая просто не сможет выкормить два помёта сразу. Даже тут можно извлечь урок! Нет такого: «дал бог зайку — даст и лужайку» — к появлению детей нужно подходить обдуманно и очень хорошо рассчитывать свои силы.

Мораль сей басни такова: сверххищник — это не всегда про когти и зубы. Самые успешные звери пользуются умом — вот настоящий козырь! А исчезают наши герои вовсе не потому, что эта тактика не работает. Всё как обычно — люди заселяют всё больше мест, уничтожают хищников ради защиты себя и скота, фрагментируют ареалы собак, прогоняют их с привычных мест обитания. Как бы не были умны гиеновидные псы, против лома, как и против ружья, нет приёма.

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Метки: Африка   Гиеновидные собаки   животные   природа   факты   фото   хищники   
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1  комментарий
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RaiJu 22 минуты назад
когда другие восхищались львами, гиенами, я всегда восхищался гиеновидными собаками
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