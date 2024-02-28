Гиеновидные собаки: как лучшие хищники Африки уделали львов, леопардов и гепардов

Сегодня гиеновидные собаки — одни из самых специализированных и поэтому успешных мясоедов. Хотя, на первый взгляд, ужасу они не наведут. Дикие расписные псы вырастают размером с хорошую овчарку — 60-75 сантиметров в холке и под 40 килограмм в сытом состоянии. Прилично, но не впечатляет. Разве сверххищники не должны быть чуть побольше и посильнее?

Должны, но не обязаны. Вот и гиеновидные шерстяные никому не обязались быть большими и страшными: эти звери берут не грубой силищей, а количеством и командной работой.