Глубоководья скрывают от нас гигантских морских пауков

Там по дну медленно вышагивают тонконогие морские пауки. Их глаза слепо шарят вокруг, а хоботки жадно подёргиваются в ожидании добычи, из которой можно высосать все соки. Они несут смерть, страх и опустошение... дизайнерам. Ведь внутренняя конструкция этих членистоногих вызывает нервную икоту у тех, кто хоть немного понимает в эргономике.
Морские пауки — это отряд из 1300 видов, обитающих во всех частях Мирового океана. Большинство из них и правда никогда не видели солнечного света, ведь они обитают на глубинах от 1000 до 7000 метров. 200 лет назад биологи решили, что обнаружили пауков, которые ушли жить в море.
Но современные исследователи знают, что эволюционные пути сухопутных и морских пауканов разошлись полмиллиарда лет назад, поэтому предпочитают называть их пантоподами или многоколенчатыми.
Из общего у двух групп членистоногих лишь хелицеры — специальные лапки для нанесения ударов и удержания добычи. Даже ротовой аппарат у животных разный. Пантоподы питаются за счёт хоботка — собственного изобретения. Прочный вырост головогруди обильно украшен сенсорными волосками и хитиновыми зубчиками, он идеально подходит для высасывания жидкостей из кораллов, губок, моллюсков и червей.
Ещё у них есть головогрудь и брюшко, как у раков с пауками. Только вот назвать их полноценными частями организма можно с трудом. Это просто перемычка, в которой нет почти ничего! Зато ноги у них — мать моя женщина! Конечности паука как минимум в 3 раза длиннее туловища. Именно контраст между микроскопическим тельцем и огромными лапами превращает членистоногих в жутковатых монстров. Зачем пантоподам такие огромные лапы? Как ни странно, чтобы ходить. Если на пути паука повстречается большое препятствие, он попросту его перешагнёт.
Только передвигаются пантоподы о-о-очень медленно. Его мышцы совсем маленькие: некоторые мускулы вообще состоят из одной клетки. Оттого и сил в тщедушных тельцах немного. И это замечательно! Морской паук никогда не выскочит со дна внезапно, чтобы пощекотать вам пятку. Он — медлительный странник донных пустошей, довольствующийся малым. Иногда эти животные передвигаются настолько улиточными темпами, что сами обрастают губками и сидячими инфузориями.
А добавить в конечности больше мускулатуры они не могут, органы мешают! Так как тельце у животного маленькое, ему пришлось распихивать внутренности по лапкам. Помимо нервов, кровеносных сосудов и лимфатической системы там кучкуются ещё и органы размножения с дивертикулами — выростами кишечника.
Пантоподы попали в эволюционную ловушку. Чтобы подняться выше по пищевой цепи, им нужно стать быстрее. Для этого придётся увеличивать туловище в объёме и обратно перетаскивать в него внутренности. Но пока животина будет этим заниматься, она станет тяжелее и ещё медленней, поэтому гарантированно проиграет другим донным жителям.
Но в таком положении есть и плюсы, поэтому животины до сих пор и не вымерли. Пантоподы — очень экономные организмы, они могут не есть месяцами без видимых проблем для здоровья. И дышать им тоже не нужно: членистоногие впитывают кислород всей поверхностью своего тела, они смогли отказаться от дорогостоящих и уязвимых жабр.
Поэтому в ближайшее время морским паукам вымирание не грозит, они крепко стоят на всех своих 8-16 лапах. Но если правила жизни на морском дне поменяются, странных родичей пауков ждёт гибель.
Источник:
- Морской леопард: то милашка, то кровожадный тиран
- Колумбийская коата: их мёртвенно-леденящий взгляд пробирает до мурашек
- С какой целью пауки-птицееды заводят в своих норах "домашних животных"
- Когда кит умирает, на его костях распускаются «цветы». И только тогда он растворяется полностью
- Впервые за два века: в США ожидается "нашествие" цикад