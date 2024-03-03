Глубоководья скрывают от нас гигантских морских пауков

Ещё у них есть головогрудь и брюшко, как у раков с пауками. Только вот назвать их полноценными частями организма можно с трудом. Это просто перемычка, в которой нет почти ничего! Зато ноги у них — мать моя женщина! Конечности паука как минимум в 3 раза длиннее туловища. Именно контраст между микроскопическим тельцем и огромными лапами превращает членистоногих в жутковатых монстров. Зачем пантоподам такие огромные лапы? Как ни странно, чтобы ходить. Если на пути паука повстречается большое препятствие, он попросту его перешагнёт.