Иногда рога растут прямо на копытах: это аномалия природы или глупость хозяев?

Рога растут не только на голове. У любого зверя с копытами они могут появиться на... ногах. Почему конечности лошадей, коз и овец скручиваются в бараний рог? Это какая-то мутация? Или болезнь?
Чтобы было понятнее, для начала разберёмся в строении копыта. Внутренняя его часть состоит из костей, сухожилий, нервов, кровеносных сосудов и соединительной ткани. Всё это у взрослых животных имеет постоянный размер и никуда не растёт.
Внешняя часть копыта — башмак, или копытный рог, — это твёрдый слой белка кератина. Он-то и отвечает за рост! Кератин — основной компонент для всех производных кожи. Рога, копыта, когти, ногти, клювы, волосы, шерсть, чешуя, перья, панцири, китовый ус и даже паутина — всё это по большей части состоит из этого белка.
Вот мы и нащупали первую причину чрезмерного роста копыт — строение и состав. Копытный башмак растёт постоянно, со средней скоростью примерно 8-10 миллиметров в месяц. Это почти в 3 раза быстрее, чем растут наши ногти на руках!
Как природа могла так просчитаться? Очевидно, что этой скорости роста слишком много — вон, у некоторых животин копыта даже наверх заворачиваются! На самом деле, в естественной среде рога на копытах никогда не вырастут. Всё упирается во вторую причину: недостаток движения и плохой уход.
Копыта нужны, чтобы защитить конечности зверей во время бега и ходьбы по твёрдому грунту. Во время этого копытный рог естественным образом стачивается об землю и камни. Так происходит с дикими представителями копытных животин и с домашними, когда их содержат в нормальных условиях.
Само собой, сегодня не каждый владелец может позволить себе большой загон и частые прогулки. Тогда на помощь приходят специалисты по расчистке копыт. Они проводят своеобразный копытокюр: обрезают отросшие части, зачищают подошву, подпиливают, шлифуют и при необходимости прикрепляют подковы.
К сожалению, безответственные владельцы пренебрегают всеми правилами содержания и не проводят вовремя гигиеническую расчистку копыт. Итоги вы можете видеть на фотографиях — ужасные длинные и закрученные копыта, на которые даже смотреть больно. А представляете, каково самим животным на таких ходить?
Источник:
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