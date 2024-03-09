Иногда рога растут прямо на копытах: это аномалия природы или глупость хозяев?

Как природа могла так просчитаться? Очевидно, что этой скорости роста слишком много — вон, у некоторых животин копыта даже наверх заворачиваются! На самом деле, в естественной среде рога на копытах никогда не вырастут. Всё упирается во вторую причину: недостаток движения и плохой уход.