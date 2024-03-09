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Памятнику Джульетты в Вероне туристы стерли грудь

Памятнику Джульетты в Вероне туристы стерли грудь

Автор:
09 марта 2024 09:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Верона   Видео   Джульетта   Италия   статуя   туристы   
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Кстати, это уже вторая скульптура Джульетты, пострадавшая от желающих найти любовь.

Короче, не будем вас томить. Есть такое поверье среди любителей путешествий, что если потереть грудь у Джульетты в Вероне (желательно у бронзовой копии статуи, которая находится во внутреннем дворе на Виа Каппелло), то обязательно найдешь свою истинную любовь. Вот толпы страждущих ежегодно натирают заветное место у несчастного памятника.


Да так активно трут, что на правой груди образовалась дырка. Первую Джульетту пришлось поменять из-за этой же причины в 2014 году, дотерли до дыр.


Оригинальная статуя Джульетты находится в ее доме и была изготовлена скульптором Нерео Костантини. После первого наплыва туристов было принято решение убрать Джульетту от греха подальше, а на ее место установили точную копию, именно для того, чтобы работа Костантини не пострадала.


Муниципалитет Вероны еще не решил, ремонтировать ли копию или заменить ее полностью.

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Метки: Верона   Видео   Джульетта   Италия   статуя   туристы   
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Lexx Час назад
По Шекспиру, Джульетте было 13 лет.
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