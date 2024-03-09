Памятнику Джульетты в Вероне туристы стерли грудь

Короче, не будем вас томить. Есть такое поверье среди любителей путешествий, что если потереть грудь у Джульетты в Вероне (желательно у бронзовой копии статуи, которая находится во внутреннем дворе на Виа Каппелло), то обязательно найдешь свою истинную любовь. Вот толпы страждущих ежегодно натирают заветное место у несчастного памятника.

Да так активно трут, что на правой груди образовалась дырка. Первую Джульетту пришлось поменять из-за этой же причины в 2014 году, дотерли до дыр.