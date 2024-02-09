Первая группа российских туристов отправилась на горнолыжный курорт Северной Кореи

Это первый визит россиян в КНДР после пандемии COVID-19.
Впервые после пандемийного перерыва в КНДР отправились российские туристы. Группа из 97 человек пробудет в Северной Корее 5 дней. Сутки россияне проведут в Пхеньяне, где им покажут достопримечательности, а остальное время — на единственном в стране горнолыжном курорте Масикрён.
"Всего в группе у нас 97 человек, 21 из них - это туроператоры и представители СМИ, 12 детей у нас в группе. Детки из детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, горнолыжники. Это самая первая группа туристов в КНДР после пандемии, поэтому программа отработана от и до. За три дня и четыре ночи мы посетим монументы и памятники в Пхеньяне, поднимемся на монумент идей Чучхе, посетим детский дворец пионеров. Ну и основное место - это горнолыжный курорт", — рассказала гендиректор туристической компании "Восток Интур" Ирина Мухина.
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Отмечается, что принимающая сторона тщательно готовилась к приёму российских туристов, поскольку власти КНДР хотят оставить приятное впечатление, чтобы в будущем принимать больше гостей из России.
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Продолжительность тура составит четыре дня и три ночи, две из них туристы проведут в пятизвёздочном отеле при курорте Масикрён. Стоимость тура — 750 долларов (68 тысяч рублей по сегодняшнему курсу). В эту сумму входит въездная туристическая виза в КНДР, перёлет по маршруту Владивосток - Пхеньян - Гальма - Пхеньян - Владивосток, размещение в гостиницах и завтраки, транспорт в течение всего пребывания в стране, а также экскурсии и сопровождение русскоговорящими гидами. Платить придётся только за несколько обедов и ужинов и за аренду экипировки для времяпровождения на горнолыжном курорте и услуги подъёмника.
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5 дней, один из которых прилёт и один день отлёта.
Внутри оставшихся 3 дней ещё 2 перелёта.