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Первая группа российских туристов отправилась на горнолыжный курорт Северной Кореи

Первая группа российских туристов отправилась на горнолыжный курорт Северной Кореи

Автор:
09 февраля 2024 19:33
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Владивосток   Россия   горнолыжный курорт   кндр   туристы   
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Это первый визит россиян в КНДР после пандемии COVID-19.

Впервые после пандемийного перерыва в КНДР отправились российские туристы. Группа из 97 человек пробудет в Северной Корее 5 дней. Сутки россияне проведут в Пхеньяне, где им покажут достопримечательности, а остальное время — на единственном в стране горнолыжном курорте Масикрён.



"Всего в группе у нас 97 человек, 21 из них - это туроператоры и представители СМИ, 12 детей у нас в группе. Детки из детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, горнолыжники. Это самая первая группа туристов в КНДР после пандемии, поэтому программа отработана от и до. За три дня и четыре ночи мы посетим монументы и памятники в Пхеньяне, поднимемся на монумент идей Чучхе, посетим детский дворец пионеров. Ну и основное место - это горнолыжный курорт", — рассказала гендиректор туристической компании "Восток Интур" Ирина Мухина.

Отмечается, что принимающая сторона тщательно готовилась к приёму российских туристов, поскольку власти КНДР хотят оставить приятное впечатление, чтобы в будущем принимать больше гостей из России.

Продолжительность тура составит четыре дня и три ночи, две из них туристы проведут в пятизвёздочном отеле при курорте Масикрён. Стоимость тура — 750 долларов (68 тысяч рублей по сегодняшнему курсу). В эту сумму входит въездная туристическая виза в КНДР, перёлет по маршруту Владивосток - Пхеньян - Гальма - Пхеньян - Владивосток, размещение в гостиницах и завтраки, транспорт в течение всего пребывания в стране, а также экскурсии и сопровождение русскоговорящими гидами. Платить придётся только за несколько обедов и ужинов и за аренду экипировки для времяпровождения на горнолыжном курорте и услуги подъёмника.

Источник:

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Метки: Видео   Владивосток   Россия   горнолыжный курорт   кндр   туристы   
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26  комментариев
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
Извините, но после такого отдыха ещё один отдых нужен.
5 дней, один из которых прилёт и один день отлёта.
Внутри оставшихся 3 дней ещё 2 перелёта.
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2k
Seryi_spb 13 минут назад
Ни хрена не понял! То пять дней, то три дня и четыре ночи, то четыре дня и три ночи. Но в любом случае, если кто-то хочет на культурную экскурсию съездить, это одно, если кто-то хочет новый для себя склон опробовать, это другое. Тут либо разные туры делать, не особо надеясь на доходность от идей чучхе, либо делать тур дольше хотя бы на пару дней, чтобы люди могли подольше с горы покататься. Или они настолько уверены в том, что туристы после первого же дня захотят свалить с этого курорта?
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10k
Zhora 21 минуту назад
А мне было бы интересно посетить Северную Корею, посмотреть своими глазами. Почувствовать себя как интурист в СССР. Тем более что государство это вполне себе дружественное для нас.
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35k
БамбарбияКиргуду 42 минуты назад
Вангую повторный разрыв пердаков у продажной части населения,после того как туристы вернутся и расскажут правду.
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35k
БамбарбияКиргуду 44 минуты назад
Нищие корейцы.

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4k
Руслан 46 минут назад
Природа там красивая. Трасса выглядит нормально. Если уровень сервиса, экипировки и комфорта не сильно хуже, чем в Сочи, то можно и у корейцев погонять.
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3k
Aristarx 50 минут назад
А я бы сгонял. Ну интересно же!
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17k
_delphin_ Час назад
Давайте будем объективны: Северная Корея - очень бедная страна с тоталитарным режимом правления. Но, есть нюанс. Китай тоже был бедной страной с тоталитарным режимом правления. СССР был условно богатой страной (не все блага можно измерить деньгами) с тоталитарным режимом правления. Думаю, мысль ясна. Современная Корея и Корея 20 лет назад - это 2 огромные разницы. А что Ким на пендоов катит - так сейчас только латентный гей на пендосов не катит))
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1k
Василич Час назад
Скоро сравняемся с ними по качеству жизни, Ура товарищи!!
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−22
409
Гепатит С Час назад
Все это клево, но вот нахрена среднестатистическому туристу подниматься на монумент сраных идей сраной чуркхеллы, ну вот зачем? Пох ведь на эту показуху и маразм. К детишкам я бы сходил, они поют прикольно у них, если не думать, какой ценой это все достигается. А курорт вроде действительно клевый.
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188
Игорь 2 часа назад
Судя по фото, курорт довольно крутого уровня...
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77
Аврашалом Маркович 2 часа назад
Интересно, сколько стоит арендовать машину чтобы поездить и полюбоваться видами?
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409
Гепатит С Аврашалом Маркович Час назад
И гида из тамошнего КГБ.
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27k
pokevon 2 часа назад
Молодцы корейцы
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