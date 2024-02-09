Первая группа российских туристов отправилась на горнолыжный курорт Северной Кореи

Продолжительность тура составит четыре дня и три ночи, две из них туристы проведут в пятизвёздочном отеле при курорте Масикрён. Стоимость тура — 750 долларов (68 тысяч рублей по сегодняшнему курсу). В эту сумму входит въездная туристическая виза в КНДР, перёлет по маршруту Владивосток - Пхеньян - Гальма - Пхеньян - Владивосток, размещение в гостиницах и завтраки, транспорт в течение всего пребывания в стране, а также экскурсии и сопровождение русскоговорящими гидами. Платить придётся только за несколько обедов и ужинов и за аренду экипировки для времяпровождения на горнолыжном курорте и услуги подъёмника.