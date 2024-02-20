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Итальянская полиция разыскивает лыжника, который смеха ради преследовал волка на трассе

Итальянская полиция разыскивает лыжника, который смеха ради преследовал волка на трассе

Автор:
20 февраля 2024 13:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   Италия   волк   горнолыжный спуск   жестокое обращение с животными   животные   лыжник   люди-идиоты   
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Какой-то человек, катаясь в горах Италии на лыжах, снял видео о том, как преследует выскочившего на трассу волка. В итоге испуганное животное, пытаясь скрыться, врезается в сетку безопасности. Может быть, кому-то это и смешно, но итальянская полиция решила иначе и начала розыск смеющегося лыжника.


На кадрах, снятых неизвестным лыжником на горнолыжном склоне Пампеаго в Валь-ди-Фьемме, в провинции Трентино на севере Италии, видно, как он на скорости мчится вниз по склону.


Затем в поле зрения внезапно появляется волк.


Животное бежит изо всех сил, но лыжник оказывается быстрее, и в конце концов он настигает его, заставляя в последнюю секунду изменить направление движения и врезаться в защитную сетку в нижней части трассы.



Эти кадры получили широкую огласку в Интернете, а Паоло Скариан, любитель волков и эксперт по стаям Валь-ди-Фьемме и Валь-ди-Фасса, немедленно уведомил местных лесников о жестоком обращении с животным, сообщают местные СМИ.


Человеку, снявшему эти кадры, грозит несколько лет тюрьмы, а также жалоба в Национальное агентство по защите животных Италии и прокуратуру Тренто.

Теперь следователи собираются выехать на место происшествия, чтобы выяснить, получило ли животное травмы и, если да, умерло ли оно в результате инцидента.


В случае признания виновным в жестоком обращении с животными лыжнику грозит от трех до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере от 5 000 до 30 000 евро.


Если же животное погибло в результате травмы, полученной во время столкновения с защитной сеткой, лыжник рискует быть признанным виновным в убийстве животных. За это преступление грозит тюремное заключение сроком от четырех до 24 месяцев.


Расследование продолжается.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Видео   Италия   волк   горнолыжный спуск   жестокое обращение с животными   животные   лыжник   люди-идиоты   
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22  комментария
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21k
Александр 3 часа назад
Что за идиоты, едет по трассе, впереди бежит волк, всё длится несколько секунд.
Пусть продолжают маразм.
Надо дать лыжнику лет 10 тюрячки, а те кто лайкнул видео, тому год.
Имущество лыжника описать и пустить с молотка, деньги перевести на содержание волков
Нужно повышать градус неадекватности, я щитаю
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5k
Артур 22 минуты назад
Всех прохожих сажать за то, что пугают голубей и воробьёв, когда ходят по улицам. Всех, кто прихлопнул на себе комара - в тюрьму!!! всех врачей, лечащих вирусные, бактериальные и паразитарные заболевания в тюрьму за убийство вирусов, бактерий и паразитов.
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55k
Опиум для народа 24 минуты назад
Народ массово переселяется в города и теряет связь с реальностью. Начинает жалеть всяких волчков, медведиков и прочих кабанчиков. Обабились совсем. Деревенский, кого эта сраная наглючая живность за"бывает, думают несколько иначе.
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−4
cerulean Час назад
скоро поежание животных (мясо) будут приравнивать к жестокому с ними обращению. Этой власти уже совсем пофиг на здравый смысл и людей, лишь бы найти причины из гнобить
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47
ГТА Форевер 2 часа назад
Это был поляк, не успел крикнуть - курва волк! курва!
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15k
Vital Idol 2 часа назад
афтр поста муд*ак и итальянцы му*даки...комиссар Катани спешит на помощь!
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463
А П 2 часа назад
А так бы он тормознул, и вол на него напал бы. Я бы тоже не стал тормозить.
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Вопрос конечно риторический, но почему нет виновных в жестоком обращении с человеком?
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268
Сергей Сахаровский 2 часа назад
Тоже не увидел, что он его прям преследовал. Спускался в обычном режиме. Там скорость бешенная. Ему что надо было сделать? Совершить резкое торможение, создать аварийную обстановку на трассе? Разошлись каждый своим курсом. Да у волка не очень удачно получилось. Ничего он там не убился и не покалечился. В следующий раз может не полезет туда - а то собьют нахрен и будет два куска фарша из лыжника и волка.
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9k
mbr 2 часа назад
т.е. мигрантам можно насиловать и убивать граждан, а вот волков нужно беречь.
идеальная шизофрения.
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9k
Oleg 2 часа назад
что там жалкие несколько тысяч с горе лыжника? вот несколько сотен тысяч или миллион с курорта, что не обеспечили, что допустили на трассу бедного волчонка - вот это гораздо более выгодно. и где бы был этот зоошиз, если бы волк схватил фувлыжника за штанину? сказал бы: хавно случается.
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22k
kσρβγς 3 часа назад
"Человеку ... грозит несколько лет тюрьмы"
"грозит тюремное заключение сроком ... до 24 месяцев"

Несколько лет - два года максимум? А то и три месяца...
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2k
Алексей 3 часа назад
Не вижу даты и времени на видео, а так же номерной знак лыжника. Хрен найдут, если сам не придёт и не признается. Лучше бы любители волков купили бы им эквип и научили кататься, чем хернёй заниматься.
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23k
BiZ 3 часа назад
все пиьдец
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17k
Majul 3 часа назад
Идиот на лыжах
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86
Юлия 3 часа назад
Ну и что? Лыжник спускался с горы и снимал свой спуск на камеру. Неожиданно выскочил волк и стал перебегать трассу. Думаю, для лыжника это была полная неожиданность. Навряд ли лыжник думал, начиная спуск, что "Вот, я сейчас встречу волка и за ним погоняюсь". Наоборот, он дал волку спокойно перебежать. Кроме этого лыжника на трассе было еще полно народу, так что в любом случае для волка оставаться на трассе было небезопасно.
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830
Шурман 4 часа назад
Вчера в наших новостях читал что в этом же месте где и этот волк очутился одному бельгийцу полиция выписала штраф за превышение скорости на лыжах на склоне в 360 евро :) мне даже интересно стало , мы собирались в марте туда поехать но из за обстоятельств поедет только тесть и теща а нам нужно у нас быть . А зоозащитник вопросы к хозяевам курорта не задал почему сетки натянуты не с 2х сторон а только с одной и почему там волки бегают и хрен знает кто , кстати ситуация опасная на таких склонах и молодняк учат ездить и вот прикиньте люди едут медленно и на них нападает волк , тогда к кому претензии будет к этому зоофилу или к властям что за своими волками не следят ?
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1k
Злодей 4 часа назад
"любитель волков и эксперт по стаям" кого у них только нет.
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141
ruslan d 4 часа назад
Ну и что такого , на оборот убрал его с трассы
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6k
pinbalist 4 часа назад
Согласен, случай такой будешь вспоминать до конца жизни. Но зачем так делать-то? Остановись, поснимай, пусть животина убежит спокойно. Нет же, надо такую херь исполнить.
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141
ruslan d pinbalist 4 часа назад
Да нормально он сделал, и с трассы убрал и дал понять , что ему там делать нечего ... и волку спокойней и людям на склоне ...
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