Итальянская полиция разыскивает лыжника, который смеха ради преследовал волка на трассе

Какой-то человек, катаясь в горах Италии на лыжах, снял видео о том, как преследует выскочившего на трассу волка. В итоге испуганное животное, пытаясь скрыться, врезается в сетку безопасности. Может быть, кому-то это и смешно, но итальянская полиция решила иначе и начала розыск смеющегося лыжника.
На кадрах, снятых неизвестным лыжником на горнолыжном склоне Пампеаго в Валь-ди-Фьемме, в провинции Трентино на севере Италии, видно, как он на скорости мчится вниз по склону.
Затем в поле зрения внезапно появляется волк.
Животное бежит изо всех сил, но лыжник оказывается быстрее, и в конце концов он настигает его, заставляя в последнюю секунду изменить направление движения и врезаться в защитную сетку в нижней части трассы.
Эти кадры получили широкую огласку в Интернете, а Паоло Скариан, любитель волков и эксперт по стаям Валь-ди-Фьемме и Валь-ди-Фасса, немедленно уведомил местных лесников о жестоком обращении с животным, сообщают местные СМИ.
Человеку, снявшему эти кадры, грозит несколько лет тюрьмы, а также жалоба в Национальное агентство по защите животных Италии и прокуратуру Тренто.
Полиция разыскивает человека, который, смеясь, гнался на лыжах за испуганным волком вниз по склону
Теперь следователи собираются выехать на место происшествия, чтобы выяснить, получило ли животное травмы и, если да, умерло ли оно в результате инцидента.
В случае признания виновным в жестоком обращении с животными лыжнику грозит от трех до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере от 5 000 до 30 000 евро.
Если же животное погибло в результате травмы, полученной во время столкновения с защитной сеткой, лыжник рискует быть признанным виновным в убийстве животных. За это преступление грозит тюремное заключение сроком от четырех до 24 месяцев.
Расследование продолжается.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В Ижевске нетрезвая пара напала на женщину и убила её собаку
- В Калифорнии появилась буйная выдра, которая нападает на сёрферов
- В Италии пассажирский автобус упал с эстакады - погибли более 20 человек
- Медведь и волк напали на лосиху с детёнышем
- Пёс активировал огнетушитель в шотландском пабе
Пусть продолжают маразм.
Надо дать лыжнику лет 10 тюрячки, а те кто лайкнул видео, тому год.
Имущество лыжника описать и пустить с молотка, деньги перевести на содержание волков
Нужно повышать градус неадекватности, я щитаю
идеальная шизофрения.
"грозит тюремное заключение сроком ... до 24 месяцев"
Несколько лет - два года максимум? А то и три месяца...