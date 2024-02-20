Итальянская полиция разыскивает лыжника, который смеха ради преследовал волка на трассе

На кадрах, снятых неизвестным лыжником на горнолыжном склоне Пампеаго в Валь-ди-Фьемме, в провинции Трентино на севере Италии, видно, как он на скорости мчится вниз по склону.

Затем в поле зрения внезапно появляется волк.

Животное бежит изо всех сил, но лыжник оказывается быстрее, и в конце концов он настигает его, заставляя в последнюю секунду изменить направление движения и врезаться в защитную сетку в нижней части трассы.