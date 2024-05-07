В 2025 году в круиз отправится нудистский лайнер

Путешествие продлится 11 дней, во время которых путешественники должны будут одеваться только для посещения столовых.
Нудисты - люди, которые очень не любят одежду. Они готовы голышом проводить 24 часа в сутки, и лишь общественный порядок заставляет их прикрывать тело. Чтобы побыть собой, нудисты посещают специальные пляжи, рестораны, а в 2025 году смогут отправиться в настоящее путешествие по Карибскому морю.
Круиз для нудистов организует компания Bare Needsities. На лайнере Norwegian Pearl достаточно места для 2,3 тысячи человек. На корабле есть открытая палуба, множество ресторанов кухней на выбор (французская, итальянская, бразильская и азиатская), а также спа-салон, магазины, вечерние бары и казино.
Во время путешествия судно совершит остановки на Багамах, Пуэрто-Рико и Сен-Мартене, но пассажирам придется прикрываться, если они сойдут с корабля для осмотра достопримечательностей.
Гостей круиза для нудистов также попросят соблюдать несколько правил пребывания на корабле:
- В закрытых столовых судна требуется быть одетыми хотя бы в лёгкие наряды, прикрывающие гениталии, грудь и ягодицы. Однако вечером будут открыты столовые на палубах - там можно находиться нагишом, но, садясь на стулья или скамьи, потребуется постелить полотенце.
- Никаких прилюдных ласк и прочих безобразий! Все интимное следует оставить для кают.
- Нет фетиш-нарядам!
- Нельзя фотографировать и снимать на камеру других отдыхающих без их согласия.
Цены на нудистский круиз начинаются примерно от 2000 долларов, но обеспеченные любители отдыхать без одежды могут зарезервировать роскошную каюту с тремя спальнями за 33 000 долларов.
Это не первый нудистский круиз, организованный компанией Bare Needsities. И те, кто думает, что в путешествие отправляются исключительно молодые и красивые, как правило, бывают разочарованы. Ранее 67-летний мужчина опубликовал на Реддит свои впечатления после такого круиза. Он был в восторге, потому что давно занимается нудизмом, а вот отвечая в комментариях о возрасте собравшихся, заметил, что публика была в основном взрослой.
"Я бы сказал, что 20% привлекательных, 20% средних, 60% непривлекательных ”, - добавил он.
Источник:
- На Филиппинах в 35-й раз прошла реконструкция распятия Христа
- Памятнику Джульетты в Вероне туристы стерли грудь
- Российский лыжник погиб при сходе лавины в горах Индии
- Мечта удалёнщика: турецкая компания предлагает трёхлетнюю кругосветку для "цифровых кочевников"
- Работник круизного судна Royal Caribbean оказался извращенцем
как и во всех круизах.