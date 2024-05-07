В 2025 году в круиз отправится нудистский лайнер

Это не первый нудистский круиз, организованный компанией Bare Needsities. И те, кто думает, что в путешествие отправляются исключительно молодые и красивые, как правило, бывают разочарованы. Ранее 67-летний мужчина опубликовал на Реддит свои впечатления после такого круиза. Он был в восторге, потому что давно занимается нудизмом, а вот отвечая в комментариях о возрасте собравшихся, заметил, что публика была в основном взрослой.

"Я бы сказал, что 20% привлекательных, 20% средних, 60% непривлекательных ”, - добавил он.