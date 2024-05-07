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В 2025 году в круиз отправится нудистский лайнер

В 2025 году в круиз отправится нудистский лайнер

Автор:
07 мая 2024 09:58
Сообщество : Путешествия
Метки: Bare Needsities   Norwegian Pearl   Видео   карибское море   круиз   лайнер   нудистский круиз   нудисты   туристы   
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Путешествие продлится 11 дней, во время которых путешественники должны будут одеваться только для посещения столовых.

Нудисты - люди, которые очень не любят одежду. Они готовы голышом проводить 24 часа в сутки, и лишь общественный порядок заставляет их прикрывать тело. Чтобы побыть собой, нудисты посещают специальные пляжи, рестораны, а в 2025 году смогут отправиться в настоящее путешествие по Карибскому морю.


Круиз для нудистов организует компания Bare Needsities. На лайнере Norwegian Pearl достаточно места для 2,3 тысячи человек. На корабле есть открытая палуба, множество ресторанов кухней на выбор (французская, итальянская, бразильская и азиатская), а также спа-салон, магазины, вечерние бары и казино.


Во время путешествия судно совершит остановки на Багамах, Пуэрто-Рико и Сен-Мартене, но пассажирам придется прикрываться, если они сойдут с корабля для осмотра достопримечательностей.



Гостей круиза для нудистов также попросят соблюдать несколько правил пребывания на корабле:

  1. В закрытых столовых судна требуется быть одетыми хотя бы в лёгкие наряды, прикрывающие гениталии, грудь и ягодицы. Однако вечером будут открыты столовые на палубах - там можно находиться нагишом, но, садясь на стулья или скамьи, потребуется постелить полотенце.
  2. Никаких прилюдных ласк и прочих безобразий! Все интимное следует оставить для кают.
  3. Нет фетиш-нарядам!
  4. Нельзя фотографировать и снимать на камеру других отдыхающих без их согласия.


Цены на нудистский круиз начинаются примерно от 2000 долларов, но обеспеченные любители отдыхать без одежды могут зарезервировать роскошную каюту с тремя спальнями за 33 000 долларов.


Это не первый нудистский круиз, организованный компанией Bare Needsities. И те, кто думает, что в путешествие отправляются исключительно молодые и красивые, как правило, бывают разочарованы. Ранее 67-летний мужчина опубликовал на Реддит свои впечатления после такого круиза. Он был в восторге, потому что давно занимается нудизмом, а вот отвечая в комментариях о возрасте собравшихся, заметил, что публика была в основном взрослой.

"Я бы сказал, что 20% привлекательных, 20% средних, 60% непривлекательных ”, - добавил он.

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Метки: Bare Needsities   Norwegian Pearl   Видео   карибское море   круиз   лайнер   нудистский круиз   нудисты   туристы   
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19  комментариев
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59k
zloykoyot Час назад
Если кто-то ожидает там толпу 18-25-летних манекенщиц, то его ждёт облом. 90% там будут составлять люди возраста 45+, если не старше.
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15k
Artem 21 минуту назад
Ссылка coub.com
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8k
Marlboro Полчаса назад
Да да, тоже самое было в Германии - немецкие бани, там девки голые, пойдем посмотрим.. итог - старухи и старики хорошо так за 60. Так что ваши нудистские круизы - только на афише снимаются молодые, а по факту собираются клуб пенсионеров. Это пока молодой кажется круто и интересно, а в моем возрасте - чего я там не видел?
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111
Steuermann 47 минут назад
"3 года я вас тут всех собирал" ))
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7k
Харон ( Χάρων) 48 минут назад
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79k
Viktor Час назад
А может..., а?

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7k
hhwost Час назад
это да, скорее всего будут старые жирные бабки и дедки.
как и во всех круизах.
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3k
Radugananebe Час назад
То есть для 67-летнего деда в круизе было больше людей непривлекательных, чем привлекательных? Значит, реальность еще более удручающая.
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346
Влад Час назад
Бывал я на нудистских пляжах, реальность бесконечно далека от ожиданий. На обычном пляже можно увидеть больше и красивее...
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346
Влад hammog 50 минут назад
Ващета,нудизм - это философия,и пляж - очень малая часть жизни нудистов.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2058 постов (2047 в горячем)

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