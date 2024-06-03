Мастера доносов из Германии признали виновным в разжигании ненависти

Сам он категорически не согласен с судом, а потому подал апелляцию.
18-летнего Никласа Маттеи из города Грефенхайнихена в Германии знают как мастера доносов. Молодой человек большую часть жизни тратит на то, чтобы найти нарушителя парковки и настучать на него в полицию. На карандаш попадают и другие нарушители, но больше всего Николас обращает внимание на тех, кто неправильно паркуется. За год парень накропал более четырёх тысяч доносов и стал костью в горле для многих немцев, многие из которых просто мечтают, чтобы этого кляузника настигла карма или какой-нибудь нехороший человек отучил его делать гадости окружающим.
Не так давно у одной из женщин, которая заметила, как парень снимает на камеру её авто, почти получилось отомстить. Она попросила удалить компромат, а когда Никлас отказался, потянулась за его телефоном - в результате, кляузник упал и слегка поцарапался. Конечно, после этого он пожал в полицию жалобу на женщину.
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Впрочем, недавно действия самого Маттеи заинтересовали полицию. В ведомстве тоже очень недовольны кляузником, т.к. его доносы парализуют работу правоохранителей.
Даже бургомистр Грефенхайнихена Энрико Шиллинг, чтобы образумить парня, на ежегодном карнавале он написал высмеивающий его плакат: «У художника есть клейстер / А у [Графен]хайнихена — донос-хауптмейстер!».
Но сарказм парнишку не уел, а вот другая история заставила понервничать. На юного но уже мерзкого немца нарыли компромат времён пандемии коронавируса. В частности, прошерстив интернет, на свет выудили из школьного чата пост, в котором Никлас разместил запрещённые материалы о ковиде, и призвал убивать тех, кто не привился.
Этот контент суд Германии признал нарушением закона. По мнению судей, своим постом Ниолас разжигал ненависть, что категорически недопустимо. Главного кляузника Германии приговорили к 100 часам общественных работ и штрафу в 1 тысячу евро. Правда, сам Маттеи не согласен с вердиктом. Он подал апелляцию и жаждет оспорить решение суда.
Ранее Маттеи поделился планами эмиграции в Швецию. Там за доносы платят больше, и он сможет реально обогатиться. за каждый сигнал о неправильной парковке кляузники получают по 100 крон, так что Никлас с его усердием быстро станет миллионером.
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И никто из 4-х тысяч пистюлей не дал?!
Гейропа жеж за порядок, или как?
Ай красота.
Нравится мне как они моментом попирают свои принципы