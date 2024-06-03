Мастера доносов из Германии признали виновным в разжигании ненависти

18-летнего Никласа Маттеи из города Грефенхайнихена в Германии знают как мастера доносов. Молодой человек большую часть жизни тратит на то, чтобы найти нарушителя парковки и настучать на него в полицию. На карандаш попадают и другие нарушители, но больше всего Николас обращает внимание на тех, кто неправильно паркуется. За год парень накропал более четырёх тысяч доносов и стал костью в горле для многих немцев, многие из которых просто мечтают, чтобы этого кляузника настигла карма или какой-нибудь нехороший человек отучил его делать гадости окружающим.

Не так давно у одной из женщин, которая заметила, как парень снимает на камеру её авто, почти получилось отомстить. Она попросила удалить компромат, а когда Никлас отказался, потянулась за его телефоном - в результате, кляузник упал и слегка поцарапался. Конечно, после этого он пожал в полицию жалобу на женщину.