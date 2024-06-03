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Мастера доносов из Германии признали виновным в разжигании ненависти

Мастера доносов из Германии признали виновным в разжигании ненависти

Автор:
03 июня 2024 15:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Никлас Маттеи   СУД   доносчик   кляузник   мастер доносов   парковка   полиция   
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Сам он категорически не согласен с судом, а потому подал апелляцию.

18-летнего Никласа Маттеи из города Грефенхайнихена в Германии знают как мастера доносов. Молодой человек большую часть жизни тратит на то, чтобы найти нарушителя парковки и настучать на него в полицию. На карандаш попадают и другие нарушители, но больше всего Николас обращает внимание на тех, кто неправильно паркуется. За год парень накропал более четырёх тысяч доносов и стал костью в горле для многих немцев, многие из которых просто мечтают, чтобы этого кляузника настигла карма или какой-нибудь нехороший человек отучил его делать гадости окружающим.


Не так давно у одной из женщин, которая заметила, как парень снимает на камеру её авто, почти получилось отомстить. Она попросила удалить компромат, а когда Никлас отказался, потянулась за его телефоном - в результате, кляузник упал и слегка поцарапался. Конечно, после этого он пожал в полицию жалобу на женщину.


Впрочем, недавно действия самого Маттеи заинтересовали полицию. В ведомстве тоже очень недовольны кляузником, т.к. его доносы парализуют работу правоохранителей.

Даже бургомистр Грефенхайнихена Энрико Шиллинг, чтобы образумить парня, на ежегодном карнавале он написал высмеивающий его плакат: «У художника есть клейстер / А у [Графен]хайнихена — донос-хауптмейстер!».



Но сарказм парнишку не уел, а вот другая история заставила понервничать. На юного но уже мерзкого немца нарыли компромат времён пандемии коронавируса. В частности, прошерстив интернет, на свет выудили из школьного чата пост, в котором Никлас разместил запрещённые материалы о ковиде, и призвал убивать тех, кто не привился.


Этот контент суд Германии признал нарушением закона. По мнению судей, своим постом Ниолас разжигал ненависть, что категорически недопустимо. Главного кляузника Германии приговорили к 100 часам общественных работ и штрафу в 1 тысячу евро. Правда, сам Маттеи не согласен с вердиктом. Он подал апелляцию и жаждет оспорить решение суда.


Ранее Маттеи поделился планами эмиграции в Швецию. Там за доносы платят больше, и он сможет реально обогатиться. за каждый сигнал о неправильной парковке кляузники получают по 100 крон, так что Никлас с его усердием быстро станет миллионером.

Источник:

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Метки: Германия   Никлас Маттеи   СУД   доносчик   кляузник   мастер доносов   парковка   полиция   
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21  комментарий
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
Напомнило...

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173
Leo 4 минуты назад
Мерзкий мальчик...
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2k
Мария Коненкова 4 минуты назад
Вы на его кислый е.б.л.е.т гляньте. Классический инцел. Сублимация в чистом виде.
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44k
Карандаш 16 минут назад
А там на хлебальнике всё написано.
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948
skorpin 20 минут назад
интересно кто родители этого чудо воспитали истинного арийца но переборщили немного по моему !
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5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Пусть теперь судья, ждёт донос на себя.
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2k
raael13 Полчаса назад
Такие же усердные немцы в свое время трудились в лагерях смерти.
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11k
Дмитрий Полчаса назад
"За год парень накропал более четырёх тысяч доносов..."
И никто из 4-х тысяч пистюлей не дал?!
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7k
alex 39 минут назад
3.14дорас
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16k
Ivan 40 минут назад
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235
Кенни Маккормик 46 минут назад
а у нас забрали бы в армию и сделали его человеком.
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6k
Wadim 46 минут назад
А можно его этапировать к нам? Куда-нить в солнечную республику Коми :)
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4k
Rom 52 минуты назад
Рожа какая то как плевок
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19k
GROMOZEKA 57 минут назад
Ашотакоэ?
Гейропа жеж за порядок, или как?
Ай красота.
Нравится мне как они моментом попирают свои принципы
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35k
Ego sum qui sum Час назад
так и непонятно из поста, это много гадюк и одна жаба или много жаб и гадюка
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19k
Алексей Теуш Час назад
Т.е.они платят за доносы, а потом бесятся, что появился профессиональный доносчик? Ну тупые!!!(С)
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7k
Трям Час назад
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99k
Доктор Джонс Час назад
Прибьют его где-нибудь по-тихому...
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834
mik6059 Час назад
Удивительно, что ему тёмную не устроили ещё.
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206
WarsmithHonsou Marlboro Полчаса назад
хоз мыло в мокрое вафельное полотенце так
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2163 поста (2151 в горячем)

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