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"Письмо счастья": в Германии девушка попала на крупный штраф за просмотр фильма "Аквамен" на пиратском сайте

"Письмо счастья": в Германии девушка попала на крупный штраф за просмотр фильма "Аквамен" на пиратском сайте

Автор:
18 марта 2024 18:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Аквамер   Видео   Германия   пиратский сайт   халява   штраф   
1785
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Нарушил правила - заплати.

Русскоязычная девушка, живущая в Германии, получила "письмо счастья" с уведомлением о штрафе. Она посмотрела на пиратском сайте фильм, за что теперь придётся заплатить 935 евро (≈94 тысячи рублей).


Девушке обидно, но она знала, на что шла.



Кстати, штрафы за пиратские торренты - не единственное, что поджидает тех, кто привык к халяве и некоторым вольностям. В Германии наказывают за малейшие проступки - может, потому немцы таким дисциплинированные?


За что можно получить штраф?


  • Захотелось в туалет? Терпите! Оросить стену дома или гараж, как это делается в РФ, выльется в копеечку. Штраф за подобную провинность - от 20 до 5000 евро (в зависимости от того, где произошёл казус). В Германии даже рассказывали историю, как мужчина, которому приспичило по нужде, здорово превысил скорость, чтобы быстрее добраться до туалета. Штраф за лихачество был, но меньший, чем если бы он припарковал авто и пописал, где прижало.
  • Нарушение ночного покоя соседей - от 35 до 1000 евро. И никаких просьб войти в положение. Кстати, это касается не только музыки - даже косить газон в неположенные часы или включать стиральную машинку (если та имеет обыкновение подпрыгивать и шуметь) вечером и рано утром нельзя!


  • За самостоятельное уничтожение гнезд ос. Обнаружили такое в своём доме? Лучше позвонить в союз по охране природы за помощью, чтобы его сотрудники смогли максимально безопасно для насекомых извлечь гнездо. Потому что априори в Германии осы, как и любые дикие животные, находятся под защитой закона, нарушение которого может грозить штрафом до 10 тысяч евро! Это касается не только ос, пчёл, но и пауков. Их нельзя убивать, как нельзя разрушать и паутину. Прихлопнуть комара не считается нарушением - штрафа не будет!
  • Штраф за брошенный окурок до 35 евро.


  • За "утилизацию" автозапчастей или покрышек в неположенном месте - штраф до 200 евро.




  • За неубранную "кучку" своего питомца - штраф от 10 до 100 евро.



И это мы еще умолчали о штрафах для автолюбителей! С другой стороны, орднунг сам себя не поддержит. Нарушаешь - плати, и никаких исключений!

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Метки: Аквамер   Видео   Германия   пиратский сайт   халява   штраф   
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24  комментария
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6k
Харон ( Χάρων) Час назад
"В Германии наказывают за малейшие проступки"...
Точно-точно!
Спросите у немок, которых в новогоднюю ночь изнасиловали арабы.
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485
Владимир Г. 8 минут назад
Здается мне, что Anastasiia Steherniuk, одна из понаехавших приживалок.
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4k
Nicksed 14 минут назад
Насрать на её проблемы.
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39k
russger 16 минут назад
За 20 лет чёт ниодного штрафа не было. Лет 15 назадписьмо пришло (400 или 600 евро) за скачивание игрухи, что-то там про Снайпер Элит. Адвокат сказал: выброси ты это говно и забудь.
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9k
Роман 21 минуту назад
Да есть такое )) У меня брательник будучи студентом решил киношку по привычке посмотреть на каком то пиратском сайте. Прилетело что то порядка 1.5к евро.
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142k
parallax Полчаса назад
Надо было смотреть на официальном российском сайте типа ok.ru.
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14k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Пиз*дёжь.
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590
Гугенот 40 минут назад
Не знаю, не знаю... Был в Берлине, друзья повели на футбол, Герта вроде Хофенхафом играла. Так там на подходе к стадику народ обоссал всё что можно в открытую и при ментах. И на самом стадионе непонятно, что было с туалетами, и народ просто отходил к парапету и на него ссал... бегали охранники, но их как бы нахер посылали. И бычки везде валяются.
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10k
soar 40 минут назад
Да-да, знаем, слышали. Штраф за окурок 35€, а массовые изнасилования в Кельне на Рождество - бесплатно.
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128k
Аааа 58 минут назад
Как она попалась?
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11k
Juli Час назад
А можно нам тоже за брошенный окурок, шумы, какашки и мусор иной тоже такие штрафы?
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4k
Dmitry_61rus Час назад
Незнаю как сейчас, но раньше торренты можно было качать в Германии, раздавать нельзя. Мне товарищ так говорил, живущий там.
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