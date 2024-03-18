"Письмо счастья": в Германии девушка попала на крупный штраф за просмотр фильма "Аквамен" на пиратском сайте

Русскоязычная девушка, живущая в Германии, получила "письмо счастья" с уведомлением о штрафе. Она посмотрела на пиратском сайте фильм, за что теперь придётся заплатить 935 евро (≈94 тысячи рублей).





Девушке обидно, но она знала, на что шла.