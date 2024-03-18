"Письмо счастья": в Германии девушка попала на крупный штраф за просмотр фильма "Аквамен" на пиратском сайте

Нарушил правила - заплати.
Русскоязычная девушка, живущая в Германии, получила "письмо счастья" с уведомлением о штрафе. Она посмотрела на пиратском сайте фильм, за что теперь придётся заплатить 935 евро (≈94 тысячи рублей).
Девушке обидно, но она знала, на что шла.
Кстати, штрафы за пиратские торренты - не единственное, что поджидает тех, кто привык к халяве и некоторым вольностям. В Германии наказывают за малейшие проступки - может, потому немцы таким дисциплинированные?
За что можно получить штраф?
- Захотелось в туалет? Терпите! Оросить стену дома или гараж, как это делается в РФ, выльется в копеечку. Штраф за подобную провинность - от 20 до 5000 евро (в зависимости от того, где произошёл казус). В Германии даже рассказывали историю, как мужчина, которому приспичило по нужде, здорово превысил скорость, чтобы быстрее добраться до туалета. Штраф за лихачество был, но меньший, чем если бы он припарковал авто и пописал, где прижало.
- Нарушение ночного покоя соседей - от 35 до 1000 евро. И никаких просьб войти в положение. Кстати, это касается не только музыки - даже косить газон в неположенные часы или включать стиральную машинку (если та имеет обыкновение подпрыгивать и шуметь) вечером и рано утром нельзя!
- За самостоятельное уничтожение гнезд ос. Обнаружили такое в своём доме? Лучше позвонить в союз по охране природы за помощью, чтобы его сотрудники смогли максимально безопасно для насекомых извлечь гнездо. Потому что априори в Германии осы, как и любые дикие животные, находятся под защитой закона, нарушение которого может грозить штрафом до 10 тысяч евро! Это касается не только ос, пчёл, но и пауков. Их нельзя убивать, как нельзя разрушать и паутину. Прихлопнуть комара не считается нарушением - штрафа не будет!
- Штраф за брошенный окурок до 35 евро.
- За неубранную "кучку" своего питомца - штраф от 10 до 100 евро.
И это мы еще умолчали о штрафах для автолюбителей! С другой стороны, орднунг сам себя не поддержит. Нарушаешь - плати, и никаких исключений!
Источник:
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Точно-точно!
Спросите у немок, которых в новогоднюю ночь изнасиловали арабы.
Но в целом я с вами согласен.
разговору нет если очень захотеть то что угодно можно спалить, но слишком много труда к каждому немцу приставить офицера полиции что бы он следил куда он в сети лазает