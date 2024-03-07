Последствия ледяного дождя в китайской провинции Шаньси

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Видео, снятое еще 1 марта на горе Чжуфэн, завирусилось сейчас в мировых соцсетях. Похоже на кадры компьютерной графики из фильма-катастрофы. Но природа, как известно, самый лучший творец
Все заледенело от земли до небес!
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