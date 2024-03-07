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Последствия ледяного дождя в китайской провинции Шаньси

Последствия ледяного дождя в китайской провинции Шаньси

Автор:
07 марта 2024 09:45
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Китай   в мире   красота   леденой дождь   непогода   погода   
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Видео, снятое еще 1 марта на горе Чжуфэн, завирусилось сейчас в мировых соцсетях. Похоже на кадры компьютерной графики из фильма-катастрофы. Но природа, как известно, самый лучший творец

Все заледенело от земли до небес!

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Метки: Видео   Китай   в мире   красота   леденой дождь   непогода   погода   
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3  комментария
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9k
vasilykopkov 41 минуту назад
М-да, круто.
Напомнило фильм "Послезавтра"...
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1k
Михаил 6 минут назад
"Послезавтра"
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4k
Максим Макашев 36 минут назад
Вы ничего не понимаете. На фото один из неудачных дублей фильма "Терминатор-2". У переднего колеса, случайно, не нога от замороженного Терминатора "Т-1000"?
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