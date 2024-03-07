17 малоизвестных фактов о фильме «Безумный Макс: Дорога ярости»

Перезапуск франшизы Джорджа Миллера, придумавшего Безумного Макса в 1979 г. заряжен энергией, какой не было ни в одном блокбастере последнего десятилетия. «Дорога ярости» не просто воскресила старые истории о Безумном Максе на технологическом уровне. Она попала в эпицентр сегодняшних страхов перед наступлением нового средневековья, варварства и религиозного фанатизма.
После того, как не стало одного из создателей трилогии «Безумный Макс» Байрона Кеннеди, Джордж Миллер решил отойти от своего знаменитого персонажа. Через несколько лет, переходя дорогу по оживленной улице, ему в голову пришла идея о продолжении, в котором за Максом велась бы беспрерывная погоня, но через несколько секунд он решил забыть про это, так как тогда он судился с Warner Bros и не мог, да и не хотел снимать новый фильм про Макса Рокатански.
Перед началом основного производства каждого фильма его создатели проходят через этап раскадровки, во время которого рисуются кадры с самыми важными и яркими событиями из чернового сценария или даже до начала его создания. Для «Безумного Макса: Дороги ярости» было нарисовано около 3500 кадров, что неудивительно, ведь Джордж Миллер хотел создать фильм практически без диалогов и с переизбытком экшена.
«Безумный Макс: Дорога ярости» попал в так называемый производственный ад, который начался в начале 2000-х годов. Изначально Джордж Миллер хотел снять фильм с Мелом Гибсоном, который сыграл Макса в трех предыдущих фильмах, и Сигурни Уивер, известной по серии фильмов «Чужой». Роль Сигурни тогда была неназванной, но позже стало известно, что это должна была быть Фуриоса, которую в «Дороге ярости» сыграла Шарлиз Терон. Съемки вот-вот должны были стартовать во второй половине 2001 года, но сентябрьский события все перечеркнули. Более того, американский доллар рухнул по отношению к австралийскому, и поэтому бюджет резко вырос, так как Миллер планировал снимать в Австралии. После этого в производстве наступила длительная пауза, которая прервалась в конце 2000-х.
Роль Макса Рокатански для Мела Гибсона стала не просто прорывной, а дебютной в карьере. Именно она заложила фундамент для его богатой фильмографии, и представить кого-то другого в роли Макса в 90-х и 2000-х было невозможно. Однако в 2006 году Джордж Миллер признался, что рассматривает возможность снять следующего «Безумного Макса» без Мела, а еще через год он добавил, что Гибсон слишком стар, да и занят другими проектами.
В разное время на роль Макса вместо Мела Гибсона рассматривались различные актеры. К примеру, еще в 2003 году были серьезные разговоры насчет Хита Леджера, но это ни к чему не привело. Также впоследствии Джордж Миллер рассмотрел кандидатуры Майкла Фассбендера, Джереми Реннера, Эминема и Арми Хаммера. В конце концов, в 2010 году был выбран Том Харди.
Шарлиз Терон всегда славилась своими физическими перевоплощениями в собственных героинь. Из самых запоминающихся примеров можно отметить фильмы «Монстр» и «Талли». А для «Безумного Макса: Дороги ярости» она пошла на самое ужасное для любой девушки: полностью состригла свои волосы.
Как обычно, Джордж Миллер хотел снять очередного «Безумного Макса» в Австралии. По-другому он производство практически не рассматривал. Но в дело вмешалась природа, которая прямо сказала Миллеру, что ему нужно найти другое место. Съемки должны были начаться в ноябре 2010 года, однако тогда в пустынной местности Брокен-Хилла полились большие дожди, которые привели к тому, что в пустыне выросли настоящие «джунгли». Вскоре после этого режиссер начал искать другие места и в выборе между Чили, Тунисом, Азербайджаном и Намибией выбрал последнюю. Намибия, кстати, должна была стать местом съемок «Безумного Макса» еще в 2001 году, правда, через 9 лет Миллер решил вернуться в Австралию.
Из-за безумных сцен может показаться, что в фильме преобладает компьютерная графика, но это совсем не так. По словам Джорджа Миллера, 90% эффектов в фильме – не визуальные, а практические, то есть огонь, пыль, автомобили и многие ландшафты в картине настоящие. Большая часть 10% графики – это корректировка ландшафта, замена дня на ночь, добавление массовки и некоторых машин, «игра» с погодными условиями и отсутствие руки у Фуриосы.
Вместо того, чтобы нанять известного монтажера с огромным багажом работы, Джордж Миллер привлек к этому свою жену, у которой был опыт только в двух короткометражных фильмах, двух документальных и одном художественном полнометражном. Как оказалось, выбор Джорджа был исключительно верным, так как за свои старания Маргарет Сиксел была удостоена множества наград. На вопрос о том, почему Миллер взял именно ее, он ответил, что мужчина-монтажер смонтировал бы обычный боевик, а она могла сделать нечто большее.
Актрисам, игравшим жен Джо, приходилось выступать в очень ненадежной в постапокалипсис одежде, которая, то и дело, спадала. В фильме, конечно, это не заметно, но вот на съемках такое происходило не раз. К счастью для актрис, рядом всегда был Том Харди, который не прятал голову в песок, а пытался как можно скорее тактично объяснить им, что у кого-то из них сползла накидка, но делал он это необычным образом. По словам Роузи Хантингтон-Уайтли, они понимали, что нужно подтянуть одежду, когда Том Харди резко начинал смотреть на кого-то из них и молча заметно выпучивал глаза, а не говорил об этом, чтобы никто не обращал внимание.
Трилогия Джорджа Миллера стала культовой. Первый фильм при скромном бюджете в 300 тысяч долларов заработал больше 100 миллионов. Следующие два фильма тоже были приняты хорошо, но по сборам отстали. Несмотря на такой успех, ни один из первых трех «Безумных Максов» не был даже номинирован на «Оскар». Они были номинированы на «Золотой глобус», на «Сатурн» и еще на несколько премий, но только не на «Оскар». «Дорога ярости» в этом смысле стала первооткрывателем, причем она не просто была номинирована, а заработала 6 наград из 10 номинаций.
Из-за того, что практически весь фильм – это нескончаемый поток действий, неудивительно, что актеры не понимали, что они вообще делают. И Том Харди, и Шарлиз Терон в разное время признались, что критиковали Джорджа, спрашивали у него, что он творит и чем они вообще занимаются. Они извинились за свое непрофессиональное поведение только тогда, когда фильм вышел на экраны, и они увидели, что Джордж хотел показать. Учитывая то, что они успели наснять 480 часов материала, понять их поведение с натяжкой можно.
Многим кинодеятелям известны факты об ужасном поведении Тома Харди на съемочных площадках его фильмов и сериалов. Он конфликтует со всеми подряд, опаздывает на съемки и делает много чего другого, что многим не нравится. То же самое было и во время съемок «Безумного Макса: Дороги ярости». Это настолько выводило Шарлиз Терон из себя, что она начала в ответ оскорблять Тома Харди, и однажды они даже чуть не подрались. Вся усугублялось тем, что съемки проходили в жару, которая один раз достигла 54 градусов по Цельсию. Их конфликт затих только после окончания съемок. Когда актеры остыли, они взаимно извинились друг перед другом, посмеялись над этим и постарались больше не пересекаться, потому что осадок все равно остался неприятный.
«Дорога», «Сквозь снег», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Судья Дредд 3D», «Книга Илая» - это фильмы, которых объединяет один жанр – постапокалипсис. Но, если попробовать назвать фильм, который из них всех выделяется, то невольно на языке начинает вертеться «Дорога ярости», и это не просто так, ведь в данном фильме ярких красок больше, чем во всех остальных из списка вместе взятых. Красочность была одним из главных условий Джорджа Миллера. Он хотел создать максимально красочный и красивый фильм, но продюсеры объяснили ему, что это отпугнет зрителя, который привык смотреть картины в серых тонах. В конце концов, Миллер продавил свою точку зрения и снял фильм в таком виде, в котором хотел. Правда, позже черно-белую версию картины он назвал лучшей.
В то время, как Шарлиз Терон и Том Харди бесконечно конфликтовали на съемочной площадке, их каскадеры, Дайна Портер и Дэйн Грант, влюбились друг в друга и в интервью рассказали, что не могли иначе, так как они часто тесно контактировали и играли сцены в духе от «ненависти до любви один шаг». При этом Дайна и Дэйн стали не единственной образовавшейся парой. Каскадер Бен Смит-Петерсен и актриса Райли Кио, сыгравшая одну из жен Несмертного Джо, также стали парой во время съемок и поженились вскоре после премьеры фильма.
Один из самых запоминающихся моментов в фильме – это появление гитариста, который играет на изрыгающей пламя гитаре. И этот момент – лишнее доказательство того, что Джордж Миллер будто пытался как можно больше деталей в фильме реализовать с помощью практических эффектов. Огонь, который вырывался из гитары, на самом деле был настоящим, а вся конструкция, которую держал музыкант группы iOTA, весила 59 килограмм. На эту тему высказался художник-постановщик Колин Гибсон. Он признался, что раньше делал Джорджу обычный реквизит, но в этом фильме он стал просить его весь этот реквизит заставить работать по-настоящему.
Можно сказать, что практически весь фильм – это одна сцена, в которой Макс, Фуриоса и жены Джо пытаются скрыться от его воинов. Чтобы не запутаться, Джордж Миллер снимал весь фильм последовательно, то есть не было такой практики, что он в первый день снял финал, на следующий день 35-й кадр, а 36-й кадр только через два месяца. Все съемки велись по хронологии фильма, однако это упростило ситуацию лишь для Миллера, так как весь фильм находился у него в голове, и он знал, на каком моменте они остановились, какой момент будет следующим и что будет после него. Ничего не понимали, правда, все остальные люди, для которых даже последовательные съемки казались нелинейными, обрывистыми и лишенными смысла.
Источник:
- Как снимали фильм "Зита и Гита": кадры со съемок и 13 интересных фактов о фильме
- Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме
- Как выглядят герои «Трёх мушкетёров» в фильмах разных лет, которые были сняты в разных странах
- Как снимали культовый фильм "Укрощение строптивого": кадры со съемок и 10 интересных фактов о фильме
- Как снимали фильм "Анжелика - Маркиза ангелов": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме