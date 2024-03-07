17 малоизвестных фактов о фильме «Безумный Макс: Дорога ярости»

Можно сказать, что практически весь фильм – это одна сцена, в которой Макс, Фуриоса и жены Джо пытаются скрыться от его воинов. Чтобы не запутаться, Джордж Миллер снимал весь фильм последовательно, то есть не было такой практики, что он в первый день снял финал, на следующий день 35-й кадр, а 36-й кадр только через два месяца. Все съемки велись по хронологии фильма, однако это упростило ситуацию лишь для Миллера, так как весь фильм находился у него в голове, и он знал, на каком моменте они остановились, какой момент будет следующим и что будет после него. Ничего не понимали, правда, все остальные люди, для которых даже последовательные съемки казались нелинейными, обрывистыми и лишенными смысла.