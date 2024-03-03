Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме

"Гостья из будущего" (1985) - это один из моих любимых советских фильмов детства.
1. Как вы все знаете, фильм "Гостья из будущего" был снят по фантастической повести Кира Булычева "100 лет тому вперед". Данную повесть Булычев писал для своей дочери Алисы, именно поэтому он и решил так назвать главную героиню.
Свою повесть он начал писать еще в 1965 году, но выпустить ее он смог лишь 13 лет спустя в 1978 году.
2. Мало кто знает, но если бы не фильм "Москва-Кассиопея", то фильма "Гостья из будущего" могло бы и не быть. Однажды режиссер Павел Арсенов встретился со своим коллегой Ричардом Викторовым, который ранее снял такие известные фильмы как "Через тернии к звездам" и "Москва-Кассиопея".
Викторов во всех красках рассказал Арсенову о перспективах фантастических фильмов, после чего будущий режиссер "Гостьи из будущего" решил также снять фантастический фильм.
3. Павел Арсенов встретился с Киром Булычевым, чтобы обсудить идею сделать экранизацию его повести "100 лет тому вперед". Кир Булычев не только согласился на экранизацию, но и даже написал сценарий к фильму (то есть адаптировал свою повесть). Ну а режиссер не остался в стороне. Он также помогал Булычеву в написании сценария.
4. Много забавных моментов было и во время поиска актеров на роль школьников. На кастинг пришло огромное количество школьников, которые хотели сняться в экранизации культовой книги.
Меньше всего проблем было с поиском актера на роль Коли Герасимова. Юного актера Алексея Фомкина пригласили сразу, так как создатели видели его в "Ералаше".
Семен Бузган изначально пробовался на роль Фимы Королева, но в итоге ему досталась роль Коли Садовского. По его словам, многие хотели сыграть Фиму Королёва, но в итоге многих из них распределяли на другие роли.
5. Особенно трудно было найти девочку на роль Алисы. Никто из школьниц не подходил на эту роль, будто им чего-то не хватало. Тем не менее, некоторые девочки, которые пробовались на роль Алисы, все равно попали в фильм. Нак, например, Наташа Шанаева хоть и не стала Алиса, но зато сыграла Лену Домбазову.
Но тут режиссер заметил скромную девочку Наташу Гусеву. Как оказалось, она пришла вовсе не на пробы, а просто за компанию с подругой. Ее же основной целью было взять автограф у Кира Булычева. И тут Арсенов и Булычев поняли, что перед ними та самая Алиса, которую они искали. В итоге Наташа Гусева получила не только автограф писателя, но и главную роль в фильме.
Но Гусева настолько растерялась, что когда ее спросили год рождения, то она с дуру выпалила 1872 год вместо 1972 года.
6. Юных актеров, сыгравших школьников, не гримировали для фильма. Режиссер настаивал, что они должны выглядеть в кадре естественно. Единственное, Павел Арсенов попросил детей не загорать на солнце, чтобы по ходу съемок фильма их цвет кожи не менялся.
7. На роль Полины взяли актрису и модель Елену Метелкину, которая ранее сыграла инопланетянку Нийю в фильме Ричарда Викторова "Через тернии к звездам" (1980).
8. Одним из самых запоминающихся персонажей в фильме стал робот Вертер в исполнении Евгения Герасимова. Образ Вертера был взят из итальянского фильма "Война роботов" (1978). Даже прическа была позаимствована оттуда.
В книге данного персонажа не было и он был придуман специально для фильма. А вот культовый смех Вертера придумал сам актер Евгений Герасимов.
Евгений Герасимов рассказывал, что ему было невыносимо жарко в его скафандре. Он буквально изнывал от жары, так как надевал костюм, непропускающий воздух, в начале съемочного дня, а снимал его лишь в конце. Но это была не единственная проблема, ведь из-за этого костюма без молний и пуговиц Герасимов не мог справлять естественные надобности.
Никогда не забуду, как мне было жалко Вертера, когда космические пираты его убили. После первого просмотра фильма я даже пустил слезу.
9. Художнику-постановщику дали отдельное задание - придумать, как будет выглядеть миелофон. Художник долго думал над внешним видом устройства из будущего и в итоге, спустя некоторое время, он придумал положить кусок необработанного кварца в подарочную коробку. Но для того, чтобы его удобнее было носить, к нему приделали ремешок.
Хотя, есть версия, что миелофон состоит из кристаллов промышленной призмы, которые склеены между собой.
Кстати, после съемок этот миелофон забрал к себе домой режиссер фильма - Павел Арсенов. После смерти Арсенова его вдова сказала, что никогда, никому и ни за что не отдаст и не продаст этот прибор.
10. Помните сцену, когда Вертер выводит Колю из института времени? На заднем плане можно заметить вход в здание. На самом же деле это здание располагалось не на заднем а на переднем фоне. Да, это всего лишь миниатура, которая подвешивалась на леске перед камерой. Но выглядит все так, будто здание действительно находится где-то далеко позади.
Таким же образом, кстати, была снята и сцена со статуей огромного ящера в "Космозоо". Кажется, что вдалеке стоит гигантская статуя, но на самом деле эта была небольшая фигурка, подвешенная на леску. Многие зрители еще при первом просмотре заметили, что ящер не отражается в воде.
11. К сожалению, из-за ограниченного бюджета многие запланированные футуристические сцены пришлось вычеркнуть. Одни только летающие "флипы" обошлись студии в 25000 рублей (по 5000 рублей каждый). Кроме того были созданные отдельные миниатюрные модели, чтобы показать полет флипов в воздухе.
А вот полноразмерные флипы поднимали на грузовиках на небольшое расстояние. Но чтобы подъемник не попал в кадр, нижнюю часть флипа обрезали.
Даже "Космозоо" по сценарию должен был включать в себя гораздо больше видов разнообразных животных. Но из-за нехватки средств пришлось оставить лишь говорящего козла Наполеона и крокодила Сеню.
Так, например, мы должны были увидеть инопланетных коров - склиссов. Но в фильме они так и не появились. Правда, Крыс упоминал о них в одном из своих диалогов. Ну и в мультфильме "Тайна третьей планеты" нам все таки показали это животное.
Ну а крокодил Сеня был конечно ненастоящим. Его сделали из пенопласта. Ну а водолаз, находившийся в водоеме, приводил крокодила в движение.
12. Мать Коли Герасимова сыграла молодая актриса Татьяна Божок. Разница между ней и ее экранным сыном составляла всего 12 лет.
13. Вячеслав Невинный хотел сам исполнить все трюки своего персонажа, но режиссер ему не позволил.
14. Несмотря на то, что Алиса в кино показывала огромные успехи в физкультуре и в английском языке, у самой Наташи Гусевой по злой иронии были большие проблемы именно с этими предметами.
Она даже пыталась выучить реплику на английском языке, но вышло у нее не очень. Поэтому в кадре за нее говорит носительница английского языка.
Но зато она она обожала биологию, и даже приносила учебники на съемочную площадку. В итоге, в 1994 году Наталья Гусева стала биохимиком, работая в этой области много лет, и дослужившись до руководящей должности.
Кстати, помимо английского и прыжков, Алиса должна была еще и отлично играть в баскетбол, а также показать превосходные успехи в алгебре, но в итоге от этих сцен решено было отказаться.
15. Во время трюковых сцен актеров конечно же подменяли дублеры. Так, например, во время съемки сцены, где Алиса перепрыгивает через забор, ее подменила юная гимнастка Оксана Компаниец (1971 г.р.). Для того, чтобы "перелететь" через забор, ей пришлось прыгать с подготовленной подкидной доски.
Также, именно Оксана Компаниец прыгала из окна вместо Наташи Гусевой, и перебегала перед троллейбусом. На этих кадрах, кстати, можно заметить, что Алиса резко поменяла лицо.
Была даже сцена, где Оксане пришлось бегать по крышам проезжающих автомобилей, но эту сцену в итоге вырезали из фильма.
Позже Оксана даже стала мастером спорта, но в итоге она решила не идти дальше по спортивному пути. Вместо этого она стала художником-реставратором.
16. Как говорили юные актеры, сложнее всего было не сыграть роль, а озвучить своего персонажа, ведь нужно было идеально попасть в губы, что далеко не всегда удавалось с первого раза.
17. В кино было место для импровизации. Импровизировали как школьники, так и взрослые актеры. Но больше всех импровизировал Михаил Кононов, сыгравший пирата Крыса. Например, именно он придумал, что его персонаж будет постоянно носить зонтик.
18. Песня "Прекрасное далеко" была написана поэтому Юрием Энтиным и композитором Евгением Крылатовым. А вот исполнять ее должен был детский хор.
Но в итоге создателям не понравилось, как звучит данная композиция в исполнении детского хора, поэтому решено было обратиться к 38-летней певице Татьяне Дасковской.
19. Помните сцену, где Алиса, сев на плечи Юли Грибковой, надела плащ, чтобы никто их не узнал? На самом деле Наташа Гусева сидела на плечах не Марианны Ионесян, сыгравшую Юлю, а на плечах Алеши Фомкина, сыгравшего Колю Герасимова. Фомкин, у которого уже был опыт в кино, не постеснялся надеть школьное платье и гольфы ради искусства. Да и вообще, Фомкин активно участвовал в съемочном процессе, помогая съемочной группе.
Сам Алеша при этом абсолютно ничего не видел, поэтому ему приходилось слушать Наташу, которая командовала, куда идти.
20. 3 года спустя (в 1987 году) вышел фильм "Лиловый шар", который также был снят по повести Кира Булычева все тем же Павлом Арсеновым. Да и к роли Алисы вновь вернулась Наташа Гусева. Также, в этом фильме присутствовало немало актеров, которые ранее снимались в фильме "Гостья из будущего", но уже в других ролях:
- Борис Щербаков сыграл отца Алисы (профессора Селезнева), тогда как в фильме "Гостья из будущего" он сыграл сотрудника института времени;
- Вячеслав Невинный сыграл Громозеку, хотя в фильме "Гостья из будущего" он сыграл пирата Весельчака У;
- Вячеслав Баранов сыграл капитана Зеленого, тогда как в фильме "Гостья из будущего" он сыграл учителя физкультуры по прозвищу "Илья Муромец".
21. Подсвечивающиеся кнопки на панели были сделаны на основе кубика Рубика. Сделано это было специально для того, чтобы юные зрители могли обнаружить что-то знакомое в чудо-приборе. Кроме того, благодаря этому машина времени выглядела ярче и интереснее.
22. В костюм Вертера были заложены пиротехнические снаряды, которые ярко искрили, имитируя повреждения робота. Ну а как несложно догадаться, сами выстрелы из бластера нарисовали уже позже.
23. По изначальной задумке пираты должны были бросить Алису в пруд, чтобы украсть у нее миелофон. Но вода оказалась настолько холодной, что никого в пруд бросать не стали.
24. Одной из самых сложных сцен в плане монтажа оказалась сцена переноса Коли Герасимова в будущее. Для того, чтобы эффектно показать перемещение, художникам пришлось сильно попотеть, используя кучу склеек и эффектов. Над каждым кадром приходилось работать вручную. Это вам не нынешнее время, когда все можно легко сделать на компьютере.
25. Помните момент, когда профессор Селезнев говорит с Крысом в образе инопланетного гостя на инопланетном языке? На самом деле он произносит популярную скороговорку "От топота копыт пыль по полю летит", прокрученную задом наперед. Причем,
А тот самый звук, который издает миелофон, это на самом деле Первый концерт Чайковского, прокрученный на высокой скорости.
26. Для того, чтобы создать футуристичную комнату для машины времени, эту самую комнату обклеили белыми обоями и включили несколько источников яркого света.
27. Павел Арсенов отказался делать автобусы будущего в виде устройств с лампочками и кнопочками. Он решил, что в будущем должна быть простая система телепортации: открыл дверь и оказался в другом месте.
28. Съемки фильма длились больше двух лет. А все из-за того, что создатели просто не успевали отснять нужный материал до наступления осени. Так. например, съемочной группе пришлось уехать в Гагры, чтобы отснять сцену со стадионом.
Там же решили снимать и сцену в "Космозоо". Для этого даже были построены декорации. Но, к сожалению, осенняя погода не дала этого сделать. Мало того, что бушевали ветры, так еще и трава успела пожелтеть. Поэтому решено было перенести съемки на следующий год. И в итоге сцену в Космозоо снимали уже в Ботаническом саду в Москве.
Самое обидное, что в Гагры для съемок привезли даже козла Наполеона, но снять сцены с ним так и не удалось, поэтому пришлось уезжать обратно вместе с козлом, при транспортировке которого возникали свои трудности.
29. В каждой серии должен был присутствовать некий фокусник, который никак бы не влиял на сюжет, но показывал бы какие-то фокусы. А в финальной сцене пятой серии фокусник должен был утирать слезы платком. Но в итоге от этого персонажа решено было отказаться.
30. Эпизодическую роль в фильме "Гостья из будущего" сыграла будущая модель и актриса Инна Гомес. Она сыграла небольшую роль девочки в космопорте.
31. Наташа Селезнева всегда была скромной девочкой, но после выхода фильма просто не было отбоя от поклонников. Мальчики писали ей письма с признаниями в любви, стояли у нее под окнами, а некоторые даже забирались на деревья, чтобы понаблюдать за ней через окно.
32. Создатели фильма вспоминали, что козел Наполеон был настолько упрямый, что отказывался выполнять какие-то действия. Но стоило скормить ему папиросу, то он тут же выполнял все, что было необходимо.
33. 18 апреля 2024 года выходит фильм "100 лет тому вперед", который снят (как оказалось) именно по повести Кира Булычева, и ремейком фильма "Гостья из будущего" не является. Хотя, в фильме будет присутствовать робот Вертер, которого в оригинальной повести не было.
Уж не знаю, каким получится фильм, но известно, что вместо 1984 года события будут разворачиваться в наше время. Посмотрим, что из этого выйдет.
Источник:
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помню я мелкий был в 87-м году и по телеку показывали этот фильм. так я сидел смотрел все фильмы с открытым ртом не шелохнувшись. но в конце фильма сентиментальность моя взяла вверх со слезами)))
Так и есть, в последний раз смотрел в 94