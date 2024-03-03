Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме

Семен Бузган изначально пробовался на роль Фимы Королева, но в итоге ему досталась роль Коли Садовского. По его словам, многие хотели сыграть Фиму Королёва, но в итоге многих из них распределяли на другие роли.

5. Особенно трудно было найти девочку на роль Алисы. Никто из школьниц не подходил на эту роль, будто им чего-то не хватало. Тем не менее, некоторые девочки, которые пробовались на роль Алисы, все равно попали в фильм. Нак, например, Наташа Шанаева хоть и не стала Алиса, но зато сыграла Лену Домбазову.

Но тут режиссер заметил скромную девочку Наташу Гусеву. Как оказалось, она пришла вовсе не на пробы, а просто за компанию с подругой. Ее же основной целью было взять автограф у Кира Булычева. И тут Арсенов и Булычев поняли, что перед ними та самая Алиса, которую они искали. В итоге Наташа Гусева получила не только автограф писателя, но и главную роль в фильме.