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Как выглядят герои «Трёх мушкетёров» в фильмах разных лет, которые были сняты в разных странах

Как выглядят герои «Трёх мушкетёров» в фильмах разных лет, которые были сняты в разных странах

Автор:
27 февраля 2024 11:12
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   три мушкетёра   факты   фильм   фото   
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«Три мушкетёра» — произведение, которым раньше зачитывались все мальчишки и девчонки. Приключенческий роман Дюма-отца стал классическим во многих странах и не теряет актуальности до сих пор. Он вдохновил многих деятелей искусства на создание картин, музыки и, конечно, фильмов.

Первая известная киноадаптация была снята в 1898 году и состояла из фрагмента романа — «Состязание по фехтованию из Трёх мушкетёров». С тех пор насчитывается около 150-ти полнометражных, многосерийных и мультипликационных экранизаций.

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Картина получила две награды британских премий, которые отметили комедийную составляющую фильма. Ракель Уэлч, исполнительница роли Констанции, была награждена «Золотым глобусом» как лучшая актриса комедийного фильма.

Отечественный зритель легко узнает эту киноадаптацию романа, которая точно заслуживает высоких оценок. Она имеет три продолжения: «Мушкетёры двадцать лет спустя» (1992), «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (1993) и «Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини» (2008). Последний фильм имеет крайне низкие оценки зрителей.

Несмотря на звёздный состав (Чарли Шин, Кифер Сазерленд, Оливер Платт, Тим Карри), эта киноадаптация получила низкие оценки зрителей (6,4 на IMDb) и критиков. Крис О’Доннелл (Д’Артаньян) так и вовсе получил от «Золотой малины» номинацию на худшую мужскую роль.

Когда Д’Артаньян (его роль исполняет Майкл Йорк, как и в фильме 1973 года) и остальные мушкетёры добились всего возможного, за дело берутся их дети: дочь главного героя, которую играет Сьюзи Эми, вместе с друзьями спасает Францию от переворота. Роль кардинала Мазарини исполняет Жерар Депардьё. Мини-сериал не обрёл большой популярности.

Фильм Пола Андерсона, в котором одни из главных ролей исполнили такие актёры, как Логан Лерман (Д’Артаньян), Милла Йовович (Миледи), Кристоф Вальц (Ришелье), Орландо Блум (герцог Бэкингем) и Мадс Миккельсен (Рошфор). Квентин Тарантино назвал «Мушкетёров» одним из лучших фильмов 2011 года. Правда, большинство зрителей с ним не очень согласны: на IMDb картина имеет оценку 5,7, на Кинопоиске — 6.

Фильм российского производства, который не обрёл большой популярности. Актёрский состав может похвастаться несколькими известными именами: Василий Лановой (Ришелье), Юрий Чурсин (Атос), Екатерина Волкова (Миледи) и Филипп Янковский (Людовик XIII).

Сериал от BBC с британскими актёрами, самый известный из которых — Питер Капальди — исполнил роль Ришелье. Эта адаптация получила очень хорошие оценки зарубежных зрителей (7,8 на IMDb).

Южнокорейский сериал, который перемещает события романа в эпоху династии Чосон.

Кинодилогия Мартена Бурбулона вышла в апреле и декабре 2023 года. Главные роли исполнили Франсуа Сивиль (Д’Артаньян), Ева Грин (Миледи) и Венсан Кассель (Атос). Над производством картин работали киностудии Франции, Германии, Испании и Бельгии. Первая часть получила оценки 6,7 на IMDb и 7 на Кинопоиске.

Фильм снят британским режиссёром Биллом Томасом. Роль Д’Артаньяна исполнил малоизвестный актёр Малакай Пуллар-Лачман. Роль Ришелье досталась Джеймсу Космо, известному по фильмам «Горец», «Храброе сердце» и сериалу «Игра престолов». Остальные актёры не пользуются большой известностью. На всех зарубежных платформах фильм имеет крайне низкие оценки от зрителей.

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Метки: актеры   кино   роль   съемка   три мушкетёра   факты   фильм   фото   
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9k
Pravednik84 2 часа назад
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18k
Сергей 11 минут назад
Три мушкетера 1961год! Железная маска 1962год! В детстве смотрел!)
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Nikolay 16 минут назад
Была очень приятная французская пародия с актерами из группы "Шарло"

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3k
Остап_Бендер_Задунайский 20 минут назад
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7k
мемфрид Полчаса назад
Ахахахах, нееегр! Негр!!!! Это провал)
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1k
Елена Полчаса назад
Черный Д'артаньян! Вот это поворот!
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6k
jfk 39 минут назад
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7k
Progressor 44 минуты назад
Есть еще одна шикарная комедия 74 года, "Четверо против кардинала". Смотрели в кинотеатре, весьма смешная картина, хотя за главных лиц в ней - слуги мушкетеров.
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3k
sman1977 56 минут назад
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226
dasn7 Час назад
Ну вот неспроста у мушкетёра со шпагой из Гаскони армянская фамилия.
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11k
Олегbl4 Час назад
У меня друг видел ещё одну версию. Чего только там не вытворяли.
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157
ruslan d 2 часа назад
Кроме негров в принципе все ровно
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
В последней адаптации загорел сильно, наверное, лето выдалось жарким, А Бургундия все таки место знаковое, нужно виноград день и ночь собирать.
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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