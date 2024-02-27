Как снимали фильм "Анжелика - Маркиза ангелов": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме

Именно во Франции он и познакомился со своей будущей женой Симоной Шандже. Вместе они взяли себе псевдонимы Анн и Серж Голон, и именно под ними и написали свою первую книгу про Анжелику.

Возможно, именно благодаря этому книги про Анжелику пользовались в СССР даже большим успехом, нежели во Франции. И как утверждала Анн Голон, образ Жофрея из романа частично списан именно с Сержа.

Правда, в Советском Союзе книги подверглись большой цензуре, из-за чего добрая часть была нещадно вырезана.

2. Права на экранизацию книги были куплены при условии, что авторы оригинальной книги не будут вмешиваться в съемочный процесс. Также, оригинальные авторы не имели права вмешиваться и в процесс подбора актеров.