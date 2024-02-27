Как снимали фильм "Анжелика - Маркиза ангелов": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме

Первому фильму про обворожительную блондинку, способную покорить любого от короля до бродяги исполнилось 60 лет.
1. Я думаю, что ни для кого не секрет, что серия фильмов про Анжелику является экранизацией одноименных романов. Авторами оригинальных романов являются Анн и Серж Голон.
И знаете, что самое интересное? Настоящие имя Сержа Голона - Всеволод Сергеевич Голубинов, который во время Гражданской войны (а именно в 1920 году) эмигрировал из Севастополя в Константинополь, а потом и во Францию (в Марсель), где позднее и взял себе французский псевдоним.
Именно во Франции он и познакомился со своей будущей женой Симоной Шандже. Вместе они взяли себе псевдонимы Анн и Серж Голон, и именно под ними и написали свою первую книгу про Анжелику.
Возможно, именно благодаря этому книги про Анжелику пользовались в СССР даже большим успехом, нежели во Франции. И как утверждала Анн Голон, образ Жофрея из романа частично списан именно с Сержа.
Правда, в Советском Союзе книги подверглись большой цензуре, из-за чего добрая часть была нещадно вырезана.
2. Права на экранизацию книги были куплены при условии, что авторы оригинальной книги не будут вмешиваться в съемочный процесс. Также, оригинальные авторы не имели права вмешиваться и в процесс подбора актеров.
Студийные боссы хотели, чтобы фильм стал самостоятельным произведением, поэтому присутствие оригинальных авторов могло бы лишь усугубить весь съемочный процесс.
Поэтому были наняты сценаристы, которые хоть и следовали книге, но все же вносили множество своих личных наработок. В итоге, Анн Голон осталась недовольна экранизацией, сказав, что в фильме нет того самого духа Анжелики, который она описывала в романе.
3. В роли Анжелики хотели видеть именитую и узнаваемую актрису, с которой можно было бы долго сотрудничать. И главным выбором студии была одна из самых известных блондинок - Бриджит Бордо. Но актриса отказалась от этой роли, так как она уже была занята съемками другого фильма, а также ей просто не хотелось играть в очередном историческом фильме, где ее бы облачали в разнообразные наряды прошлого.
Но когда фильмы про Анжелику получили громадную порцию успеха, Бриджит Бордо сильно жалела, что отказалась от съемок в данной ленте.
4. На роль самой Анжелики пробовалось множество известных красавиц того времени, среди которых были Джейн Фонда, Моника Витти, Катрин Денёв и Марина Влади.
В итоге, на главную роль была выбрана именно Марина Влади. Но когда она узнала о том, что Жофрея будет играть ее бывший муж Робер Оссейн, она тут же отказалась от роли Анжелики.
5. После неудачного кастинга, режиссер Бернар Бордери вместе в продюсером решили посмотреть других актрис, которые не были блондинками. После нескольких проб настала очередь брюнетки Мишель Мерсье.
Режиссер так сильно гонял актрису по съемочной площадке, постоянно требуя от нее что-то и прикрикивая на нее, что Мишель не выдержала и просто сорвала с себя парик, жестко растоптав его. После этого она в гневе покинула площадку.
Именно после этого поступка режиссер Бернар Бордери решил, что это именно та Анжелика, которую они искали. Ну а проблему со светлыми волосами решили просто - актриса Мишель Марсье носила парик, хотя многие думают, что она просто перекрасила волосы.
6. Французский режиссер Роше Вадим посоветовал своему коллеге Бернару Бордери взять на роль Жофрея его друга - известного актера Робера Оссейна. Но самому Роберу не хотелось играть "горбатого некрасивого старика с огромным шрамом", каким Жофрей был представлен в книге.
Тогда продюсеры пошли на уступки, и сделали Жофрея моложе, лишили его горба, а шрам сделали меньше, чем он должен был быть.
Кстати, сам Робер Оссейн хоть и является французом, да и родился в Париже, является сыном скрипача из Азербайджанца (Андре Оссейн) и Киевлянки еврейского происхождения (Анна Минковская), благодаря чему он неплохо говорил по-русски. Даже его детей, которые родились в браке с Мариной Влади, зовут Игорь и Петр.
В итоге, Роберу Оссейну даже понравился его грим (шрам), который он частенько не снимал после окончания съемок, чтобы поприкалываться над людьми, рассказывая им небылицы о том, как он получил это увечье. Эти истории он "травил" даже официанткам в ресторанах.
Кстати, если женщины помнят Робера Оссейна в основном именно по фильмам про Анжелику, то мужская аудитория безусловно вспомнит его по роли комиссара Розена из фильма "Профессионал" с Жаном Полем Бельмондо.
7. Натурные съемки (замки и поместья) фильма действительно проводились во Франции, тогда как павильонные съемки проходили в одной из киностудий Рима (Италия). Правда, последний фильм "Анжелика и султан" пришлось снимать уже в Тунисе.
8. Еще до того как подписать контракт, Мишель Мерсье указала, что отказывается сниматься в откровенных сценах. Поэтому даже во время показа сцен с обнаженной актрисой, ее разрешалось только до определенного места, которое актриса сама обозначила, налепив красные кусочки ткани. И если бы оператор снял ее ниже дозволенных мест, то кадр попросту был бы испорчен.
А в тех сцена, где актрису показывали обнаженной (со спины), актриса требовала убрать всех членов съемочной группы мужского пола кроме оператора и режиссера. Правда, как признавался сам режиссер позже, некоторые мужчины все же спрятались за декорациями, чтобы подглядывать за актрисой.
9. Чтобы кожа Анжелики выглядела интереснее и источало некое мерцание, все ее тело покрывали специальным составом, свечение от которого особенно было заметно в темноте.
10. У актера Али Бен Айеда, сыгравшему падишаха в фильме "Анжелика и султан", были большие проблемы со здоровьем. Тогда Мишель Мерсье поспособствовала тому, чтобы на роль наложницы султана взяли супругу Али Бен Айеда - Вильму Ландамар. Таким образом супруга могла быть всегда рядом с мужем и заботиться о нем.
11. Всего за пять лет (1964-1968) вышло 5 фильмов про Анжелику. Последним из них стала лента "Анжелика и султан".
Но в СССР фильм "Анжелика и маркиза ангелов" был впервые показан лишь через год после выхода последнего фильма, то есть в 1969 году. Но советский зритель по достоинству оценил этот фильм, и в итоге его посмотрело порядка 44 миллионов зрителей.
12. В каждой части фильма Анжелике приходилось носить несколько десятков костюмов, поэтому после окончания съемок каждого фильма актриса Мишель Мерсье оставляла себе пару платьев на память.
Спустя много лет эти платья ей сильно пригодились. В конце 90-х у нее были огромные проблемы с финансами, из-за чего ей пришлось продать те самые платья, в которых она снималась в фильмах про Анжелику. Правда, одно платье она все же оставила.
13. Музыку к фильмам про Анжелику писал известный французский композитор Мишель Мань, который писал музыку к фильму "Фантомас", который вышел в том же 1964 году, что и первый фильм про Анжелику.
14. Разница между оригинальными (книжными) Анжеликой и Жофреем точно такая же как и разница между Мишель Мерсье и Робером Оссейном, а именно 12 лет.
15. Жан Рошфор, сыгравший Франсуа Дегре, позже признавался, что ненавидит фильмы про Анжелику, а саму Мишель Мерьсе и вовсе считает гарпией, которая может уничтожить любого мужчину. Но зачем же он тогда снимался в этих фильмах? Ответ прост - исключительно из-за денег.
16. Позже, Мишель Мерсье признавалась, что многие мужчины ассоциировали ее с Анжеликой, из-за чего частенько устраивали сцены ревности.
И несмотря на свою яркую и прекрасную внешность, личного семейного счастья она так и не видела, несмотря на то, что четыре раза была замужем (два раза официально и два раза в гражданском браке). Детей у Мишель тоже никогда не было.
17. Помимо серии фильмов про Анжелику, Мишель Мерсье и Робер Оссейн появлялись вместе еще в трех фильмах - "Веревка и кольт", "Вторая истина" и "Гром небесный".
Правда, между ними никогда не было сильных дружеских отношений. По началу они и вовсе постоянно ссорились, а потом вроде как сработались, но старались относиться друг к другу больше нейтрально. Поэтому им особенно не нравилось, когда зрители и СМИ приписывали им роман.
18. В 2013 году вышел ремейк фильма "Анжелика: Маркиза ангелов". Но фильм провалился в прокате и был разгромлен критиками. Постановка была очень плохой, а актеры были подобраны просто отвратительно. Ну вы только взгляните на местных Жофрея и Николя.
Источник:
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