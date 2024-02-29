Как снимали фильм "Зита и Гита": кадры со съемок и 13 интересных фактов о фильме

Этот фильм про двух девушек-близнецов является одним из самых популярных индийских фильмов.
1. На протяжении нескольких лет Рамеш Сиппи работал ассистентом режиссера, и лишь в 1971 году он снял свой первый самостоятельный фильм "Жест", который имел ошеломительный успех.
Не желая останавливаться на достигнутом, Рамеш тотчас же принялся искать идеи для своего нового фильма. И тут, благодаря фильму "Рам и Шиам", у него возникла идея снять фильм про сестер-близнецов. Да, идею про братьев-близнецов он откинул сразу, иначе это был бы уже 4-й фильм на эту тему. А вот сестер-близнецов в индийском кинематографе еще не было.
Но самое интересное, что режиссер Прамод Чакраморти, вдохновившись фильмом "Рам и Шиам", который вышел в 1967 году и рассказывал о братьях-близнецах, решил снять свой фильм про сестер-близнецов. Но узнав о том, что Рамеш Сиппи уже взял эту идею, он не стал воплощать свою идею в жизнь, чтобы его не обвинили во вторичности.
Зато позже Прамод Чакраморти снял фильм "Мститель", который также имел ошеломительный успех.
2. На главную роль сестер Рамеш Сиппи пригласил актрису Хему Малини, которая ранее снималась в его хитовом фильме "Жест". Как рассказывала сама Хема Малини, ей очень нравился фильм "Рам и Шиам", но она никогда не думала, что ей придется участвовать в подобном проекте и играть двух разных по характеру сестер.
Правда, Малини была не первой в его списке. Изначально на роль сестер он хотел взять известную актрису Нутан, но продюсеры запротестовали, так как актриса была уже старовата для этой роли, ведь на тот момент ей было уже 36 лет, тогда как Зита и Гита были молодыми девушками.
Тогда на эти роли пригласили актрису Мумтаз, которая, кстати, снималась в фильме "Рам и Шиам". Но Мумтаз заломила такую цену, что продюсеры сами решили отказаться от ее услуг.
И только тогда роль была предложена Хеме Малини, которая и согласилась на роль.
3. А вот с поиском актеров на роли молодых людей для Зиты и Гиты возникли некоторые трудности.
На роль одного из мужчин пригласили известного индийского актера Раджеша Кханна. Раджешь согласился на эту роль, но при условии, что фильм все же будет про братьев-близнецов, роли которых он и сыграет. Но режиссер был твердо стоял на том, что картина должна быть именно о сестрах. Поэтому от услуг Кханна пришлось отказаться.
В итоге на роль возлюбленного Гиты (Рави) взяли индийского актера Санджива Кумара. Проблема была лишь в том, что он запросил немалый гонорар за свое участие. Но так как других кандидатов больше не было, а брать неизвестно кого режиссеру не хотелось, то пришлось взять на роль Рави именно Санджива.
И как признавался сам актер, ему в принципе было все равно кого играть, так как он прекрасно понимал, что в центре сюжета будут девушки, а не он.
4. На сценарном фронте то и дело возникали проблемы, так как двое молодых сценаристов никак не могли прийти к какому-то консенсусу. Члены съемочной группы рассказывали, что сценаристы то и дело спорили между собой. Бывало, что такие споры даже доходили до драки.
5. Хема Малини и Санджив Кумар были знакомы еще до съемок "Зиты и Гиты". Более того, Санджив несколько раз предлагал актрисе руку и сердце. Но в итоге свадьбы так и не случилось.
А вот с актером Дхармендра, сыгравшим Рака (возлюбленный Зиты) Хема не была знакома. Но во время съемок Хема Малини узнала, что Дхармендра неровно к ней дышит, чему она была несказанно рада. Правда, она боялась ответить ему взаимность. так как не хотела, чтобы про это узнал Саджив.
5. Актеры Хема Малини и Санджив Кумар не умели кататься на роликовых коньках, поэтому им пришлось учиться это делать прямо на съемочной площадке, из-за чего они то и дело падали.
6. Некоторые сцены фильма не были прописаны в сценарии. Идеи для них приходили режиссеру прямо во время съемок. Например, таким образом была придумана сцена, в которой Гита залезла на потолочный вентилятор.
Изначально, актрисе не понравилась данная идея, поэтому она попросила режиссера Раднеша Сиппи показать ей мастер-класс. В итоге Сиппи действительно залез на этот самый вентилятор. И только после этого Хема Малини сама полезла на вентилятор.
7. Режиссер пришел к выводу, что лучше снимать сестер в разные дни, чтобы актриса Хема Малини не путалась в ролях. То есть, в один день снимались только сцены с Зитой, а в другой день уже только сцены с Гитой.
Но сама Хема утверждала, что перепутать героинь было просто нереально. Как только ей наносили грим и надевали костюм, она сразу же чувствовала характер персонажа, которого она играет в данный момент. Более того, как признавалась сама актриса, после грима и переодевания автоматически менялась даже ее походка.
8. Постановщик трюков и боевых сцен Шэтти сам сыграл в фильме одного из злодеев, а его жена подменяла Хему Малини в роли Гиты во время исполнения сложных трюков, например хождение по канату.
9. Фильм "Зита и Гита" вышел бы в 1971 году, если бы не индо-пакистанская война. Из-за этого конфликта, съемки фильма пришлось приостановить более чем на год.
10. Как рассказывала Хема Малини, ей было легко играть столь разных сестер, так как она обладала характером каждой из них.
11. Фильм "Зита и Гита" обрел широкую популярность, став самым кассовым фильмом 1972 года. И когда режиссер Раджеш Сиппи задумал снять новый фильм "Месть и закон", он решил взять на главные роли уже прославившихся актеров из "Зиты и Гиты", а именно Хему Малини, Санджива Кумара и Дхармендра.
И именно во время съемок фильма "Месть и закон" Хема закрутила роман с Дхармендром. Правда, отец Хемы был против такого союза, так как Дхармендра был женат и воспитывал двоих детей. Поэтому пара смогла пожениться лишь после смерти отца актрисы и развода актера.
Со временем она родила двух детей, а позже и основала собственную продюсерскую компанию "Hema Malini creations".
12. У всех нас индийские фильмы плотно ассоциируются с песнопениями. Фильм "Зита и Гита" не стал исключением. Вот только сами актеры и актрисы чаще всего не исполняют вокальные партии своих героев. Для этих целей приглашают профессиональных певцов.
Певиц и певцов, которые поют в кино вместо актеров, не так уж и много. Одна только Лата Мангешкар спела для болливудских фильмов более 25 тысяч песен, за что она даже попала в знаменитую книгу рекордов Гиннеса. Поэтому и голоса в индийских фильмах во время исполнения песен кажутся нам одинаковыми.
13. В СССР фильм "Зита и Гита" также стал очень популярным. Правда, до советского проката фильм дошел слегка обрезанным. Всего было удалено порядка 13 сцен.
Так, например, в советской версии Рави впервые появляется только у Зиты дома, тогда как в оригинале он появляется гораздо раньше во время игры в гольф.
Источник:
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