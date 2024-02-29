Как снимали фильм "Зита и Гита": кадры со съемок и 13 интересных фактов о фильме

1. На протяжении нескольких лет Рамеш Сиппи работал ассистентом режиссера, и лишь в 1971 году он снял свой первый самостоятельный фильм "Жест", который имел ошеломительный успех.

Не желая останавливаться на достигнутом, Рамеш тотчас же принялся искать идеи для своего нового фильма. И тут, благодаря фильму "Рам и Шиам", у него возникла идея снять фильм про сестер-близнецов. Да, идею про братьев-близнецов он откинул сразу, иначе это был бы уже 4-й фильм на эту тему. А вот сестер-близнецов в индийском кинематографе еще не было.

Но самое интересное, что режиссер Прамод Чакраморти, вдохновившись фильмом "Рам и Шиам", который вышел в 1967 году и рассказывал о братьях-близнецах, решил снять свой фильм про сестер-близнецов. Но узнав о том, что Рамеш Сиппи уже взял эту идею, он не стал воплощать свою идею в жизнь, чтобы его не обвинили во вторичности.