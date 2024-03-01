Как снимали культовый фильм "Укрощение строптивого": кадры со съемок и 10 интересных фактов о фильме

3. В фильме есть отсылки на библейского пророка Илью. Мало того, что имя Элиа - это по сути и есть Илья, так еще и в фильме присутствует сцена, где Элиа договаривается с воронами, которые его послушно слушаются. С воронами дружил и пророк Илья.

Ну и конечно же стоит отметить, что сам пророк Илья обладал своенравным характером, боролся с поклонением идолам, а его врагом была женщина по имени Изавель.

4. Режиссерами фильма стали Кастеллано и Пиполо, настоящие имена которых Франко Кастеллано и Джузеппе Пиполо. Именно они вместе с Эльдаром Рязановым и Эмилем Драгурским написали сценарий к советско-итальянской комедии "Невероятные приключения итальянцев в России", который вышел еще за 6 лет до "Укращения строптивого".