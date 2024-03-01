Как снимали культовый фильм "Укрощение строптивого": кадры со съемок и 10 интересных фактов о фильме

Я думаю, что не совру, если скажу, что одной из самых известных итальянских комедий является фильм "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано и Орнеллой Мутти в главных ролях.
1. Идея фильма, как не трудно было догадаться, позаимствована из популярного произведения Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой". Только по книге, мужчина пытался завоевать сердце своенравной женщины.
2. Как и многие другие актеры, Адриано Челентано частенько импровизировал. Более того, во время прочтения сценария он лично вносил некоторые правки, полагаясь на свой вкус, так как считал, что в данной ситуации так будет лучше.
3. В фильме есть отсылки на библейского пророка Илью. Мало того, что имя Элиа - это по сути и есть Илья, так еще и в фильме присутствует сцена, где Элиа договаривается с воронами, которые его послушно слушаются. С воронами дружил и пророк Илья.
Ну и конечно же стоит отметить, что сам пророк Илья обладал своенравным характером, боролся с поклонением идолам, а его врагом была женщина по имени Изавель.
4. Режиссерами фильма стали Кастеллано и Пиполо, настоящие имена которых Франко Кастеллано и Джузеппе Пиполо. Именно они вместе с Эльдаром Рязановым и Эмилем Драгурским написали сценарий к советско-итальянской комедии "Невероятные приключения итальянцев в России", который вышел еще за 6 лет до "Укращения строптивого".
5. Помните сцену, когда Элиа привязывает кровать Лизы к своему трактору и вывозит ее из комнаты прямо на этой самой кровати? Возле кровати вы могли заметить лежащий на полу ковер, но на самом деле ковра не было. Он был нарисован прямо на полу, ведь настоящий ковер мог бы помешать выполнению трюка.
6. Во время съемок фильма поползли слухи, что Адриано Челентано закрутил роман с Орнеллой Мутти. И это при том, что сам Челентано был женат и воспитывал троих детей.
Когда слухи дошли до жены актера, она начала выяснять с ним отношения на эту тему. Челентано ответственно заявил, что никакого романа с коллегой у него нет. Но жена продолжала настаивать на своем. Тогда актер сказал, что если она ему не верит, то им лучше расстаться, после чего жена супруга прекратила разговоры на эту тему.
А когда Орнелла Мутти развелась с мужем, многие полагали, что стоит ожидать и скорого развода Челентано. Но тот уходить от жены не собирался.
Челентано, кстати, признался, что роман между ним и Мутти все же был. А потом актриса Орнелла Мутти сказала в одном из интервью, что роман между ней и Челентано всё же был, и что это абсолютно нормальная практика, когда коллеги по цеху крутят романы во время съемок. Но ее возмутил тот факт, что Челентано рассказал об этом, так как она не хотела, чтобы об этом узнали ее дети.
7. Одним из самых ярких и запоминающихся эпизодов фильма является танец на винограде для производства вина. Данную сцену снимали в итальянском городке Вогера. Вино здесь действительно делали, раздавливая виноград ногами. Более того, данная традиция существует в данном городе и по сей день, и менять ее никто не собирается.
Кстати, именно в этом небольшом городке когда-то родились братья Мазератти. Сегодня "Mazeratti" - это одна из крупнейших компаний, которая производит автомобили бизнес-класса и спорткары.
Помимо этого, в Вогере родился знаменитый итальянский модельер Валентино Даровани, и в фильме даже есть отсылка на этого модельера. В одной из сцен Лиза говорит, что она сейчас в костюме от Валентино.
8. Все костюмы для Орнэллы Мутти, которые мы видим в фильме, создавал художник по костюмам Уэйн Финкельман, который ранее работал в другом фильме с Адриано Челентано - "Блеф". А чуть позже он создавал образы для Голди Хоун для фильма "За бортом".
Платья, которые носила Орнелла Мутти, стали настолько популярными, что зрительницы захотели себе точно такие же предметы гардероба. И многие из них стали сами шить себе подобные платья, чтобы быть похожими на Лизу из фильма "Укрощение Строптивого".
9. Та самая заправка, на которой переодевается Лиза, является не декорацией, а самой настоящей бензоколонкой. Кстати, она работает и по сей день, а находится эта заправка в городе Арлуно неподалеку от Вогеры, где Челентано давил виноград.
10. Во время премьеры фильма в СССР, люди так сильно хотели посмотреть этот фильм, что создалась массовая давка. Для разгона толпы пришлось даже вызывать сотрудников милиции.
Поговаривают (не знаю, насколько это правда), что данная картина попала в СССР благодаря Леониду Ильичу Брежневу, так как он очень уж сильно любил итальянские фильмы.
Но тем не менее, советские цензоры немного "почикали" фильм. Так, например, из советской версии фильма убрали все интимные сцены с героями Адриано Челентано и Орнеллы Мутти. Также, из советской версии вырезали драку двух девушек в кафе, роды коровы, о охоту (когда герой Челентано стреляет по охотникам).
Правда, существовала и еще одна неофициальная версия в одноголосном переводе. И уж там-то как раз мы и могли увидеть все эти сцены.
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Ну 6леа, автор..
Этим "чикальщикам", руки бы оторвать.
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Автор. Ты слабо врёшь! Старайся лучше! Пиши что-то типа... Ну...
"Массовые драки с применением кастетов и ножей. Пришлось к кинотеатрам подтягивать войска и артилерию".
Глядишь и пряник в поощрение получишь.
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"Также, из советской версии вырезали драку двух девушек в кафе, роды коровы, о охоту (когда герой Челентано стреляет по охотникам)"
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И опять πиздИшь! Момента, когда корова телилась таки да, не было. (Кстати, на будущее. Когда вырастешь пригодится. Коровы не рожают. Они тЕлятся. А процесс называется "отёл") А вот всё остальное никто не вырезал
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" В фильме есть отсылки на библейского..."
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Нет там никакой церковной хрени. Все эти т.н. "отсылки" состаранием высосаны из одного места...
Сюжет с воронами призван показать, что Илиа по сути добрый и глубоко порядочный человек, склонный договариваться со всеми, если они не ведут себя как идиоты. Об этом говорит не только эпизод с воронами, но и другие сцены. Например сцена соревнования Илиа и машинного пресса. Где он, по сути, отстаивает рабочие места для крестьян, которые у него работают.