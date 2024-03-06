"Бочка с руками": как выглядел первый аппарат для подводного плавания

Торговец и изобретатель Джон Летбридж жил в графстве Девон на юго-западе Англии. У него было 17 детей. Самое известное его достижение — изобретение первого аппарата для подводного плавания, который он явил миру в 1715 году. Сам Летбридж вырос в семье изобретателей и мыслителей — в атмосфере, вдохновляющей на решения сложных проблем и изобретательский дух. Однажды он решил создать устройство, которое навсегда изменит представление о том, как человечество исследует тайны океана, и у него это получилось. Он создал "революционный" аппарат, похожий на бочку, с помощью которого извлекали артефакты из затонувших кораблей и исследовали подводные глубины.