"Бочка с руками": как выглядел первый аппарат для подводного плавания

Британец Джон Летбридж известен тем, что в 1715 году изобрёл первый аппарат для подводного плавания. Тогда он задался целью создать устройство, которое навсегда изменит то, как человек исследует океан. У него это получилось — его изобретательность заложила основу для современных подводных исследований.
Торговец и изобретатель Джон Летбридж жил в графстве Девон на юго-западе Англии. У него было 17 детей. Самое известное его достижение — изобретение первого аппарата для подводного плавания, который он явил миру в 1715 году. Сам Летбридж вырос в семье изобретателей и мыслителей — в атмосфере, вдохновляющей на решения сложных проблем и изобретательский дух. Однажды он решил создать устройство, которое навсегда изменит представление о том, как человечество исследует тайны океана, и у него это получилось. Он создал "революционный" аппарат, похожий на бочку, с помощью которого извлекали артефакты из затонувших кораблей и исследовали подводные глубины.
Его изобретение стало результатом многолетних экспериментов, неудач и упорства. Летбридж годами наблюдал за проблемами, с которыми сталкивались ныряльщики его эпохи: например, им не хватало оборудования для длительного пребывания под водой. Он хотел создать устройство, которое не только позволило бы совершать более длительные погружения, но и извлекать из затонувших кораблей предметы, которые считались потерянными навсегда. Его творение, аппарат в форме бочки 1,85 метра длиной, стало первым функциональным приспособлением для ныряния под воду. Внутри него водолаз лежал на животе, смотрел вокруг через круглое окно, а руки просовывал в специальные кожаные "рукава".
Принцип работы аппарата был простым и гениальным. Сначала ныряльщик погружался на глубину с помощью грузов. Оказавшись на нужной глубине, он через окно осматривал дно или интересующие его объекты. Аппарат не имел воздушной подачи, не считая воздуха, который оказывался зажатым внутри до закрытия камеры. Его было достаточно, чтобы продержаться под водой 30 минут. Когда ныряльщик поднимался на поверхность, в камеру вновь закачивали воздух — через два клапана в верхней части "бочки".
Своим изобретением Летбридж внёс вклад в процесс извлечения затонувших сокровищ и артефактов, и в повышение эффективности спасательных операций. Его аппарат ознаменовал значительный скачок в подводных исследованиях, положив начало будущим достижениям в этой области. Среди его выдающихся заслуг — помощь в извлечении ценного груза с ост-индского судна "Ванситтарт", затонувшего в 1719 году. С помощью его аппарата с морского дна достали большое количество золота и серебра, ценные предметы с затонувших кораблей, драгоценные металлы и экзотические товары. За самим Летбриджем закрепилась слава новатора, превратившего невозможное в реальность.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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