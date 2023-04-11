15 пикантных фактов со страниц истории, о которых обычно молчат

Наши предки и многие исторические личности были далеко не святыми. Повеселиться они точно умели - а иногда вытворяли и полный разврат. Что говорить — даже трое пап римских, например, скончались во время занятий любовью. Узнаем несколько пикантных фактов из мировой истории
Папа Римский Лев VII умер от инфаркта, полученного во время соития с возлюбленной.
Иоанна VII убил муж женщины, с которой у него были сексуальные отношения.
Папа Иоанн XII тоже умер от рук мужа своей любовницы.
2. Бенджамин Франклин предпочитал женщин постарше. В одном письме, которое деятель написал другу, он перечислял плюсы связи с женщинами в возрасте. По его мнению, они более опытны, предприимчивы, и с меньшей вероятностью уйдут к другому
3. В 1400-х годах была распространена проблема лобковых вшей. Секс-работницам приходилось часто бриться, и многие из них носили "меркины" - специальные интимные парики, чтобы скрыть бритый лобок
4. По греческой мифологии, бог Приап (Бог плодородия) обладал большим мужским достоинством - и это было его проклятием. Большие члены тогда ассоциировались с глупостью и похотью. Поэтому у большинства греческих статуй мужчин - маленький пенис
5. В Древнем Египте женщины смазывали свои влагалища крокодильим навозом. Так они предохранялись. Из-за большого количества кислоты он выступал в качестве естественного спермицида
6. Когда английский пират Чёрная Борода устроил блокаду Чарльстона, он не просил золота. Он попросил медицинское оборудование и ртуть. Пираты были больны гонореей, а в то время считалось, что она лечится введением ртути в мочеиспускательный канал
7. Императрица Екатерина II известна своими эротическими шалостями. Они нанимала специальных людей, которые щекотали ей ступни, рассказывали непристойные истории, и шлёпали её
Кроме того, Екатерина II собрала большую коллекцию эротических скульптур и мебели.
8. Германский император Вильгельм II был буквально одержим своей матерью в нездоровом плане. Он даже писал ей письма сексуального содержания, описывая свои яркие эротические сны
9. Жюли д’Обиньи - французская оперная певица 17 века, известная скандальным образом жизни. Она частенько переодевалась в мужчину. А однажды пробралась в монастырь, чтобы переспать с одной из монахинь
Она также дралась на дуэли с несколькими мужчинами, после того, как целовалась с их жёнами.
10. Голландский учёный Антони ван Левенгук считается первым человеком, открывшим сперматозоиды. Ради этого открытия он собирал и рассматривал под микроскопом образцы своей собственной спермы
11. Нелл Гвин - английская актриса, любовница короля Англии Карла II. Она изобретательно пыталась убрать соперницу - другую фаворитку, Мэри Дэвис. Гвин даже добавляла слабительное ей в пирог
В итоге фаворитка добилась своего - король прекратил встречи с Дэвис.
12. Тутанхамона мумифицировали с эрегированным пенисом. Считается, что орган установили по углом 90 градусов специально. Так сделали, чтобы Тутанхамон выглядел подобно Осирису - богу подземного мира
Пенис в эрекции являлся символом того, что Осирис дарует новую жизнь.
13. В 1650 году французское правительство отправило проституток на остров Тортуга, чтобы препятствовать гомосексуализму между пиратами
14. "Ведьма на метле" возникла в средние века в Европе. Тогда ведьмы обнаружили, что галлюциногенные вещества лучше впитываются слизистой половых органов. Они наносили зелье на метлу, садились на неё и отправлялись в "полёт"
15. В 1912 году инженер Лоуренс Сперри создал первый автопилот. Он не мог не воспользоваться своим изобретением. В 1916 году он занялся любовью со своей возлюбленной Синтией Полк прямо во время полёта над Лонг-Айлендом
Увы, во время того полёта автопилот у самолёта отказал, и он совершил аварийную посадку. Позже выяснилось, что Сперри и его спутница на тот момент состояли в браке с разными людьми.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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что, простите?
Было бы ещё страннее, если бы они постояли в браке с одним и тем же человеком.
Это же не сейчас, тогда это было низя.
И борщ у них вкусней