15 пикантных фактов со страниц истории, о которых обычно молчат

Наши предки и многие исторические личности были далеко не святыми. Повеселиться они точно умели - а иногда вытворяли и полный разврат. Что говорить — даже трое пап римских, например, скончались во время занятий любовью. Узнаем несколько пикантных фактов из мировой истории