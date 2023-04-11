FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1782 поста • 322 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
15 пикантных фактов со страниц истории, о которых обычно молчат

15 пикантных фактов со страниц истории, о которых обычно молчат

Автор:
11 апреля 2023 19:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Разное   интересное   интересные факты   история   подборка   секс   факты   фото   
3851
16

Наши предки и многие исторические личности были далеко не святыми. Повеселиться они точно умели - а иногда вытворяли и полный разврат. Что говорить — даже трое пап римских, например, скончались во время занятий любовью. Узнаем несколько пикантных фактов из мировой истории

×
×

Папа Римский Лев VII умер от инфаркта, полученного во время соития с возлюбленной.

Иоанна VII убил муж женщины, с которой у него были сексуальные отношения.

Папа Иоанн XII тоже умер от рук мужа своей любовницы.


Кроме того, Екатерина II собрала большую коллекцию эротических скульптур и мебели.



Она также дралась на дуэли с несколькими мужчинами, после того, как целовалась с их жёнами.

В итоге фаворитка добилась своего - король прекратил встречи с Дэвис.

Пенис в эрекции являлся символом того, что Осирис дарует новую жизнь.

Увы, во время того полёта автопилот у самолёта отказал, и он совершил аварийную посадку. Позже выяснилось, что Сперри и его спутница на тот момент состояли в браке с разными людьми.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   Разное   интересное   интересные факты   история   подборка   секс   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Herr Mannelig Час назад
"Ведьма на метле" возникла в средние века в Европе. Тогда ведьмы обнаружили, что галлюциногенные вещества лучше впитываются слизистой половых органов. Они наносили зелье на метлу, садились на неё и отправлялись в "полёт"

что, простите?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Просто безобразие - молчат! Вот, почему молчат? С этим надо что-то делать. Сейчас, вот, еду в маршрутке и спрашиваю соседку по сиденью (приличная, на первый взгляд, пожилая дама): ПОЧЕМУ ВЫ МОЛЧИТЕ, ЧТО Нелл Гвин - английская актриса, любовница короля Англии Карла Il, изобретательно пыталась убрать соперницу - другую фаворитку, Мэри Дэвис, добавляя ей слабительное ей в пирог? ПОЧЕМУ! А она на меня глаза вытаращила и.,. МОЛЧИТ! Я к шофёру с тем же вопросом - тоже молчит. МОЛЧАТ! Да, с этим молчанием, определенно, надо что-то делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Aaron Bezzazrenia 38 минут назад
Мне кажется, что здесь мама сама диктует Вильгельму письма сексуального содержания, которые он писал для неё

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Matrosskin 51 минуту назад
Чой то мне подсказывает, что "садились" они на неё вообще не так, как на картинке... Ибо с секс-шопами в то время была некая напряжёнка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
turyst 51 минуту назад
"выяснилось, что Сперри и его спутница на тот момент состояли в браке с разными людьми."

Было бы ещё страннее, если бы они постояли в браке с одним и тем же человеком.


Это же не сейчас, тогда это было низя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
russger 57 минут назад
"2. Бенджамин Франклин предпочитал женщин постарше. В одном письме, которое деятель написал другу, он перечислял плюсы связи с женщинами в возрасте. По его мнению, они более опытны, предприимчивы, и с меньшей вероятностью уйдут к другому"

И борщ у них вкусней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82842



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кто такой "крючник"? Забытая, но хлебная во всех смыслах профессия прошлого
Кто такой "крючник"? Забытая, но хлебная во всех смыслах профессия прошлого
Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву
Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву
Набирающие популярность в сообществах
Электроовцы, киберкостюмы и неон: как будет выглядеть обычная деревня в 2077 году
Электроовцы, киберкостюмы и неон: как будет выглядеть обычная деревня в 2077 году
Троицу гастарбайтеров из Средней Азии оштрафовали и приговорили к депортации — за запуск игрушечного дрона во дворе жилого дома
Троицу гастарбайтеров из Средней Азии оштрафовали и приговорили к депортации — за...
Никаких больше черных дыр
Никаких больше черных дыр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случайности не случайны

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#машина#животные#кино#факты#фильм#Разное#Жизнь
#Юмор#автомир#история#аварии#авто аварии#позитив#Фотографии#люди#знаменитости#полиция
#интересное#Прикол#в мире#дтп#подборка#СССР#шоу бизнес#Мемы#соцсети#весна
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» А вы знали? 20+ фактов из разных сфер нашей жизни А вы знали? 20+ фактов из разных сфер нашей жизни 25 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний 25 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний 25 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни 25 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни 20 любопытных сравнений и фактов обо всём на свете 20 любопытных сравнений и фактов обо всём на свете 15+ фактов, связанных с войной в Персидском заливе 15+ фактов, связанных с войной в Персидском заливе

На что жалуетесь?

Вернуться