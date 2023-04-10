Учёные выяснили, что африканцы делали "бенинскую бронзу" из немецких руд

Учёным давно известно, что фигурки из коллекции "Бенинская бронза" сделали африканские мастера по металлу в XVI–XIX веках в Бенинском царстве (сейчас входит в состав Нигерии). В 1897 году британцы захватили их во время карательной экспедиции, и большинство фигурок оказалось в британских музеях. Исследователи предполагали, что эти статуэтки делали из переплавленных латунных колец, которые использовали в качестве валюты во времена трансатлантической работорговли. Но этому было мало подтверждений. Недавно учёные решили вновь вернуться к этому вопросу, и проследили, какой именно металл африканские мастера использовали при создании фигурок.