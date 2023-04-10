FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1922 поста • 735 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Учёные выяснили, что африканцы делали "бенинскую бронзу" из немецких руд

Учёные выяснили, что африканцы делали "бенинскую бронзу" из немецких руд

Автор:
10 апреля 2023 13:20
Сообщество : Наука
Метки: Открытия   Прошлое   Разное   бенинское царство   бронза   интересное   история   наука   ученые   фото   
1366
6

Бенинская бронза — это огромная коллекция из около 3000 фигурок из латуни, которые нашли в 1897 году в Нигерии. Тогда, во время карательной экспедиции, британские войска сожгли город Бенин, захватили фигурки и привезли в Великобританию. Но недавнее исследование учёных привело к новым открытиям. Оказывается, большую часть латунных фигурок сделали из немецкой руды, добытой в Рейнской области.

Учёным давно известно, что фигурки из коллекции "Бенинская бронза" сделали африканские мастера по металлу в XVI–XIX веках в Бенинском царстве (сейчас входит в состав Нигерии). В 1897 году британцы захватили их во время карательной экспедиции, и большинство фигурок оказалось в британских музеях. Исследователи предполагали, что эти статуэтки делали из переплавленных латунных колец, которые использовали в качестве валюты во времена трансатлантической работорговли. Но этому было мало подтверждений. Недавно учёные решили вновь вернуться к этому вопросу, и проследили, какой именно металл африканские мастера использовали при создании фигурок.

×
×

Учёные провели химический анализ металлических колец, называемых манильями (manillas), что были найдены на затонувших кораблях в Атлантике. Европейцы приплывали в Африку и обменивали эти кольца на золото, слоновую кость и рабов. Учёные сравнили элементы в 67 манильях и бенинской бронзе, и обнаружили, что они сделаны из одной и той же руды - немецкой. Оказалось, большую часть латунных фигурок "Бенинской бронзы" сделали из руды, добытой в Рейнской области, в Германии.


"Бенинская бронза - самые известные древние произведения искусства во всей Западной Африке. Наконец, мы доказали совершенно неожиданное: латунь, из которой были изготовлены бенинские фигурки, долгое время считавшаяся родом из Британии или Фландрии, была добыта в западной Германии. Затем кольца из немецкой руды отправили за 6300 километров, в африканский Бенин," - написал автор исследования, Тобиас Скоуронек.

Так исследователи пришли к выводу, что основным источником металла для африканских ремесленников были именно европейские манильи из немецкой руды. Это открытие заставило специалистов по-новому взглянуть на историю трансатлантической работорговли, и оценить роль участия Германии в колонизации Африки. На данный момент самая большая коллекция фигурок "Бенинской бронзы" находится в Британском музее в Лондоне. Нигерия и правительство нигерийского штата Эдо (где изготовили большинство фигурок) в течение долгого времени просит Великобританию вернуть произведения искусства на родину. Некоторые музеи США, Германии, а также Музей Хорнимана и Кембриджский университет уже вернули свои коллекции в Африку.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Открытия   Прошлое   Разное   бенинское царство   бронза   интересное   история   наука   ученые   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Lexx Час назад
Какие негры молодцы, тысячи лет не могли себе трусов изобрести, а тут бац! И латунь выплавлять, и фигурки из неё делать. Прям посреди джунглей, в соломенных избушках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Григорий Полчаса назад
Ну ведь не сами-же догадались они такую дичь творить? Белый человек подсказал и даже выдал цак в нос, чтобы уважительное Ку было заметнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Поручик 41 минуту назад
Книжку "Великий Бенин" искусствоведа Самуэлы Фингарет, где описано литьё бенинскими ниграми бронзы ЗАДОЛГО до того, как туда попали британские и прочие колонизаторы, я читал почти СОРОК лет назад. А советские учёные за свои слова отвечали!

Какие, нахер, "немецкие материалы для литья" в Западной Африке в 14-м веке? Вы, извиняюсь, ё.банулись?!
Ни у фрицев, ни у британцев даже кораблей, способных доплыть до этой "жопы тогдашнего мира" тупо НЕ БЫЛО. Да даже у испанцев и португальцев ещё не было, и появились они сто с лишним лет спустя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dema 48 минут назад
Без европейцев и карательных операциях прям никуда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
au3 Час назад
Сначала думали что из переплавленных колец, а потом нашли что и кольца и статуэтки из-тойже руды и это песец поменяло восприятие мира. И всплыла великая роль германии в колонизации в том что она производила кольца работорговцам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Григорий Бабкин Час назад
Мдя. Британские учёные... Очень познавательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82568



Другие посты автора
Популярное в сообществах
История сладкой изощрённой мести автопроизводителю-снобу, из салона которого выгнали неприметного индуса
История сладкой изощрённой мести автопроизводителю-снобу, из салона которого выгнали...
Кто такой "крючник"? Забытая, но хлебная во всех смыслах профессия прошлого
Кто такой "крючник"? Забытая, но хлебная во всех смыслах профессия прошлого
Набирающие популярность в сообществах
Сила Фишек
Сила Фишек
В экипаже темнокожий, женщина... Остается только догадываться кто из оставшихся двоих трансгендер
В экипаже темнокожий, женщина... Остается только догадываться кто из оставшихся двоих...
Воры пробрались в магазин Apple через туалет
Воры пробрались в магазин Apple через туалет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#факты#дтп#автомобили#автомир#шоу бизнес#дети#позитив#убийство
#Юмор#интересно#Прикол#интересное#животные#машина#подборка#картинки#Приколы#Ynews
#история#Фотографии#в мире#аварии#авто аварии#кино#фильм#милота#США#Жизнь
Никаких больше черных дыр Никаких больше черных дыр Женщина 20 лет хранила варёное яйцо — и теперь оно похоже на рубин Женщина 20 лет хранила варёное яйцо — и теперь оно похоже на рубин Упоротые обезьяны и жажда насилия: самые невероятные антропологические теории Упоротые обезьяны и жажда насилия: самые невероятные антропологические теории 25 самых безумных и гениальных учёных в истории 25 самых безумных и гениальных учёных в истории Учёные обнаружили древнейший мозг рыбы, которой 319 млн лет Учёные обнаружили древнейший мозг рыбы, которой 319 млн лет Какие органы и способности у нас всё ещё есть, но они нам не нужны Какие органы и способности у нас всё ещё есть, но они нам не нужны

На что жалуетесь?

Вернуться