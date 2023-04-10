Учёные выяснили, что африканцы делали "бенинскую бронзу" из немецких руд

Бенинская бронза — это огромная коллекция из около 3000 фигурок из латуни, которые нашли в 1897 году в Нигерии. Тогда, во время карательной экспедиции, британские войска сожгли город Бенин, захватили фигурки и привезли в Великобританию. Но недавнее исследование учёных привело к новым открытиям. Оказывается, большую часть латунных фигурок сделали из немецкой руды, добытой в Рейнской области.
Учёным давно известно, что фигурки из коллекции "Бенинская бронза" сделали африканские мастера по металлу в XVI–XIX веках в Бенинском царстве (сейчас входит в состав Нигерии). В 1897 году британцы захватили их во время карательной экспедиции, и большинство фигурок оказалось в британских музеях. Исследователи предполагали, что эти статуэтки делали из переплавленных латунных колец, которые использовали в качестве валюты во времена трансатлантической работорговли. Но этому было мало подтверждений. Недавно учёные решили вновь вернуться к этому вопросу, и проследили, какой именно металл африканские мастера использовали при создании фигурок.
Учёные провели химический анализ металлических колец, называемых манильями (manillas), что были найдены на затонувших кораблях в Атлантике. Европейцы приплывали в Африку и обменивали эти кольца на золото, слоновую кость и рабов. Учёные сравнили элементы в 67 манильях и бенинской бронзе, и обнаружили, что они сделаны из одной и той же руды - немецкой. Оказалось, большую часть латунных фигурок "Бенинской бронзы" сделали из руды, добытой в Рейнской области, в Германии.
"Бенинская бронза - самые известные древние произведения искусства во всей Западной Африке. Наконец, мы доказали совершенно неожиданное: латунь, из которой были изготовлены бенинские фигурки, долгое время считавшаяся родом из Британии или Фландрии, была добыта в западной Германии. Затем кольца из немецкой руды отправили за 6300 километров, в африканский Бенин," - написал автор исследования, Тобиас Скоуронек.
Так исследователи пришли к выводу, что основным источником металла для африканских ремесленников были именно европейские манильи из немецкой руды. Это открытие заставило специалистов по-новому взглянуть на историю трансатлантической работорговли, и оценить роль участия Германии в колонизации Африки. На данный момент самая большая коллекция фигурок "Бенинской бронзы" находится в Британском музее в Лондоне. Нигерия и правительство нигерийского штата Эдо (где изготовили большинство фигурок) в течение долгого времени просит Великобританию вернуть произведения искусства на родину. Некоторые музеи США, Германии, а также Музей Хорнимана и Кембриджский университет уже вернули свои коллекции в Африку.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Какие, нахер, "немецкие материалы для литья" в Западной Африке в 14-м веке? Вы, извиняюсь, ё.банулись?!
Ни у фрицев, ни у британцев даже кораблей, способных доплыть до этой "жопы тогдашнего мира" тупо НЕ БЫЛО. Да даже у испанцев и португальцев ещё не было, и появились они сто с лишним лет спустя!