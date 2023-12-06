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Почему "Титаник" не взорвался во время крушения

Почему "Титаник" не взорвался во время крушения

Автор:
06 декабря 2023 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Разное   гибель титаника   интересное   история   крушение Титаника   наука   титаник   факты   фото   
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Летом этого года взорвался батискаф "Титан": погибли пять человек, которые на его борту опускались к обломкам "Титаника". По версии экспертов, батискаф попросту не справился с нагрузкой из-за огромного давления на глубине. Публика задалась вопросом: почему сам "Титаник" не постигла та же участь во время крушения?

После инцидента с батискафом "Титан", который отправился исследовать обломки "Титаника" и взорвался на глубине в 500 метрах от него, многие задаются вопросом: почему же сам "Титаник" не взорвался из-за сильного давления? Специалисты уже выяснили, что главная причина инцидента с "Титаном" — имплозия, или взрыв, направленный внутрь, происходящий из-за разницы внутреннего и внешнего давления.


"Когда подводный аппарат находится на большой глубине в океане, давление воздействует на его поверхность. Когда это давление на поверхность становится больше, чем может выдержать корпус аппарата, он разрушается," - объясняет Арун Бансил, профессор физики Северо-Восточного университета, США.

Имплозия может возникнуть не только под водой, но и на поверхности. Например, такое происходит с цистернами, когда в результате откачки газа или жидкости давление внутри них становится разреженным. Причина имплозии в этом случае - атмосферное давление, которое давит на цистерну со всех сторон и приводит к взрыву. Так почему же "Титан" взорвался, а "Титаник" - нет? По оценкам специалистов, взорвались некоторые части "Титаника". Больше всего от имплозии пострадала кормовая часть лайнера, которая, скорее всего, взорвалась на глубине около 60 метров.

В уцелевших частях "Титаника" воздух успел выйти, в результате чего давление снаружи и внутри стало одинаковым. Корабль шёл на дно медленно, поэтому полости постепенно заполнялись водой, а давление выравнивалось. Именно поэтому взрыв не произошёл, и внушительная часть корабля осталась "невредимой". На сегодняшний день, по оценкам учёных, "Титаник" в опасности: под действием морской воды и бактерий он быстро разрушается.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   гибель титаника   интересное   история   крушение Титаника   наука   титаник   факты   фото   
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3  комментария
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Игорь Час назад
надо было добавить в заголовке - для тех, кто не учил в школе физику.
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Валерий 15 минут назад
Заказал как-то машину для откачки септика ( говносос в просторечии), так этот оператор сосалки про#бал момент , когда " хобот" ко дну присосался. Звук , с которым цистерну смяло , был очень похож на звук смятой пивной банки , только в сто раз громче
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FreelancerND 23 минуты назад
Какая "публика"? Это кто настолько тупой что на уровне школьной программы не понимает разницы между постепенным затоплением и имплозией на большой глубине?
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