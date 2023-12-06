Почему "Титаник" не взорвался во время крушения

Имплозия может возникнуть не только под водой, но и на поверхности. Например, такое происходит с цистернами, когда в результате откачки газа или жидкости давление внутри них становится разреженным. Причина имплозии в этом случае - атмосферное давление, которое давит на цистерну со всех сторон и приводит к взрыву. Так почему же "Титан" взорвался, а "Титаник" - нет? По оценкам специалистов, взорвались некоторые части "Титаника". Больше всего от имплозии пострадала кормовая часть лайнера, которая, скорее всего, взорвалась на глубине около 60 метров.