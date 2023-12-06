Почему "Титаник" не взорвался во время крушения

Летом этого года взорвался батискаф "Титан": погибли пять человек, которые на его борту опускались к обломкам "Титаника". По версии экспертов, батискаф попросту не справился с нагрузкой из-за огромного давления на глубине. Публика задалась вопросом: почему сам "Титаник" не постигла та же участь во время крушения?
После инцидента с батискафом "Титан", который отправился исследовать обломки "Титаника" и взорвался на глубине в 500 метрах от него, многие задаются вопросом: почему же сам "Титаник" не взорвался из-за сильного давления? Специалисты уже выяснили, что главная причина инцидента с "Титаном" — имплозия, или взрыв, направленный внутрь, происходящий из-за разницы внутреннего и внешнего давления.
"Когда подводный аппарат находится на большой глубине в океане, давление воздействует на его поверхность. Когда это давление на поверхность становится больше, чем может выдержать корпус аппарата, он разрушается," - объясняет Арун Бансил, профессор физики Северо-Восточного университета, США.
Имплозия может возникнуть не только под водой, но и на поверхности. Например, такое происходит с цистернами, когда в результате откачки газа или жидкости давление внутри них становится разреженным. Причина имплозии в этом случае - атмосферное давление, которое давит на цистерну со всех сторон и приводит к взрыву. Так почему же "Титан" взорвался, а "Титаник" - нет? По оценкам специалистов, взорвались некоторые части "Титаника". Больше всего от имплозии пострадала кормовая часть лайнера, которая, скорее всего, взорвалась на глубине около 60 метров.
В уцелевших частях "Титаника" воздух успел выйти, в результате чего давление снаружи и внутри стало одинаковым. Корабль шёл на дно медленно, поэтому полости постепенно заполнялись водой, а давление выравнивалось. Именно поэтому взрыв не произошёл, и внушительная часть корабля осталась "невредимой". На сегодняшний день, по оценкам учёных, "Титаник" в опасности: под действием морской воды и бактерий он быстро разрушается.
Имплозия: пример с цистерной
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Здесь показывают, как тонул "Титаник"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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