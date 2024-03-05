В Курганской школе педагог унизила школьников из-за популярной у подростков нашивки

Воспитательная беседа с учениками очень не понравилась местному родительскому комитету.
Руководство школы в селе Кетово Курганской области объявило войну нашивкам итальянского бренда одежды Stone Island, которые сегодня массово носят школьники по всей России. У школьников отбирают шевроны и проводят с ними профилактические беседы. Запись одной такой попала в сеть и вызвала скандал.
Преподаватель и, предположительно, директор Кетовской школы провели не самую удачную воспитательную беседу, которую школьники запомнят надолго. Педагоги вместо того, чтобы объяснить детям, почему им не стоит носить такие патчи, намекнули на их бедность, заявив, что подростки купили себе подделки за три копейки и "в жизни не видели брендовые вещи".
"Ну какая она ваша брендовая вещь? О чем вы говорите? Вы в жизни не видели никогда брендовые вещи. Вы, извините, купили ее за три копейки в китайском магазине и бренд какой-то наделали, и заказали на Wildberries нашивку, и сидите сейчас права качает. Я прекрасно знаю, как вы живете, где вы одеваетесь, и в чем у вас проблемы", — заявила в беседе со школьниками педагог.
Также в беседе со школьниками педагоги заявили, что бренд этой одежды запрещён на территории России. А затем позвонили в полицию, где на другом конце провода попросили прислать фото нашивки.
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Отмечается, что опубликованная запись возмутила родительский комитет Курганской области. Его председатель Юрий Леонов назвал учителей некомпетентными и сравнил их с надзирателями тюрьмы.
"Я на стороне детей. Учителя ведут себя непедагогично, хамски. Унижают достоинство детей. Звонить в полицию по этому поводу – лишнее. Тем более совершенно безосновательно. Представляете, как детям в этой ситуации? Как они себя чувствовали?" — заявил Леонов.
В департаменте образования Курганской области на запрос журналистов ответили, что никаких дополнительных рекомендаций по брендам одежды в школы не направляли, отметив при этом, что учебные заведения вправе сами утвердить конкретные требования к школьной форме.
Итальянский бренд премиум-класса Stone Island некогда был очень популярным у британских футбольных фанатов и прочих скинхедов. Потом эту моду переняли представители агрессивных субкультур по всему миру. Очевидно, руководство Кетовской школы опасается, что ученики сколотили какую-то банду, поэтому пытается пресечь их увлечение "нехорошим" брендом.
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И таки да, на НАТОвскую звезду похоже...