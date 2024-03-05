В Курганской школе педагог унизила школьников из-за популярной у подростков нашивки

Руководство школы в селе Кетово Курганской области объявило войну нашивкам итальянского бренда одежды Stone Island, которые сегодня массово носят школьники по всей России. У школьников отбирают шевроны и проводят с ними профилактические беседы. Запись одной такой попала в сеть и вызвала скандал.

Преподаватель и, предположительно, директор Кетовской школы провели не самую удачную воспитательную беседу, которую школьники запомнят надолго. Педагоги вместо того, чтобы объяснить детям, почему им не стоит носить такие патчи, намекнули на их бедность, заявив, что подростки купили себе подделки за три копейки и "в жизни не видели брендовые вещи".

"Ну какая она ваша брендовая вещь? О чем вы говорите? Вы в жизни не видели никогда брендовые вещи. Вы, извините, купили ее за три копейки в китайском магазине и бренд какой-то наделали, и заказали на Wildberries нашивку, и сидите сейчас права качает. Я прекрасно знаю, как вы живете, где вы одеваетесь, и в чем у вас проблемы", — заявила в беседе со школьниками педагог.

Также в беседе со школьниками педагоги заявили, что бренд этой одежды запрещён на территории России. А затем позвонили в полицию, где на другом конце провода попросили прислать фото нашивки.