«Я не педофил»: пьяный мужчина пришёл в школу и уселся за одну парту с учениками

Незваный гость заявил, что в школу его привела неутолимая жажда знаний. А вот что теперь делать с "улучшенной" системой охраны никто не знает.
Вчера днём в кемеровскую школу №7 беспрепятственно прошёл, как утверждается, нетрезвый мужчина. Он уселся в кабинете с шестиклассниками и принялся ломать комедию в то время, как преподавательница пыталась его уговорить покинуть класс. На вопрос о том, что он делает в помещении и кто его пропустил в школу, незваный гость ответил, что пришёл учиться, а в здание прошёл без проблем — никто его на входе не останавливал.
Источник:
Казалось бы, комичная история. Но она в очередной раз показала незащищённость российских школ. При этом речь идёт о школе №7, одной из лучших в городе. Учебное заведение во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" было оперативным штабом спасателей, а затем его полностью реконструировали. Чиновники утверждали тогда, что теперь школа отвечает последнему слову техники и соответствует всем требованиям безопасности. Оказалось, что не совсем.
После публикация ролика у мэрии города, как и у родителей учеников, к руководству школы появились вопросы. Сейчас проводится проверка, в том числе и полицейскими. Все пытаются выяснить, как посторонний человек смог проникнуть в школу. Руководство учебного заведения, конечно, винит ЧОП. Контракт с которым школа сразу же после инцидента расторгла. Сейчас на месте охранников сидят полицейские.
Источник:
- Польская боксёрша сунула в лицо соперницы секс-игрушку и спровоцировала драку
- На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей учительницы
- "Это деградация!": учительница русского языка возмутилась сериалом с матерившимся Пушкиным
- Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
- В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом
--------------
Зато стало понятно что, "улучшенной", система охраны стала только н а словах да мож еще на бумаге. Вот и все. А делать "что-то" тут нужно с самими "улучшателями" пока не поздно еще. Пока не все такие "радетели за безопасность" просрали.
но если ты настолько туп, что не заметил что мной уже было высказано предложение делать хоть что-то, то это твои проблемы как жалкого дегенерата. а вот что именно с ними делать - это решать уже точно не моя работа. так что давай, теряйся. клоп.