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«Я не педофил»: пьяный мужчина пришёл в школу и уселся за одну парту с учениками

«Я не педофил»: пьяный мужчина пришёл в школу и уселся за одну парту с учениками

Автор:
15 февраля 2023 16:48
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   кемерово   курьёз   скандал   ученики   школа   
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Незваный гость заявил, что в школу его привела неутолимая жажда знаний. А вот что теперь делать с "улучшенной" системой охраны никто не знает.

Вчера днём в кемеровскую школу №7 беспрепятственно прошёл, как утверждается, нетрезвый мужчина. Он уселся в кабинете с шестиклассниками и принялся ломать комедию в то время, как преподавательница пыталась его уговорить покинуть класс. На вопрос о том, что он делает в помещении и кто его пропустил в школу, незваный гость ответил, что пришёл учиться, а в здание прошёл без проблем — никто его на входе не останавливал.

Казалось бы, комичная история. Но она в очередной раз показала незащищённость российских школ. При этом речь идёт о школе №7, одной из лучших в городе. Учебное заведение во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" было оперативным штабом спасателей, а затем его полностью реконструировали. Чиновники утверждали тогда, что теперь школа отвечает последнему слову техники и соответствует всем требованиям безопасности. Оказалось, что не совсем.

После публикация ролика у мэрии города, как и у родителей учеников, к руководству школы появились вопросы. Сейчас проводится проверка, в том числе и полицейскими. Все пытаются выяснить, как посторонний человек смог проникнуть в школу. Руководство учебного заведения, конечно, винит ЧОП. Контракт с которым школа сразу же после инцидента расторгла. Сейчас на месте охранников сидят полицейские.

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Метки: видео   кемерово   курьёз   скандал   ученики   школа   
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11  комментариев
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177
Рустам 2 часа назад
Что-то тоже в школу захотелось... Только не в любую, а в ту, в которой когда-то учился. Посмотреть на друзей-одноклассников, учителей своих... Просто пообщаться и по-доброму обняться... Увы, раскидала нас всех жизнь, да и некоторых учителей (может и одноклассников) на этом свете уже нет. Время неумолимо летит...
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13k
a_komolow 3 минуты назад
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10k
Zемляк 51 минуту назад
Каких придурков общество и школа воспитали, с такими и жить приходится.
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10k
Shtoppi Час назад
<<А вот что теперь делать с "улучшенной" системой охраны никто не знает.>>
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Зато стало понятно что, "улучшенной", система охраны стала только н а словах да мож еще на бумаге. Вот и все. А делать "что-то" тут нужно с самими "улучшателями" пока не поздно еще. Пока не все такие "радетели за безопасность" просрали.
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9
egraal1 Shtoppi 56 минут назад
в нашу школу даже родителей вместе с детьми не пускают - помочь раздеться малолеткам или т.п. Аж два охранника
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499
Татьяна Shtoppi 47 минут назад
А вы ещё поругайтесь, горячие эстонские парни. Полагаю, что всё как и везде - в каких-то школах охрана крайне жёсткая и правила посещения школы соответствующие, в каких-то всё на расхлябанном уровне. Тут следует просто контролировать такого рода тему со стороны местных властей и органов правопорядка. Система, не система - это дело десятое.
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