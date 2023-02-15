«Я не педофил»: пьяный мужчина пришёл в школу и уселся за одну парту с учениками

Вчера днём в кемеровскую школу №7 беспрепятственно прошёл, как утверждается, нетрезвый мужчина. Он уселся в кабинете с шестиклассниками и принялся ломать комедию в то время, как преподавательница пыталась его уговорить покинуть класс. На вопрос о том, что он делает в помещении и кто его пропустил в школу, незваный гость ответил, что пришёл учиться, а в здание прошёл без проблем — никто его на входе не останавливал.