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"Пишите, как я сказала!": в подмосковной школе учительницу ложно обвинили в безграмотности из-за национальности

"Пишите, как я сказала!": в подмосковной школе учительницу ложно обвинили в безграмотности из-за национальности

Автор:
16 сентября 2023 11:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Подмосковье   безграмотность   одинцово   проверка   скандал   учитель   школа   
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Нешуточный скандал разгорелся в Одинцово. Родители пятиклассников пожаловались на преподавательницу по русскому языку, которая якобы неправильно произвела транскрипцию слова — запись звуков в слове. Упирали на национальность Гульчехры Каримовой.

В паблике ВК "Мамочки Одинцово" завирусился пост, в котором учителя СОШ №8 упрекали в безграмотности.


"Родители учащихся сообщают, что в Одинцовской СОШ № 8 на уроке в 5 классе учительница русского языка Каримова Гульчехра Жабаровна при повторении темы «звуки и буквы», которую дети изучали в начальной школе, допустила 11 ошибок в транскрипции слов. Смотрите фото тетради. Нигде в транскрипции не указана мягкость согласных. Дети пытались поправить учителя, но в ответ услышали только: «Пишите, как я сказала!». На листе взрослым почерком то, как должна выглядеть транскрипция.

Вопрос к администрации, к Управлению образования. вы зачем нашим детям таких учителей подсовываете? Какова цель?" - возмущаются родители



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Разумеется, эта история стала популярной в соцсети, и в комментариях под постами люди не стеснялись в оценках педагога. А паблик школы во "ВКонтакте" просто пестрит неадекватными пожеланиями в адрес учителя и гневом.


Между тем, педагог Каримова имеет 20 лет стажа и обучалась в университете. Она квалифицированный преподаватель русского языка и литературы и никогда не имела нареканий от руководства. В Москву учитель переехала в нынешнем году, т.к. её дочь поступила в столичный вуз. Кстати, женщина предполагала, что её национальность может стать камнем преткновения, но не ожидала, что это случится так скоро.


Работы пятиклассников проверило руководство школы и не нашло ошибок педагога. А слова в скобках - это транскрипция, которую, должно быть, взрослые позабыли за давностью лет. По предположению Телеграм-канала BAZA, скорее всего хейтерскую кампанию начал какой-нибудь родитель, которому просто не понравилось, что его ребёнка обучает русскому языку нерусский педагог.


Впрочем, похоже педагогическую квалификацию Каримовой еще будут проверять - член СПЧ и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов сообщил, что в ближайшее время собирается направить запрос на имя губернатора Московской области.


Источник:

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Метки: Подмосковье   безграмотность   одинцово   проверка   скандал   учитель   школа   
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21  комментарий
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14k
Ничоси 54 минуты назад
А меня больше напряг почерк пятиклассников. Вот это-трэш
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19k
Андрей Минуту назад
Снэк, вэйьр? Кто-то произносит эти слова через Э?
Вспомнил анекдот про грузинскую школу:
"- Дэти, запомнити, такие слова как кон, агон - пишуться с мяхкий знак, а слова вилька, тарэлька - бэз мяхкий знак."
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34k
albedo 17 минут назад
Я не понял.
Транскрипция нужна для изучения ИНОСТРАННЫХ языков.
Какой идиот ввел транскрипцию на уроках русского языка в российских школах?
На уроках литературы дети должны изучать родной язык.
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319
Кукер albedo 9 минут назад
В некоторых классах неруских большинством для них русский - неродной. Когда я учился, транскрипцию использовали только для изучения иностранных языков. А учительница права, никаких ошибок нет.
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29k
Alex 18 минут назад
Погоняло-жаба, без вариантов
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6k
Старичок 21 минуту назад
очередной вброс.
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4k
Ухалус Посовиномус Полчаса назад
бть... Как мы учились без этих вот транскрипций, кто мне скажет из поколения 40+?
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5k
Заур Полчаса назад
Если окажется что учитель прав, кто проверит депутата Кабанова? К слову Каримова вполне может быть гражданкой РФ и уроженкой скажем Дагестана и граничных регионов РФ. Как там насчет проверить депутата на предмет соответствия его заявления статье о территориальной целостности?
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10k
Клёст Полчаса назад
Учитель молодец, твëрдая пятëрка (всем повторить транскрипцию, как я)))
И от себя, судя по почерку ПЯТИКЛАССНИКА?!!, в школу водит ребëночка семья неандертальцев.
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5k
satra 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
Анатолий Соколов 44 минуты назад
с одной стороны жителя Новгорода легко отличить от жителя Петербурга по тому что первые говорят "МОсква" а вторые "Масква" .... но показанные на фото "транскрипции" - особенно "снэк" - оно как-то слух режет ... и национальность тут не причём.
но тут надо смотреть не на учителя - а в учебники.
если эта хрень есть в учебнике - то бить лопатой надо составителя учебника. а если это "инициатива" педагога - то вопросы будут именно к ней и они никак не будут связанны с её национальностью.
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