"Пишите, как я сказала!": в подмосковной школе учительницу ложно обвинили в безграмотности из-за национальности

Разумеется, эта история стала популярной в соцсети, и в комментариях под постами люди не стеснялись в оценках педагога. А паблик школы во "ВКонтакте" просто пестрит неадекватными пожеланиями в адрес учителя и гневом.

Между тем, педагог Каримова имеет 20 лет стажа и обучалась в университете. Она квалифицированный преподаватель русского языка и литературы и никогда не имела нареканий от руководства. В Москву учитель переехала в нынешнем году, т.к. её дочь поступила в столичный вуз. Кстати, женщина предполагала, что её национальность может стать камнем преткновения, но не ожидала, что это случится так скоро.

Работы пятиклассников проверило руководство школы и не нашло ошибок педагога. А слова в скобках - это транскрипция, которую, должно быть, взрослые позабыли за давностью лет. По предположению Телеграм-канала BAZA, скорее всего хейтерскую кампанию начал какой-нибудь родитель, которому просто не понравилось, что его ребёнка обучает русскому языку нерусский педагог.

Впрочем, похоже педагогическую квалификацию Каримовой еще будут проверять - член СПЧ и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов сообщил, что в ближайшее время собирается направить запрос на имя губернатора Московской области.