"Пишите, как я сказала!": в подмосковной школе учительницу ложно обвинили в безграмотности из-за национальности

Нешуточный скандал разгорелся в Одинцово. Родители пятиклассников пожаловались на преподавательницу по русскому языку, которая якобы неправильно произвела транскрипцию слова — запись звуков в слове. Упирали на национальность Гульчехры Каримовой.
В паблике ВК "Мамочки Одинцово" завирусился пост, в котором учителя СОШ №8 упрекали в безграмотности.
"Родители учащихся сообщают, что в Одинцовской СОШ № 8 на уроке в 5 классе учительница русского языка Каримова Гульчехра Жабаровна при повторении темы «звуки и буквы», которую дети изучали в начальной школе, допустила 11 ошибок в транскрипции слов. Смотрите фото тетради. Нигде в транскрипции не указана мягкость согласных. Дети пытались поправить учителя, но в ответ услышали только: «Пишите, как я сказала!». На листе взрослым почерком то, как должна выглядеть транскрипция.
Вопрос к администрации, к Управлению образования. вы зачем нашим детям таких учителей подсовываете? Какова цель?" - возмущаются родители
Разумеется, эта история стала популярной в соцсети, и в комментариях под постами люди не стеснялись в оценках педагога. А паблик школы во "ВКонтакте" просто пестрит неадекватными пожеланиями в адрес учителя и гневом.
Между тем, педагог Каримова имеет 20 лет стажа и обучалась в университете. Она квалифицированный преподаватель русского языка и литературы и никогда не имела нареканий от руководства. В Москву учитель переехала в нынешнем году, т.к. её дочь поступила в столичный вуз. Кстати, женщина предполагала, что её национальность может стать камнем преткновения, но не ожидала, что это случится так скоро.
Работы пятиклассников проверило руководство школы и не нашло ошибок педагога. А слова в скобках - это транскрипция, которую, должно быть, взрослые позабыли за давностью лет. По предположению Телеграм-канала BAZA, скорее всего хейтерскую кампанию начал какой-нибудь родитель, которому просто не понравилось, что его ребёнка обучает русскому языку нерусский педагог.
Впрочем, похоже педагогическую квалификацию Каримовой еще будут проверять - член СПЧ и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов сообщил, что в ближайшее время собирается направить запрос на имя губернатора Московской области.
Источник:
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Вспомнил анекдот про грузинскую школу:
"- Дэти, запомнити, такие слова как кон, агон - пишуться с мяхкий знак, а слова вилька, тарэлька - бэз мяхкий знак."
Транскрипция нужна для изучения ИНОСТРАННЫХ языков.
Какой идиот ввел транскрипцию на уроках русского языка в российских школах?
На уроках литературы дети должны изучать родной язык.
И от себя, судя по почерку ПЯТИКЛАССНИКА?!!, в школу водит ребëночка семья неандертальцев.
но тут надо смотреть не на учителя - а в учебники.
если эта хрень есть в учебнике - то бить лопатой надо составителя учебника. а если это "инициатива" педагога - то вопросы будут именно к ней и они никак не будут связанны с её национальностью.