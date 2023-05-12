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Руководство начальной школы в Германии "протестировало" на малышах стриптиз-шоу трансвеститов

Руководство начальной школы в Германии "протестировало" на малышах стриптиз-шоу трансвеститов

Автор:
12 мая 2023 19:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Кёльн   дети   скандал   спектакль   трансвеститы   школа   шоу   
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Толерантность в Европе берёт всё новые высоты. Родители учеников младших классов школы Монтессори в Кёльне, с удивлением узнали о спектакле под названием «Поцелуй спящей красавицы», который посетили их детишки. За красавицу были двое полуголых мужиков, целующиеся взасос и… облизывающие друг другу шеи и пятки. Ошарашенные мутти и фати вызвали полицию.

Школа Монтессори на Фердинандштрассе города Кёльн, в которую ходят дети с 6 до 9 лет, финансируется Министерством образования и "полна гендерных компетенций".

Родители младших школьников были в шоке, когда узнали о содержании спектакля "Поцелуй спящей красавицы", на котором детям с 1 по 4 класс показали как взрослые мужчины целуются и облизывают друг другу шеи и пятки. Один из родителей рассказал изданию Bild:

"После этого мы сразу же связались со школой. Но там нам сказали, что о поцелуях ничего не знали".

В ответ на гневные вопросы родителей руководство школы разослало письмо, в котором было написано, что дети являются "тестовой аудиторией" и целью шоу было проверить "реакции" киндеров на "хореографический потенциал поцелуев" (видимо, в т.ч. на поцелуи между взрослыми мужиками).

Некоторые родители вызвали полицию и настояли на проверке на "преступные действия", ещё 35 человек подписали петицию о прекращении сотрудничества школы с артистами шоу.

Тем временем директрисса школы Вивьен Киснер-Фунтулакис стоит на своем и говорит, что детей никто не принуждал, во время мероприятия их сопровождали учителя и у них была возможность "пообщаться с танцорами и открыто поделиться своими мнениями и чувствами", а задача школы — «поддерживать развитие ценностей и взглядов, необходимых для жизни в демократическом обществе».

Источник:

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Метки: Германия   Кёльн   дети   скандал   спектакль   трансвеститы   школа   шоу   
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Выхухоль (Нагайна) 46 минут назад
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Ирина К. 17 минут назад
Не получилось сократить людей газовыми печам - сделаем уничтожением инстинкта размножения. Европе все неймется. Слишком жестока их история. Сострадания генетически выродились. В такой тесноте трудно быть человекм.
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Mikhail K 21 минуту назад
Как можно завуалировать это..... (даже слово не подберу), красивыми словами - «поддерживать развитие ценностей и взглядов, необходимых для жизни в демократическом обществе».
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Leo Sun 36 минут назад
У малышки на лице ТАКОЕ замешательство и непонимание происходящего. На это просто невозможно смотреть. Бедные детки. Как же их калечат...
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Oldman 36 минут назад
На них, плевать, а вот детей жалко....
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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