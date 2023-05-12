Руководство начальной школы в Германии "протестировало" на малышах стриптиз-шоу трансвеститов

Толерантность в Европе берёт всё новые высоты. Родители учеников младших классов школы Монтессори в Кёльне, с удивлением узнали о спектакле под названием «Поцелуй спящей красавицы», который посетили их детишки. За красавицу были двое полуголых мужиков, целующиеся взасос и… облизывающие друг другу шеи и пятки. Ошарашенные мутти и фати вызвали полицию.
Школа Монтессори на Фердинандштрассе города Кёльн, в которую ходят дети с 6 до 9 лет, финансируется Министерством образования и "полна гендерных компетенций".
Родители младших школьников были в шоке, когда узнали о содержании спектакля "Поцелуй спящей красавицы", на котором детям с 1 по 4 класс показали как взрослые мужчины целуются и облизывают друг другу шеи и пятки. Один из родителей рассказал изданию Bild:
"После этого мы сразу же связались со школой. Но там нам сказали, что о поцелуях ничего не знали".
В ответ на гневные вопросы родителей руководство школы разослало письмо, в котором было написано, что дети являются "тестовой аудиторией" и целью шоу было проверить "реакции" киндеров на "хореографический потенциал поцелуев" (видимо, в т.ч. на поцелуи между взрослыми мужиками).
Некоторые родители вызвали полицию и настояли на проверке на "преступные действия", ещё 35 человек подписали петицию о прекращении сотрудничества школы с артистами шоу.
Тем временем директрисса школы Вивьен Киснер-Фунтулакис стоит на своем и говорит, что детей никто не принуждал, во время мероприятия их сопровождали учителя и у них была возможность "пообщаться с танцорами и открыто поделиться своими мнениями и чувствами", а задача школы — «поддерживать развитие ценностей и взглядов, необходимых для жизни в демократическом обществе».
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