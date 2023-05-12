Руководство начальной школы в Германии "протестировало" на малышах стриптиз-шоу трансвеститов

Школа Монтессори на Фердинандштрассе города Кёльн, в которую ходят дети с 6 до 9 лет, финансируется Министерством образования и "полна гендерных компетенций".

Родители младших школьников были в шоке, когда узнали о содержании спектакля "Поцелуй спящей красавицы", на котором детям с 1 по 4 класс показали как взрослые мужчины целуются и облизывают друг другу шеи и пятки. Один из родителей рассказал изданию Bild: