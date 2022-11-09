К директору, сучонок!»: учитель из Дзержинска психанул и избил школьника

Педагогу помешали готовиться к уроку шумевшие на перемене подростки и он не сдержался.
Город Дзержинск, школа №12. И учитель математики из этого заведения.
В школе он работал второй год, никаких жалоб на него ни со стороны детей, их родителей или коллег не поступало. Он спокойно работали готовился к очередному уроку, но у дверей его кабинета бесновались семиклассники и никак не давали ему сосредоточиться. Тогда он вышел из кабинета, а потом и из себя.
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Случай получился очень резонансным, видео мигом облетело весь рунет и учитель попал под раздачу - для этого случая собрали специальную комиссию. После недолгого разбирательства педагог написал заявление об уходе по собственному желанию.
Вот комментарий директора школы:
«Это чрезвычайное происшествие, для нас самих это из ряда вон выходящее событие. Ребёнок не пострадал, ребёнок в школе, с ним всё в порядке, я его спросила, почему ты ко мне сразу не обратился, он сказал: "Я не хотел подводить учителя". Вчера заседала комиссия, по результатам учитель написал заявление на увольнение и уволен был вчера. Очень неприятно. Коллектив очень переживает. У нас не было таких случаев никогда».
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АНТИФИШКИ
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Хорошо не было предупреждений про слабую психику, беременность и 18 плюс.
Хотя, конечно, руки (тем более во время перемены), распускать не надо.
Раньше хоть препод по загривку даст, за ухо оттаскает, а если родителям сообщит - батя ещё и ремня выдаст по самое ни сесть - ни лечь, а сейчас малолетние говнюки вообще границ не знают.
Если мы не будет беречь учителей, скоро будет некому учить наших детей. Тем более, что зарплаты у учителей мизерные.
Но да, от учителя сейчас (да и всегда) требуются не то, что стальные, а титанвольфрамовые нервы.
Напомнило:
С 21:00
Копилась злость, такое бывает. Хорошо хоть так, а мог бы расстрелять. К оружию смотрю неравнодушен. С другой стороны п.и.з.д.ю.к.и., сейчас в край охренели и родители с ними тоже управы не могут найти.