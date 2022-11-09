К директору, сучонок!»: учитель из Дзержинска психанул и избил школьника

Случай получился очень резонансным, видео мигом облетело весь рунет и учитель попал под раздачу - для этого случая собрали специальную комиссию. После недолгого разбирательства педагог написал заявление об уходе по собственному желанию.

Вот комментарий директора школы:

«Это чрезвычайное происшествие, для нас самих это из ряда вон выходящее событие. Ребёнок не пострадал, ребёнок в школе, с ним всё в порядке, я его спросила, почему ты ко мне сразу не обратился, он сказал: "Я не хотел подводить учителя". Вчера заседала комиссия, по результатам учитель написал заявление на увольнение и уволен был вчера. Очень неприятно. Коллектив очень переживает. У нас не было таких случаев никогда».