FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6620 постов • 932 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
К директору, сучонок!»: учитель из Дзержинска психанул и избил школьника

К директору, сучонок!»: учитель из Дзержинска психанул и избил школьника

Автор:
09 ноября 2022 15:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Дзержинск   директор   математика   педагог   разбирательство   скандал   увольнение   ученик   учитель   школа   
1748
2
1

Педагогу помешали готовиться к уроку шумевшие на перемене подростки и он не сдержался.

Город Дзержинск, школа №12. И учитель математики из этого заведения.

В школе он работал второй год, никаких жалоб на него ни со стороны детей, их родителей или коллег не поступало. Он спокойно работали готовился к очередному уроку, но у дверей его кабинета бесновались семиклассники и никак не давали ему сосредоточиться. Тогда он вышел из кабинета, а потом и из себя.

Случай получился очень резонансным, видео мигом облетело весь рунет и учитель попал под раздачу - для этого случая собрали специальную комиссию. После недолгого разбирательства педагог написал заявление об уходе по собственному желанию.

Вот комментарий директора школы:

«Это чрезвычайное происшествие, для нас самих это из ряда вон выходящее событие. Ребёнок не пострадал, ребёнок в школе, с ним всё в порядке, я его спросила, почему ты ко мне сразу не обратился, он сказал: "Я не хотел подводить учителя". Вчера заседала комиссия, по результатам учитель написал заявление на увольнение и уволен был вчера. Очень неприятно. Коллектив очень переживает. У нас не было таких случаев никогда».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Дзержинск   директор   математика   педагог   разбирательство   скандал   увольнение   ученик   учитель   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
51  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Василенко Татьяна 3 часа назад
...И теперь в этой (и не только в этой) школе обнаглевшие юнцы будут троллить учителей, издеваться над ними - и попробуй вякни...Налетят яжемамы и яжепапы - дитятко обидели... Нет, я не то что грудью встала на защиту учителя - но "...дверей его кабинета бесновались семиклассники и никак не давали ему сосредоточиться..." Думаю, что сначала он их просил по-хорошему, а когда они вывели его из себя - тут же появляются друзья с телефончиками снимать "психопата-учителя"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 12)
985
Koshak 9 минут назад
Как же, видимо, ученик этот достал препода. На самом деле нужно бы на законодательном уровне внести поправки о "наказании" детей. Раньше даже царевичи на Руси могли быть выпороты учителем за поведение. А сейчас такие вот за кадром доведут до ручки, а потом камеры включают, мол, поглядите, он "избивает"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67
Kos 9 минут назад
Бомж Компот-учитель года))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vadim Balabanov 20 минут назад
"учитель из Дзержинска психанул и "ИЗБИЛ" школьника".

Хорошо не было предупреждений про слабую психику, беременность и 18 плюс.
Хотя, конечно, руки (тем более во время перемены), распускать не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Mamin Sibiriak 38 минут назад
Учитель в нынешние времена - своеобразная форма мазохизма.
Раньше хоть препод по загривку даст, за ухо оттаскает, а если родителям сообщит - батя ещё и ремня выдаст по самое ни сесть - ни лечь, а сейчас малолетние говнюки вообще границ не знают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
387k
Алексей Час назад
эти малолетние д.о.л.б.о.е.б.ы. кого угодно выведут.жаль теперь у каждой малолетки смартфоны есть.не поучишь уму разуму.сразу снимут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Господин Уэф 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kostick 2 часа назад
судя по фото с пластиковым пекалем, этот "учитель" живёт с мамой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
990
Nick Z 2 часа назад
Розги и ремень - очень полезны в школе. Закаляют дух у сопляков. Нам военрук дал люлей за то, что на бюст Ленина надели шапку. Физрук, бывший военный, тоже дал люлей зарвавшимся одноклассникам. Ниче, пережили, все стали нормальными мужиками. А кто ни разу не дрался в детстве - вырастают либерастами без четкой самоидентификации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vad 2 часа назад
разве это избил? где слезы, сопли, кровь из носа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кот базилий 2 часа назад
Были бы постарше избили бы учителя ногами, так тоже бывает.Детишки они такие сейчас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ashabad 2 часа назад
Учитель может и не сдержался. Но администрация тоже поступила неправильно.
Если мы не будет беречь учителей, скоро будет некому учить наших детей. Тем более, что зарплаты у учителей мизерные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
turyst 2 часа назад
Хм... Детки сейчас разные. Без предыстории сложно.

Но да, от учителя сейчас (да и всегда) требуются не то, что стальные, а титанвольфрамовые нервы.

Напомнило:

С 21:00

Ссылка m.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
LK 2 часа назад
Пока нет инструмента наказания за плохое поведение - будут такие моменты. Где-то жесче, где-то мягче, но этого не избежать. Учителя не железные. У нас делали просто: В дневнике графа поведение. Если суммарно за четверь поведение неуд - отправляли на индивидуальное обучение за счет родителей. Через четверть хулиганы возвращались шелковыми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
8k
Лещ 2 часа назад
Правильно что уволился, нельзя ему с детьми работать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
49k
dima423 3 часа назад
У меня после просмотра комментов в подобных постах складывается мнение что у нас страна детоненавистников просто) постоянно одни и те же комменты - "пи*дюки окуели в край, никого не уважат, беспределят и тд" Вы себя то вспомните в детстве, все чтоль такие пай мальчики и девочки были, сидели круглые сутки книжки умные читали?)) На видео явно неадекватный мужик, пи*дит малого ребенка который в 2 раза меньше него, ребенок не огрызается, в тексте поста написано что ребенок даже не пожаловался на этого ублюдка потому что не хотел проблем для него... но все равно все орут с пеной у рта, учитель хороший ребенок сам виноват... ну наверно надо было убить его чтобы это посчитали чрезмерным воздействием...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vitenok 3 часа назад
Да просто школа его зае...ала. Бывает. Вообще мне кажется, школы в таком формате доживают последние годы. Мы после этого короновируса хотели оставить детей на дистанционке, не разрешают. Оказалось, мы не единственные, кто этого хотел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 3 часа назад
// В школе он работал второй год, никаких жалоб на него ни со стороны детей, их родителей или коллег не поступало. //

Копилась злость, такое бывает. Хорошо хоть так, а мог бы расстрелять. К оружию смотрю неравнодушен. С другой стороны п.и.з.д.ю.к.и., сейчас в край охренели и родители с ними тоже управы не могут найти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей Ма-С 3 часа назад
есть мнение что ролик немного раньше начаться должен был но.... как говорится и "вези меня мразь" первых пару дней ее жалели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
418
Knives22 dima423 3 часа назад
Причем на перемене, у нас в 90 на переменах такой ор в коридоре стоял, что по логике некоторых, из школы нас должны были выносить вперед ногами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Shtoppi 3 часа назад
У него явно дефицит, только непонятно чего. Этим должен психиатр заниматься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Sata33 3 часа назад
Дети конечно те еще бывают , но любое подобное проявление эмоций это большой минус препода .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

178312



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Известные и интересные люди в ролях второго плана в "Кавказской пленнице"
Известные и интересные люди в ролях второго плана в "Кавказской пленнице"
40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами
40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами
Набирающие популярность в сообществах
«Самый продвинутый в мире» гуманоид Амека заявила, что вскоре сможет ходить, и призналась в любви к кетчупу
«Самый продвинутый в мире» гуманоид Амека заявила, что вскоре сможет ходить, и...
В калужском театре актёры в украинской военной форме инсценировали захват заложников на&nbsp;спектакле «Вежливые люди»
В калужском театре актёры в украинской военной форме инсценировали захват заложников...
Аферисты не дремлют: новые способы развода простого народа
Аферисты не дремлют: новые способы развода простого народа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный лайфхак

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#картинки#позитив#США#Жизнь#улыбнуло#в мире#Россия
#Юмор#интересное#животные#подборка#автомобили#автомир#аварии#авто аварии#Приколы#кино
#история#люди#факты#СССР#Прошлое#Разное#дтп#познавательно#сатира#неожиданно
Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото) Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото) В Алабаме учитель математики составила креативную контрольную, удивившую всех В Алабаме учитель математики составила креативную контрольную, удивившую всех Сейчас узнаем, кто из нас жертва ЕГЭ Сейчас узнаем, кто из нас жертва ЕГЭ Самые обаятельные учителя начальных классов: 2022 - 2023 учебный год Самые обаятельные учителя начальных классов: 2022 - 2023 учебный год «Снимите, пожалуйста, платочек»: в Тюмени пятиклассницу не пустили в школу из-за хиджаба «Снимите, пожалуйста, платочек»: в Тюмени пятиклассницу не пустили в школу из-за хиджаба "Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста "Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста

На что жалуетесь?

Вернуться