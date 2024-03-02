Школьный конкурс по облизыванию учениками пальцев ног одноклассников вызвал скандал в США

А было это школьное мероприятие в рамках «Чудесной недели сбора пожертвований» (Wonderful Week of Fundraising) в пользу учеников с ограниченными физическими возможностями.

Деньги собирали для Not Your Average Joe Coffee (NYAJ) - инклюзивного кафе, в котором работают "студенты и взрослые с умственными недостатками, нарушениями развития и физическими недостатками".