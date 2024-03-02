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Школьный конкурс по облизыванию учениками пальцев ног одноклассников вызвал скандал в США

Школьный конкурс по облизыванию учениками пальцев ног одноклассников вызвал скандал в США

Автор:
02 марта 2024 19:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   благотворительность   конкурс   ноги   облизывание   образование   оклахома   скандал   школа   
2005
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В одной из школ штата Оклахома (США) случился скандал, после того как в сети завирусилось видео конкурса, на котором школьники облизывают пальцы ног своих однокашников, чтобы собрать деньги в рамках благотворительной акции. Общественность в шоке - чиновники от образования оправдываются... Даже для толерантной Америки это too much...

В американской школе среди учеников прошли соревнования по сосанию и лизанию пальцев ног. Не своих, разумеется.

Видео со своеобразным конкурсом из Оклахомы широко разлетелось по интернету. В адрес местного управления образования уже поступили запросы — о том, что это, черт возьми, было.

Даже издания вроде DailyMail, не гнушающиеся "желтушкой", назвали конкурс "мерзким".

А было это школьное мероприятие в рамках «Чудесной недели сбора пожертвований» (Wonderful Week of Fundraising) в пользу учеников с ограниченными физическими возможностями.

Деньги собирали для Not Your Average Joe Coffee (NYAJ) - инклюзивного кафе, в котором работают "студенты и взрослые с умственными недостатками, нарушениями развития и физическими недостатками".

В Управлении образования ответили, что дело как бы благое и учащиеся 9-12 классов участвовали в увлекательных конкурсах добровольно. Тем более, что запись на конкурсы осуществлялась заранее.

Школа Дир-Крика также отметила, что преподаватели и лица из персонала в конкурсе не участвовали.

Многие преданные своему делу школьники посвятили свое личное время этому важному событию, которое послужит интересам общины, в том числе за пределами школьного округа Дир-​Крик. Мы хотели бы поблагодарить всех кураторов и спонсоров мероприятия, благодаря которым "Замечательная неделя сбора пожертвований" в этом году прошла столь успешно!

Школа также сообщила, что учащиеся были распределены для участия в конкурсе по парам с соответствующими уровнями успеваемости.

Всего за неделю удалось собрать более 150 тысяч долларов.

Ну, что ж...это, конечно, всё объясняет ...

Источник:

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Метки: США   благотворительность   конкурс   ноги   облизывание   образование   оклахома   скандал   школа   
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12  комментариев
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1k
Шпиц Час назад
Что следующее, калопоедание или гноевылизывание?!
Как тут не вспомнить Лаврова...
"Дебилы, блд..."
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436
Рома 5 минут назад
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39k
Алексей 21 минуту назад
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6k
Babangdida 48 минут назад
Только на ногах или все 21 пальца?
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4k
TOROID 50 минут назад
Да пусть друг другу хоть х... сосут...
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2k
Igor Grishaev 51 минуту назад
Ну, если вылизывать ботинки у ниггеров научились после шабаша BLM, то чего бы дальше не пойти?
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21k
Shtoppi Час назад
спасибо, поблевал...
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4k
poбт Час назад
я тоже в шоке
почему ноги белые? за что стоял майдан в конце концов?!!?
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7k
Старичок Час назад
толерантненько.
хотя он не одобряет в принципе.
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6k
livaneth 2 часа назад
Это первая картинка в серии, но все последующие в "фишки" не вставляются.
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12k
Гомерчик 2 часа назад
Тарантино одобряет
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436
Рома Гомерчик 3 минуты назад
ЕЩЁ БЫ !!!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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