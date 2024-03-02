Школьный конкурс по облизыванию учениками пальцев ног одноклассников вызвал скандал в США

В одной из школ штата Оклахома (США) случился скандал, после того как в сети завирусилось видео конкурса, на котором школьники облизывают пальцы ног своих однокашников, чтобы собрать деньги в рамках благотворительной акции. Общественность в шоке - чиновники от образования оправдываются... Даже для толерантной Америки это too much...
В американской школе среди учеников прошли соревнования по сосанию и лизанию пальцев ног. Не своих, разумеется.
Видео со своеобразным конкурсом из Оклахомы широко разлетелось по интернету. В адрес местного управления образования уже поступили запросы — о том, что это, черт возьми, было.
Даже издания вроде DailyMail, не гнушающиеся "желтушкой", назвали конкурс "мерзким".
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А было это школьное мероприятие в рамках «Чудесной недели сбора пожертвований» (Wonderful Week of Fundraising) в пользу учеников с ограниченными физическими возможностями.
Деньги собирали для Not Your Average Joe Coffee (NYAJ) - инклюзивного кафе, в котором работают "студенты и взрослые с умственными недостатками, нарушениями развития и физическими недостатками".
В Управлении образования ответили, что дело как бы благое и учащиеся 9-12 классов участвовали в увлекательных конкурсах добровольно. Тем более, что запись на конкурсы осуществлялась заранее.
Школа Дир-Крика также отметила, что преподаватели и лица из персонала в конкурсе не участвовали.
Многие преданные своему делу школьники посвятили свое личное время этому важному событию, которое послужит интересам общины, в том числе за пределами школьного округа Дир-Крик. Мы хотели бы поблагодарить всех кураторов и спонсоров мероприятия, благодаря которым "Замечательная неделя сбора пожертвований" в этом году прошла столь успешно!
Школа также сообщила, что учащиеся были распределены для участия в конкурсе по парам с соответствующими уровнями успеваемости.
Всего за неделю удалось собрать более 150 тысяч долларов.
Ну, что ж...это, конечно, всё объясняет ...
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Как тут не вспомнить Лаврова...
"Дебилы, блд..."
хотя он не одобряет в принципе.