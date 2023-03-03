Канадского трудовика-трансгендера выгнали из школы

Он долго изводил всех огромным накладным бюстом и юбочками, и вот общественность не выдержала.
В канадском Оквилле работал учитель по труду. Но сам он себя считал учительницей и трансгендером. Вёл уроки с накладным бюстом, носил туфли на высоких каблуках и надевал короткие юбочки. По его словам, так он самовыражался.
Родители учеников были в шоке и требовали уволить экстравагантного педагога. Но руководство было на его стороне, а родителей обвинили в сексизме и трансфобии.
Дошло до того, что у школы собрался митинг и люди заявили администрации: или вы увольняете этого персонажа, или мы больше не пустим своих детей на его уроки.
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Но трансгендер выступил с яркой обличительной речью и снова обвинил всех в сексизме.
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Как сказал отец одного из учеников:
«Теперь он повышает ставки, чтобы нагибать тот самый клоунский мир, который создали школа и общество. Нет лучшего способа потроллить мир клоунов, чем стать чрезмерной карикатурой на женщину».
В дело вступил школьный совет, трудовик и на работе всех достал своими упрёками и требованиями. Например, он хотел, чтобы в школе открыли «гендерно-нейтральные» туалеты.
Тогда уж подключились местные власти и после небольшого разбирательства, выяснили: в таком виде - с грудью и в юбочках, трудовик появляется только на работе. В обычной жизни это ничем не примечательный мужик. Когда его спросили об этом, он лишь развёл руками и не смог ничего внятно объяснить.
После этого, трудовика отстранили от работы. Официально «отправили в административный отпуск», а по сути - нашли повод, чтобы от него избавиться. Он уже вряд ли появится в школе, даже если увеличит накладную грудь ещё на пару размеров.
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А будь у него грудь поменьше, каблуки пониже, никто бы и не возражал, что в школе работает трансгендер.