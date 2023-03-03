Канадского трудовика-трансгендера выгнали из школы

Как сказал отец одного из учеников:

«Теперь он повышает ставки, чтобы нагибать тот самый клоунский мир, который создали школа и общество. Нет лучшего способа потроллить мир клоунов, чем стать чрезмерной карикатурой на женщину».

В дело вступил школьный совет, трудовик и на работе всех достал своими упрёками и требованиями. Например, он хотел, чтобы в школе открыли «гендерно-нейтральные» туалеты.

Тогда уж подключились местные власти и после небольшого разбирательства, выяснили: в таком виде - с грудью и в юбочках, трудовик появляется только на работе. В обычной жизни это ничем не примечательный мужик. Когда его спросили об этом, он лишь развёл руками и не смог ничего внятно объяснить.