"Вот, девчонки, 8 марта у нас настало": романтик заявился к своей даме на белом коне

Проблема состояла лишь в том, что возлюбленная жила в обычной многоэтажке, а не в замке.
В кузбасском городе Осинники местный житель решил удивить свою даму и приехал к ней на белом коне. Мужчина был пьян и решил таким образом извиниться перед своей возлюбленной. Стук копыт услышала жительница многоэтажки. Она посмотрела в глазок и увидела огромную белую лошадь. Пьяный мужчина упорно вёл грязную и тощую лошадь, пытаясь загнать её в квартиру. Животное провело в квартире около двух часов.
Источник:
По словам соседей, парочка сильно ругалась несколько часов. Судя по всему, дама не оценила такой подарок, сообщает SHOT. Позже женщина, которой сделали необычный подарок, сняла видео.
«Вот, девчонки, 8 марта у нас настало. Вот лошадь у меня дома стоит», - говорит женщина.
При этом рядом с лошадью прыгает ребёнок. Надо заметить, что это небезопасно. Лошадь в любой момент может начать нервничать и в тесной квартире не поздоровиться всем.
Источник:
На следующий день соседи увидели в подъезде и рядом с ним лошадиные какашки. Они стали звонить в управляющую компанию с просьбой убрать их. В УК рассказали, что звонили несколько раз.
Нам позвонили человек пять. Они хотели знать, ушла ли лошадь, куда можно пожаловаться. Один из жильцов хотел обратиться в полицию, но потом передумал, решив, что ему не поверят, ведь это невероятно - конь в квартире, - рассказали в управляющей компании.
В сети многих пользователей волнует судьба лошади. На видео выглядит она неважно: слишком худая, бока торчат, шерсть грязная и висит клочьями.
Сергею (так зовут романтика) пришлось объясняться с полицейским — сейчас он находится в отделе МВД. По данным «Базы», Сергей рассказал, что раньше он работал на ферме и в ночи ему якобы приспичило поскакать, отказать себе в удовольствии он не смог. Договорился с другом и прямо на коне вернулся домой.
UPD: выяснилось, что мужчина в этом доме не живёт, в нём проживает его дама, арендуя квартиру. Собственник, увидев новости, поставил Екатерине (та самая дама) ультиматум, чтобы ковбой больше не появлялся.
В беседе с SHOT Екатерина заявила, что намерена искать новую квартиру, потому что бросать своего Серёгу не собирается — любит его. Последняя ссора у парочки случилась из-за ревности: Сергей обнаружил голосовое Кати, которое она записала бывшему мужу ещё месяц назад.
Источник:
- Самый богатый и влиятельный конь в истории человечества
- Надежда на спасение: в Англии родился жеребёнок лошади Пржевальского
- Судьба коня, интеллект которого приравнивали к человеческому
- Москвичи возмутились пошлым названием цветочного магазина
- Печальная участь лошади, на которой Рокоссовский командовал Парадом Победы
И за его конём тоже!