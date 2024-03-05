"Вот, девчонки, 8 марта у нас настало": романтик заявился к своей даме на белом коне

По словам соседей, парочка сильно ругалась несколько часов. Судя по всему, дама не оценила такой подарок, сообщает SHOT. Позже женщина, которой сделали необычный подарок, сняла видео.

«Вот, девчонки, 8 марта у нас настало. Вот лошадь у меня дома стоит», - говорит женщина.

При этом рядом с лошадью прыгает ребёнок. Надо заметить, что это небезопасно. Лошадь в любой момент может начать нервничать и в тесной квартире не поздоровиться всем.