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"Вот, девчонки, 8 марта у нас настало": романтик заявился к своей даме на белом коне

"Вот, девчонки, 8 марта у нас настало": романтик заявился к своей даме на белом коне

Автор:
05 марта 2024 17:38
Сообщество : Жить в России
Метки: 8 марта   интересное   конь   лошадь   на белом коне   фото   
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Проблема состояла лишь в том, что возлюбленная жила в обычной многоэтажке, а не в замке.

В кузбасском городе Осинники местный житель решил удивить свою даму и приехал к ней на белом коне. Мужчина был пьян и решил таким образом извиниться перед своей возлюбленной. Стук копыт услышала жительница многоэтажки. Она посмотрела в глазок и увидела огромную белую лошадь. Пьяный мужчина упорно вёл грязную и тощую лошадь, пытаясь загнать её в квартиру. Животное провело в квартире около двух часов.

По словам соседей, парочка сильно ругалась несколько часов. Судя по всему, дама не оценила такой подарок, сообщает SHOT. Позже женщина, которой сделали необычный подарок, сняла видео.

«Вот, девчонки, 8 марта у нас настало. Вот лошадь у меня дома стоит», - говорит женщина.

При этом рядом с лошадью прыгает ребёнок. Надо заметить, что это небезопасно. Лошадь в любой момент может начать нервничать и в тесной квартире не поздоровиться всем.

На следующий день соседи увидели в подъезде и рядом с ним лошадиные какашки. Они стали звонить в управляющую компанию с просьбой убрать их. В УК рассказали, что звонили несколько раз.

Нам позвонили человек пять. Они хотели знать, ушла ли лошадь, куда можно пожаловаться. Один из жильцов хотел обратиться в полицию, но потом передумал, решив, что ему не поверят, ведь это невероятно - конь в квартире, - рассказали в управляющей компании.

В сети многих пользователей волнует судьба лошади. На видео выглядит она неважно: слишком худая, бока торчат, шерсть грязная и висит клочьями.

Сергею (так зовут романтика) пришлось объясняться с полицейским — сейчас он находится в отделе МВД. По данным «Базы», Сергей рассказал, что раньше он работал на ферме и в ночи ему якобы приспичило поскакать, отказать себе в удовольствии он не смог. Договорился с другом и прямо на коне вернулся домой.

UPD: выяснилось, что мужчина в этом доме не живёт, в нём проживает его дама, арендуя квартиру. Собственник, увидев новости, поставил Екатерине (та самая дама) ультиматум, чтобы ковбой больше не появлялся.
В беседе с SHOT Екатерина заявила, что намерена искать новую квартиру, потому что бросать своего Серёгу не собирается — любит его. Последняя ссора у парочки случилась из-за ревности: Сергей обнаружил голосовое Кати, которое она записала бывшему мужу ещё месяц назад.


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Метки: 8 марта   интересное   конь   лошадь   на белом коне   фото   
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7  комментариев
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6k
livaneth 2 часа назад
Ну что - мечтала о принце на белом коне? Вот теперь убирай за ним навоз!
И за его конём тоже!
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11k
Garpia121 47 минут назад
Что с бедной лошадью?
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14k
кот базилий 52 минуты назад
Лошадка худая какая.
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398
ApolloOne Час назад
Как скучно я живу
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35k
Teodor Час назад
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38k
Андрей Иванов 2 часа назад
А может это конь зашёл, а чувак просто не успел соскочить?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
349852



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