Печальная участь лошади, на которой Рокоссовский командовал Парадом Победы

На тот момент Полюсу было семь лет от роду - для лошади это самый расцвет, переход от молодости к зрелости. Конь действительно был потрясающе хорош собой - высокий, длинноногий, изящный. После "предпарадных" тренировок Рокоссовский мог надолго задержаться в манеже, чтобы полюбоваться Полюсом, которого солдаты отшагивали после работы.

Константин Константинович очень любил лошадей. Ездить верхом он научился ещё в 1914 году в драгунском полку. И хотя всю Великую Отечественную Рокоссовский имел дело только с "железными конями", в седле он держался по-прежнему ловко и уверенно. Так что на Параде они смотрелись под стать друг другу - величественный всадник и великолепный конь, живое олицетворение Победы.



Через неполный год маршалу Рокоссовскому было поручено принимать Первомайский военный парад (такие парады проводились до 1968 года, и только потом первомай приобрёл тот вид, в котором существует до сих пор).

Естественно, когда встал вопрос о лошади, Константин Константинович попросил дать ему любимца Полюса.