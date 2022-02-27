Конь-мажор. Самая богатая лошадь в истории

Дальше - больше. Император пожаловал своему любимцу гражданство. Став полноправным римлянином, Инцитат сразу же начал строить успешную политическую карьеру - сначала хозяин сделал его сенатором, а чуть позже включил в список кандидатов на пост консула.

Но светской власти коню было всё-таки маловато - по крайней мере, по мнению Калигулы. Когда император объявил себя единственным римским богом и стал набирать себе "штат" жрецов, то одну из вакансий он предложил Инцитату. Тот возражать, понятное дело, не стал. Небольшая загвоздка была в том, что всем прочим претендентам на должность нужно было уплатить в государственную казну по 8 000 000 сестерциев, а у коня с этим были некоторые сложности. Тогда Калигула придумал изящный выход - он объявил, что Инцитат в своём "лице" представляет всех римских лошадей. Поэтому им, лошадям, нужно скинуться. А кто не скинется - тому дорога на живoдepню...

После того, как Калигула (не без посторонней помощи) покинул этот мир, перед новым императором Клавдием встала проблема - что делать с животным? Ведь по закону до окончания срока полномочий сенатора нельзя просто взять и выгнать. Даже если он конь. В итоге поступили хитро: Инцитату урезали жалование, и он перестал соответствовать "сенаторскому" финансовому цензу.