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Конь-мажор. Самая богатая лошадь в истории

Конь-мажор. Самая богатая лошадь в истории (4 фото)

Автор:
27 февраля 2022 08:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: императора Калигула   интересно   история   конь   лошадь   факты   фото   
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Он жил в мраморной конюшне, пил из золотой поилки, а его ясли были сделаны из слоновой кости. А ещё в его руках копытах была сосредоточена небывалая власть.

Коня по кличке Инцитат можно смело назвать самой богатой и влиятельной лошадью в истории. Он жил в неописуемой роскоши и строил блистательную политическую карьеру, которая прервалась по чистому недоразумению.

Последнее, конечно, ирония. А дело было так.

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Был у римского императора Калигулы замечательный светло-серый жеребец по кличке Порцеллус. "Порцеллус" на латыни значит "поросёнок". Кто и зачем назвал лошадь свиньёй, история умалчивает. Но императору, видимо, это тоже казалось странным. Так что после первых же выигранных скачек конь получил новое имя - Инцитат, то есть быстроногий.


Калигула явно симпатизировал Инцитату. По велению императора для бывшего "поросёнка" возвели конюшню из мрамора. Ясли в ней сделали из слоновой кости, поилку - из золота. Попоны для коня изготавливали из роскошных пурпурных тканей, да ещё и украшали жемчугом.


Затем Калигула решил, что такому нарядному парню негоже ходить в холостяках, и "официально" женил Инцитата на кобыле по кличке Пенелопа. На "свадьбу" император подарил молодым дворец с прислугой. Туда Инцитат и Пенелопа начали "приглашать" (естественно, через Калигулу) высокопоставленных гостей и устраивать для них застолья.

Дальше - больше. Император пожаловал своему любимцу гражданство. Став полноправным римлянином, Инцитат сразу же начал строить успешную политическую карьеру - сначала хозяин сделал его сенатором, а чуть позже включил в список кандидатов на пост консула.


Но светской власти коню было всё-таки маловато - по крайней мере, по мнению Калигулы. Когда император объявил себя единственным римским богом и стал набирать себе "штат" жрецов, то одну из вакансий он предложил Инцитату. Тот возражать, понятное дело, не стал. Небольшая загвоздка была в том, что всем прочим претендентам на должность нужно было уплатить в государственную казну по 8 000 000 сестерциев, а у коня с этим были некоторые сложности. Тогда Калигула придумал изящный выход - он объявил, что Инцитат в своём "лице" представляет всех римских лошадей. Поэтому им, лошадям, нужно скинуться. А кто не скинется - тому дорога на живoдepню...


После того, как Калигула (не без посторонней помощи) покинул этот мир, перед новым императором Клавдием встала проблема - что делать с животным? Ведь по закону до окончания срока полномочий сенатора нельзя просто взять и выгнать. Даже если он конь. В итоге поступили хитро: Инцитату урезали жалование, и он перестал соответствовать "сенаторскому" финансовому цензу.

Консулом он после этого, конечно, тоже не стал. Впрочем, есть мнение, что Инцитат всё-таки был не самым плохим политиком - по крайней мере, он не дал императору ни одного глупого совета.

Об Инцитате мы знаем из трудов Кассия Диона и Гая Светония. У современных историков взгляды на него разнятся: кто-то считает, что никакого "коня-сенатора" вообще не было и это не более чем анекдот, кто-то считает эту историю подтверждением психического нездоровья Калигулы. Есть и те, кто уверен - таким способом император просто троллил политиков и демонстрировал свою безграничную власть. Мол, смотрите - я кого угодно могу сделать хоть сенатором, хоть консулом. Даже собственного коня.


А вы как считаете?

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Метки: императора Калигула   интересно   история   конь   лошадь   факты   фото   
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4  комментария
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7
Мугунини ба 2 часа назад
Да,забыл самый яркий и современный пример.Хохлостан.Клоун у руля власти.Думаю лошадь справилась бы намного лучше.
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32k
turyst 9 минут назад
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
А сколько сейчас у власти таких "коней"???
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7
Мугунини ба 2 часа назад
Мы считаем,что кони тоже имеют право.Там ведь была демократия,если не ошибаюсь.В пиндосне например,там тоже демократия.Какие только фрики там не попадаются.Они даже женятся!Главное толерантность.Без нее никак.
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