Конь-мажор. Самая богатая лошадь в истории

Он жил в мраморной конюшне, пил из золотой поилки, а его ясли были сделаны из слоновой кости. А ещё в его
руках копытах была сосредоточена небывалая власть.
Коня по кличке Инцитат можно смело назвать самой богатой и влиятельной лошадью в истории. Он жил в неописуемой роскоши и строил блистательную политическую карьеру, которая прервалась по чистому недоразумению.
Последнее, конечно, ирония. А дело было так.
Был у римского императора Калигулы замечательный светло-серый жеребец по кличке Порцеллус. "Порцеллус" на латыни значит "поросёнок". Кто и зачем назвал лошадь свиньёй, история умалчивает. Но императору, видимо, это тоже казалось странным. Так что после первых же выигранных скачек конь получил новое имя - Инцитат, то есть быстроногий.
Калигула явно симпатизировал Инцитату. По велению императора для бывшего "поросёнка" возвели конюшню из мрамора. Ясли в ней сделали из слоновой кости, поилку - из золота. Попоны для коня изготавливали из роскошных пурпурных тканей, да ещё и украшали жемчугом.
Затем Калигула решил, что такому нарядному парню негоже ходить в холостяках, и "официально" женил Инцитата на кобыле по кличке Пенелопа. На "свадьбу" император подарил молодым дворец с прислугой. Туда Инцитат и Пенелопа начали "приглашать" (естественно, через Калигулу) высокопоставленных гостей и устраивать для них застолья.
Дальше - больше. Император пожаловал своему любимцу гражданство. Став полноправным римлянином, Инцитат сразу же начал строить успешную политическую карьеру - сначала хозяин сделал его сенатором, а чуть позже включил в список кандидатов на пост консула.
Но светской власти коню было всё-таки маловато - по крайней мере, по мнению Калигулы. Когда император объявил себя единственным римским богом и стал набирать себе "штат" жрецов, то одну из вакансий он предложил Инцитату. Тот возражать, понятное дело, не стал. Небольшая загвоздка была в том, что всем прочим претендентам на должность нужно было уплатить в государственную казну по 8 000 000 сестерциев, а у коня с этим были некоторые сложности. Тогда Калигула придумал изящный выход - он объявил, что Инцитат в своём "лице" представляет всех римских лошадей. Поэтому им, лошадям, нужно скинуться. А кто не скинется - тому дорога на живoдepню...
После того, как Калигула (не без посторонней помощи) покинул этот мир, перед новым императором Клавдием встала проблема - что делать с животным? Ведь по закону до окончания срока полномочий сенатора нельзя просто взять и выгнать. Даже если он конь. В итоге поступили хитро: Инцитату урезали жалование, и он перестал соответствовать "сенаторскому" финансовому цензу.
Консулом он после этого, конечно, тоже не стал. Впрочем, есть мнение, что Инцитат всё-таки был не самым плохим политиком - по крайней мере, он не дал императору ни одного глупого совета.
Об Инцитате мы знаем из трудов Кассия Диона и Гая Светония. У современных историков взгляды на него разнятся: кто-то считает, что никакого "коня-сенатора" вообще не было и это не более чем анекдот, кто-то считает эту историю подтверждением психического нездоровья Калигулы. Есть и те, кто уверен - таким способом император просто троллил политиков и демонстрировал свою безграничную власть. Мол, смотрите - я кого угодно могу сделать хоть сенатором, хоть консулом. Даже собственного коня.
А вы как считаете?
Источник:
- Шторм в Англии разрушил коллекцию винтажных авто
- Нужные ненужности: части организма, которые больше не используются людьми
- Киношные штампы, в которые нас заставил поверить Голливуд
Понравилось23