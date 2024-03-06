“Никаких кобыл”: мужчина, притащивший лошадь в квартиру, раскаялся в своём поступке

Ранее мы сообщали, что мужчина в этом доме не живёт, в нём проживает его дама, арендуя квартиру. Собственник, увидев новости, поставил Екатерине (та самая дама) ультиматум, чтобы ковбой больше не появлялся.

В беседе с SHOT Екатерина заявила, что намерена искать новую квартиру, потому что бросать своего Серёгу не собирается — любит его. Последняя ссора у парочки случилась из-за ревности: Сергей обнаружил голосовое Кати, которое она записала бывшему мужу ещё месяц назад.