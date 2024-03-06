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“Никаких кобыл”: мужчина, притащивший лошадь в квартиру, раскаялся в своём поступке

“Никаких кобыл”: мужчина, притащивший лошадь в квартиру, раскаялся в своём поступке

Автор:
06 марта 2024 18:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   интересное   кобыла   кузбасс   лошадь   пьяный мужчина   романтик   фото   
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Мужчина просто хотел сделать своей возлюбленной сюрприз.

Житель Кузбасса 33-летний Сергей был задержан сотрудниками полиции. Его арестовали после того, как он привёл в квартиру многоэтажного дома лошадь. В полиции Кузбасса рассказали, что в отношении мужчины был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». На допросе он рассказал, как ему пришла в голову такая мысль.

Оказывается, таким образом Сергей решил порадовать свою гражданскую жену. Мужчина работает на животноводческой ферме в поселке Красная Орловка, там он взял лошадь. Напившись, он притащил коня домой. Поднявшись по лестнице в квартиру на 5 этаже вместе с животным, он провел в жилище около полутора часов, после чего вывел лошадь из подъезда и вернул на ферму.

После разговора с полицейскими мужчина раскаялся, пообещал меньше пить и  «никаких кобыл в квартиру больше не приводить».

Ранее мы сообщали, что мужчина в этом доме не живёт, в нём проживает его дама, арендуя квартиру. Собственник, увидев новости, поставил Екатерине (та самая дама) ультиматум, чтобы ковбой больше не появлялся.
В беседе с SHOT Екатерина заявила, что намерена искать новую квартиру, потому что бросать своего Серёгу не собирается — любит его. Последняя ссора у парочки случилась из-за ревности: Сергей обнаружил голосовое Кати, которое она записала бывшему мужу ещё месяц назад.

Источник:

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Метки: Россия   интересное   кобыла   кузбасс   лошадь   пьяный мужчина   романтик   фото   
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10  комментариев
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Вот и понимай этих женщин! Всю жизнь ждут принца на белом коне, а тут не ко двору пришелся!
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6k
nearbird 9 минут назад
Мультик в тему:
Ссылка www.youtube.com
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64
Рокер Полчаса назад
красиво жить не запретишь)
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53k
smakido 50 минут назад
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2k
Мария Коненкова Час назад
Алкаш-романтик по синьке устроил сюрприз своей сожительнице. Спёр с фермы лядащую клячу, которую "белым конём" можно назвать только по синьке, и притащил в многоквартирный дом, куда она с трудом поместилась. Алкаша привлекли за хулиганство.

Есть такой тупой-тупой анекдот, но прямо про эту субстанцию:
Идут два бухарика, подходят к дому одного из них, видят, у подъезда лошадь стоит, непонятно чья. Один другому говорит:
- Вась, давай коня в мою квартиру затащим!
- На хрена?
_ Ну, прикинь: жена проснётся, раз, а в квартире конь. Она спросит: "Вась, откуда у нас в квартире конь?" - а я ей такой: "А Х..Й ЕГО ЗНАЕТ!!"
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354
Ви Час назад
Ссылка youtu.be
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20k
Robin Hood 2 часа назад
В голову такая мысль может прийти ТОЛЬКО при отсутствии серого вещества. То которое мозг называется.
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3k
Любушка 2 часа назад
Вот это размах! И что не так? Сюрприз для жены удался. Она это на всю жизнь запомнит. Это вам не тюльпанчики в вазе и кофе в постель. И женщины всей страны своим мужчинам его в пример ставить будут. Мужчине респект.
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12k
zlopisec 2 часа назад
Понять и простить
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6k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
ПрЫнц на белом коне....
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350008



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