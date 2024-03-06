“Никаких кобыл”: мужчина, притащивший лошадь в квартиру, раскаялся в своём поступке

Мужчина просто хотел сделать своей возлюбленной сюрприз.
Житель Кузбасса 33-летний Сергей был задержан сотрудниками полиции. Его арестовали после того, как он привёл в квартиру многоэтажного дома лошадь. В полиции Кузбасса рассказали, что в отношении мужчины был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». На допросе он рассказал, как ему пришла в голову такая мысль.
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Оказывается, таким образом Сергей решил порадовать свою гражданскую жену. Мужчина работает на животноводческой ферме в поселке Красная Орловка, там он взял лошадь. Напившись, он притащил коня домой. Поднявшись по лестнице в квартиру на 5 этаже вместе с животным, он провел в жилище около полутора часов, после чего вывел лошадь из подъезда и вернул на ферму.
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После разговора с полицейскими мужчина раскаялся, пообещал меньше пить и «никаких кобыл в квартиру больше не приводить».
Ранее мы сообщали, что мужчина в этом доме не живёт, в нём проживает его дама, арендуя квартиру. Собственник, увидев новости, поставил Екатерине (та самая дама) ультиматум, чтобы ковбой больше не появлялся.
В беседе с SHOT Екатерина заявила, что намерена искать новую квартиру, потому что бросать своего Серёгу не собирается — любит его. Последняя ссора у парочки случилась из-за ревности: Сергей обнаружил голосовое Кати, которое она записала бывшему мужу ещё месяц назад.
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Есть такой тупой-тупой анекдот, но прямо про эту субстанцию:
Идут два бухарика, подходят к дому одного из них, видят, у подъезда лошадь стоит, непонятно чья. Один другому говорит:
- Вась, давай коня в мою квартиру затащим!
- На хрена?
_ Ну, прикинь: жена проснётся, раз, а в квартире конь. Она спросит: "Вась, откуда у нас в квартире конь?" - а я ей такой: "А Х..Й ЕГО ЗНАЕТ!!"