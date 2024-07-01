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Конь размером с собаку: порода крошечных, но стройных лошадок

Конь размером с собаку: порода крошечных, но стройных лошадок

Автор:
01 июля 2024 08:48
Сообщество : Животные
Метки: Размер   жвиотные   конь   лошадь   факты   фото   
985
8

Американская миниатюрная — порода на бумажке относительно новая. Официально, как отдельных представителей копытного мира, малышню зарегистрировали только в 1978 году.

Но по факту низкорослики давно видали виды. До этого кони-пони были, но никаких общих принципов селекции в их разведении никто не придерживался.

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История миниатюрных лошадок оказалась цикличной. Первыми заводчиками мини версии коней была европейская знать. Копытных размером с собаку держали как эксклюзивных домашних животных и питомцев для детей.

Но роскошная жизнь закончилась, как только веянья моды поменяли направление. Так кони размером с пони шли работать в бродячие цирки и на шахты. Собственно, так они и попали в Америку — часть низкорослого поголовья отправили за моря батрачить под землёй. Сейчас же, когда работа в шахтах автоматизирована, лошадки вновь вернулись в высший свет — в гламурную группу декоративных животных.

В селекции копытных американские заводчики использовали миниатюрные породы, вроде фалабеллы и шетлендских пони. Однако идея американской миниатюрной лошади была принципиально другой. Животинки не должны были стать очередной породой пухлых коротконогих поняшек. Американцы стремились сохранить изящество, грацию и пропорции обыкновенной верховой лошади, только в уменьшенном варианте.

Заводчикам удалось добиться своего, и сегодня американские миниатюрные лошади известны на весь мир! Несмотря на свою маленькость, их даже запрягают в специальные экипажи — выглядит ну очень мило!

Также коняшек используют в иппотерапии. Животинки обладают исключительно дружелюбным характером и спокойно относятся к поглаживаниям и обнимашкам.

А ещё американцев используют как поводырей. Кони ничуть не хуже собак учат маршруты и команды человека, но при этом им ещё и намордник не нужен. Пакетик, правда, придётся брать побольше. И лопатку заодно. Но ведь это такие мелочи!

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Метки: Размер   жвиотные   конь   лошадь   факты   фото   
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5  комментариев
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2k
Ивлар 2 часа назад
Сотни лет понадобилось нашим предкам.что бы из предков современных лошадей вырастить нормальное. рабочее и боевое животное... И что в итоге? Потомки тратят усилия, что бы провести обратную селекцию...
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2k
Миша 37 минут назад
В принципе бесполезная животина. Кататься на ней нельзя, а жрёт и ... как лошадь. Для реабилитации подошли бы котята, щенки, попугайчики...
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8k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
с собаками нельзя.
- Окей, а с лошадью?
- Ладно, только намордник наденьте.
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43k
Сергей 2 часа назад
Маленькая собачка, до старости щенок.
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384
Alexander 2 часа назад
Не, все равно большая. Дождусь пока будет порода, чтоб в пачке из под сигарет помещалась,заведу пару десятков - в солдатиков играть буду.
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3929 постов (3787 в горячем)

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