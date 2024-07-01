Конь размером с собаку: порода крошечных, но стройных лошадок

Но роскошная жизнь закончилась, как только веянья моды поменяли направление. Так кони размером с пони шли работать в бродячие цирки и на шахты. Собственно, так они и попали в Америку — часть низкорослого поголовья отправили за моря батрачить под землёй. Сейчас же, когда работа в шахтах автоматизирована, лошадки вновь вернулись в высший свет — в гламурную группу декоративных животных.