Конь размером с собаку: порода крошечных, но стройных лошадок

Американская миниатюрная — порода на бумажке относительно новая. Официально, как отдельных представителей копытного мира, малышню зарегистрировали только в 1978 году.
Но по факту низкорослики давно видали виды. До этого кони-пони были, но никаких общих принципов селекции в их разведении никто не придерживался.
История миниатюрных лошадок оказалась цикличной. Первыми заводчиками мини версии коней была европейская знать. Копытных размером с собаку держали как эксклюзивных домашних животных и питомцев для детей.
Но роскошная жизнь закончилась, как только веянья моды поменяли направление. Так кони размером с пони шли работать в бродячие цирки и на шахты. Собственно, так они и попали в Америку — часть низкорослого поголовья отправили за моря батрачить под землёй. Сейчас же, когда работа в шахтах автоматизирована, лошадки вновь вернулись в высший свет — в гламурную группу декоративных животных.
В селекции копытных американские заводчики использовали миниатюрные породы, вроде фалабеллы и шетлендских пони. Однако идея американской миниатюрной лошади была принципиально другой. Животинки не должны были стать очередной породой пухлых коротконогих поняшек. Американцы стремились сохранить изящество, грацию и пропорции обыкновенной верховой лошади, только в уменьшенном варианте.
Заводчикам удалось добиться своего, и сегодня американские миниатюрные лошади известны на весь мир! Несмотря на свою маленькость, их даже запрягают в специальные экипажи — выглядит ну очень мило!
Также коняшек используют в иппотерапии. Животинки обладают исключительно дружелюбным характером и спокойно относятся к поглаживаниям и обнимашкам.
А ещё американцев используют как поводырей. Кони ничуть не хуже собак учат маршруты и команды человека, но при этом им ещё и намордник не нужен. Пакетик, правда, придётся брать побольше. И лопатку заодно. Но ведь это такие мелочи!
Источник:
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