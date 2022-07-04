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«Ксения Собчак – лошадь»: Нурлан Сабуров несмешно пошутил про Собчак

«Ксения Собчак – лошадь»: Нурлан Сабуров несмешно пошутил про Собчак

Автор:
04 июля 2022 08:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   интересное   лошадь   сабуров   собчак   фото   шоу бизнес   
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После своих скандальных выступлений в Америке, Нурлан Сабуров как ни в чём не бывало вернулся в Россию. Несколько месяцев назад Сабуров умудрился стать неугодным всем - и сторонникам и противникам спецоперации на Украине. Уклоняясь от вопросов о политике, Сабуров выбесил всех. Несмотря на это, комик вернулся в Россию и уже выступил в Ледовом Дворце «Арена Балашиха».

Сольный StandUp концерт «Принципы», который проходил в Ледовом Дворце «Арена Балашиха», начался с очень неожиданной фразы. Комик заявил: «Давайте об очевидном. Собчак — лошадь. Давайте закрепим».

Чем Собчак заслужила это оскорбление - не ясно. Возможно причиной стал старый конфликт. Несколько месяцев назад Сабуров не ответил на вопросы о политике в Америке и разгневал всех. Тогда Собчак сказала: «Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву». Ведущая имела ввиду Интернет-проект «Что было дальше?», которое вел Сабуров.

Шутка про то, что Ксения Собчак похожа на лошадь существует уже более десятка лет. Когда Собчак была телеведущей проекта "Дом-2" и стала медийной личностью, она пришла на шоу к Трахтенбергу и тот назвал ее лошадью.

Тогда Ксения ответила очень скомкано и неуклюже.

- Судя по реакции зала, на эту шутку про лошадь я должна, по идее, обидеться. Все стали смотреть на меня с таким сочувствием. Я не обижаюсь. Мне как раз это даже нравится. Конечно, я лошадь. Перед каждым эфиром проговариваю скороговорку "От топота копыт пыль по полю летит". И характер у меня лошадиный - я покладистая, но если мне что-то не понравится - могу так лягнуть!

Время прошло, а прозвище всё ещё никак не может отлипнуть от Собчак. По мнению пользователей сети, Сабуров мог придумать шутку и посмешнее для начала шоу.

"Собчак - лошадь. Как банально!"

"Собчак конечно мерзкая, но оскорблять женщину в начале выступления? Это не то!"

"Аха! Собчак на него всё равно, а Сабуров вон изо всех сил пытается её уколоть!"

Позже Собчак ответила Нурлану Сабурову

Ксения призвала коллегу по шоу-бизнесу открыто высказаться о происходящем.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   интересное   лошадь   сабуров   собчак   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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70k
Viktor 3 часа назад
Ладно, не будем трогать Ксюшадь, но что за гАвно этот Сабуров?
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8k
Dabus 13 минут назад
Я думаю что казах, уж точно в лошадях лучше разбирается чем большинство почитателей "таланта" и быдло-ужимок К. Собчак
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2k
Павел Христенко 18 минут назад
Гордому другу степей про лошадей не знать ли.
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4k
Andy Час назад
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10k
kaboza 2 часа назад
это комик на букву Г???? вообще кто эта абизянка?
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6k
ron 2 часа назад
Узнал про существование сабурова, когда началась (и закончилась) "игра" на тнт. Средней руки комик, продюсирует совсем заштатную комик группу "лена кука" (чай, индийский чай), у которой самое крутое в выступлениях - это отбивка. зачем вообще о нем пишут, да еще и такую херню? то, что какой-то мусоропровод еще выступает и материт коллег, печально, но совершенно не нужно знать, и никому не может быть интересно.
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158
D A 2 часа назад
Вообще-то, морда лошадинная у одного министра.
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6k
Sanar 3 часа назад
Меня больше интересует, кто эти люди которые носят деньги за концерты этому узкоплёночному?
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538
HalloFreeSpace 3 часа назад
"Шутка года" ...
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6k
klop 3 часа назад
Сказал то что все уже давно знают про Собчак, что автор развонялся.
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−10
bon woo 3 часа назад
сам себя опустил ниже плинтуса
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−130
Thomsen 3 часа назад
Ну, положим, Собчак я знаю. А это чмо - оно вообще кто? Это, типа, очередной оральный комик? Чего шума-то столько?
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WhiteRat

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