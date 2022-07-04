«Ксения Собчак – лошадь»: Нурлан Сабуров несмешно пошутил про Собчак

После своих скандальных выступлений в Америке, Нурлан Сабуров как ни в чём не бывало вернулся в Россию. Несколько месяцев назад Сабуров умудрился стать неугодным всем - и сторонникам и противникам спецоперации на Украине. Уклоняясь от вопросов о политике, Сабуров выбесил всех. Несмотря на это, комик вернулся в Россию и уже выступил в Ледовом Дворце «Арена Балашиха».
Сольный StandUp концерт «Принципы», который проходил в Ледовом Дворце «Арена Балашиха», начался с очень неожиданной фразы. Комик заявил: «Давайте об очевидном. Собчак — лошадь. Давайте закрепим».
Осторожно! В ролике есть ненормативная лексика.
Чем Собчак заслужила это оскорбление - не ясно. Возможно причиной стал старый конфликт. Несколько месяцев назад Сабуров не ответил на вопросы о политике в Америке и разгневал всех. Тогда Собчак сказала: «Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву». Ведущая имела ввиду Интернет-проект «Что было дальше?», которое вел Сабуров.
Шутка про то, что Ксения Собчак похожа на лошадь существует уже более десятка лет. Когда Собчак была телеведущей проекта "Дом-2" и стала медийной личностью, она пришла на шоу к Трахтенбергу и тот назвал ее лошадью.
Тогда Ксения ответила очень скомкано и неуклюже.
- Судя по реакции зала, на эту шутку про лошадь я должна, по идее, обидеться. Все стали смотреть на меня с таким сочувствием. Я не обижаюсь. Мне как раз это даже нравится. Конечно, я лошадь. Перед каждым эфиром проговариваю скороговорку "От топота копыт пыль по полю летит". И характер у меня лошадиный - я покладистая, но если мне что-то не понравится - могу так лягнуть!
Время прошло, а прозвище всё ещё никак не может отлипнуть от Собчак. По мнению пользователей сети, Сабуров мог придумать шутку и посмешнее для начала шоу.
"Собчак - лошадь. Как банально!"
"Собчак конечно мерзкая, но оскорблять женщину в начале выступления? Это не то!"
"Аха! Собчак на него всё равно, а Сабуров вон изо всех сил пытается её уколоть!"
Позже Собчак ответила Нурлану Сабурову
Ксения призвала коллегу по шоу-бизнесу открыто высказаться о происходящем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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