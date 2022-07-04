«Ксения Собчак – лошадь»: Нурлан Сабуров несмешно пошутил про Собчак

Шутка про то, что Ксения Собчак похожа на лошадь существует уже более десятка лет. Когда Собчак была телеведущей проекта "Дом-2" и стала медийной личностью, она пришла на шоу к Трахтенбергу и тот назвал ее лошадью.

Тогда Ксения ответила очень скомкано и неуклюже.

- Судя по реакции зала, на эту шутку про лошадь я должна, по идее, обидеться. Все стали смотреть на меня с таким сочувствием. Я не обижаюсь. Мне как раз это даже нравится. Конечно, я лошадь. Перед каждым эфиром проговариваю скороговорку "От топота копыт пыль по полю летит". И характер у меня лошадиный - я покладистая, но если мне что-то не понравится - могу так лягнуть!

Время прошло, а прозвище всё ещё никак не может отлипнуть от Собчак. По мнению пользователей сети, Сабуров мог придумать шутку и посмешнее для начала шоу.

"Собчак - лошадь. Как банально!"

"Собчак конечно мерзкая, но оскорблять женщину в начале выступления? Это не то!"

"Аха! Собчак на него всё равно, а Сабуров вон изо всех сил пытается её уколоть!"

Позже Собчак ответила Нурлану Сабурову