FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Неформат 509 постов • 126 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Неформат
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
05 марта 2024 07:40
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1082
26
Свернуть все комментарии под фото

Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Неформат"
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
... Час назад
Комментарий к фото
Ален Делон, он не пьет одеколон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
60k
dima423 38 минут назад
Комментарий к фото
Ну это звучит уже как наезд))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
dima423 40 минут назад
Комментарий к фото
какая то у меня скучная песня... - тррррынь-трррынь-трррынь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
dima423 43 минуты назад
Комментарий к фото
я думал некромант это патологоанатом)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Евгений 43 минуты назад
Комментарий к фото
Фармацевтика - зельеварение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
dima423 44 минуты назад
Комментарий к фото
Да зайка там симпатичная...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
dima423 46 минут назад
Комментарий к фото
ваще не красиво... ни софи лорен ни в воду ссать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
266
АНАТОЛИЙ 55 минут назад
Комментарий к фото
То есть я правильно понимаю, что в те времена бритьё ещё не вошло в моду?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
сеньор Леонсио 56 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
отвечать сразу...
я отвечаю сразу когда это НЕ по работе, по тому что если ответить сразу то надо сразу как будто что то делать, а я лучше отвечу через минут 15-30 по тому что я обычно и так чем то занят, а тут ещё кто то со своей ерундой лезет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Cornho Час назад
Комментарий к фото
Что за маразм?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
водки в кофе? интересно как это на вкус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
что пришло в голову человеку с ником amazingcalf когда он такой "Блин а Крымский чебурек это ведь охренительный никнэйм для моего твитера"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Cornho Час назад
Комментарий к фото
Ну и? Кто он?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
С одной стороны мы ругаемся на курьеров, а с другой стороны чуть что заказываем у них доставку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›