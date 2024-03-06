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Нет предела людской смекалке: люди, которым нельзя доверять технику

Нет предела людской смекалке: люди, которым нельзя доверять технику

Автор:
06 марта 2024 12:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   смешные фото   техника   фейлы   человеческая глупость   
3419
46

В мире, где правят высокие технологии и социальные сети, многим становится все сложнее успевать за техническим прогрессом. Пока бабушки и дедушки просят помощи у «продвинутых» внуков, а мамы осваивают истории в Инстаграме, некоторые до сих пор не могут справиться с зарядными устройствами и электрическими чайниками. Не верите? Смотрите сами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   смешные фото   техника   фейлы   человеческая глупость   
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25  комментариев
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743
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
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59k
turyst 10 минут назад
Ну... Когда-то давно, когда сайты не были адаптированный к просмотру на экране телефона, у меня сломался компьютер.
Так с линзой было гораздо удобнее.


Да и навигацией пользоваться на Нокиа 6681 (с BT-GPS) с её двухдюймовым экраном, было удобнее используя "метод КВН".


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7k
Атомный Крот 11 минут назад
Комментарий к фото
Подсветка - лишний расход энергии. Да и видно часто нечетко из-за износа клавиш и стирания краски. Некоторым производителям клавиатуры так и хочется развешивать хороших кренделей, причем ногами.
Фото - не мое, но проблема хорошо знакома.
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7k
Атомный Крот 15 минут назад
Комментарий к фото
Смех смехом, но водить пальцами по экрану, чтобы увеличить именно тот объект, который тебе интересен, порой задалбывает. Да и работает оно не всегда корректно.

С компьютерным экраном, конечно, попроще, но тоже требуется совершить лишние движения. А потом еще и все снова сделать как было. В принципе, Бастрыкин в чем-то прав.
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10
ruslan d 17 минут назад
Идиотов не сеют , не пашут ...
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7k
Атомный Крот 20 минут назад
Комментарий к фото
Вполне реальная история. Был лично свидетелем.
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5k
Sanar 40 минут назад
Комментарий к фото
Несколько раз случайно стирал свои флэшки, всегда выживали.
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96k
Доктор Джонс 45 минут назад
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25k
Дмитрий 47 минут назад
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1k
Polotenchick 48 минут назад
"8. "Разъяренная Карен ворвалась в магазин Apple и потребовала вернуть деньги за iPhone 5. Я не слышал весь разговор, но услышал, как менеджер спросил ее, заряжали ли она его, а она ответила, что нет"."

Хочу немного прояснить почему тут указана некая Карен.

Ка рен (англ. Karen) сленговый термин, используемый для описания чересчур требовательной и конфликтной белой женщины. Часто изображается в мемах, где белые женщины используют свои «белые привилегии», чтобы добиться своего.

Типичным примером поведения «Карен» является требование «позвать начальника» при минимальном конфликте с обслуживающим персоналом. Обычно её жалобы необоснованны или несоразмерны той энергии, с которой она добивается её решения. Часто объектом гнева «Карен» являются расовые меньшинства или представители рабочего класса. Она представляет себя в роли жертвы, в то время как на самом деле является агрессором.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Карен_(сленг)https://ru.wikipedia.org/wiki/Карен_(сленг)
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5k
Slv01 57 минут назад
я всегда недолюбливал технику Lexmark и Xerox... они всегда плохо берут бумагу у клиентов... то из пачки не могут вынуть, то застеплерённую не могут разъединить... вот по Hp, Canon и Epson таких жалоб не было!
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1k
Admin11 58 минут назад
Ну флешки я много раз стирал в карманах. Главное потом хорошо промыть и высушить.
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101
Leo Час назад
Бред какой-то((
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363
Dupych Час назад
Может все таки сорваЛА?
Копипастер с плохой фантазией.
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42
ya da Час назад
Очередная х@ита от тупых из-за бугра
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11k
MPEG-8 2 часа назад
У американцев прямо соревнование "кто тупее".
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15k
Евгений 2 часа назад


Как она его включила не доставая из коробки?
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60k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
хреново живётся тупым
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14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
американщина. ну тупые. Бл.
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54
Лопатин Михаил ..: Атеист :.. 48 минут назад
У нас таких кадров тоже хватает. Как и в любой другой стране мира, видимо...
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Нет предела только человеческой глупости. А тут. Старшее поколение не всегда дружит с техникой, что тут удивительного? А кто-то просто забывчивый, как в случае со свечой и ноутбуком.
Но посмеяться местами можно.
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2k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Комментарий к фото
Может и не врёт. Кофе или пиво - это же не вода!
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