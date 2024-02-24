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От них не ждали многого и всё равно они провалились с треском

От них не ждали многого и всё равно они провалились с треском

Автор:
24 февраля 2024 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   неудачи   ошибки   смешные ошибки   фейлы   человеческая глупость   
5045
36

Да, всем нам свойственно ошибаться, но это не значит, что над этими ошибками нельзя посмеяться. Перед вами очередная подборка постов сабреддита "У тебя была всего одна задача", где 467 тысяч пользователей регулярно делятся уморительными неудачами представителей разных профессий.

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Метки: Юмор   неудачи   ошибки   смешные ошибки   фейлы   человеческая глупость   
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23  комментария
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38k
АнтонПолднев 10 часов назад
Австралия?
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89k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Это маленькие балкончики - для установки кондиционеров
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18k
тов.Suhov 4 часа назад
Лестница Мёбиуса
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2k
Seryi_spb 5 часов назад
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6k
Атомный Крот 7 часов назад
Комментарий к фото
На Западе такое любят. Сперва тротуар идет по одной стороне улицы, а потом вдруг резко завершается и продолжается уже на противоположной стороне. Соответственно, все пешеходы должны перебегать через дорогу.
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6k
Атомный Крот 7 часов назад
Комментарий к фото
Фотошоп это. Был бы какой-нибудь "русский магазин" за рубежом, так там и товары а-ля рюс стояли бы, а не вина западного мира. Которых в любом супермаркете у них и так навалом.
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58k
turyst 7 часов назад
Поправил немного. Дальше, пусть, сами.
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58k
turyst 7 часов назад
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5k
Артур 8 часов назад
На фото 28 китайцы намекают
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873
Шурман 8 часов назад
Если присмотримся то все нормально , муха сидит на трупе уже съеденного корчевана и с правой стороны тоже задница торчит зажевали , ей бы на низ перелететь вот там веселье . Мы кстати выбросили эту гадость , на солнце быстро гибнет

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28k
ПаганецЪ 8 часов назад
Комментарий к фото
Мы его не видели, только читали про него.
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12k
Гомерчик 9 часов назад
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38k
АнтонПолднев 10 часов назад
Учите ПДД. Налево как раз нельзя

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2k
Victor 10 часов назад
100 процентов кривая установка

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