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Да, всем нам свойственно ошибаться, но это не значит, что над этими ошибками нельзя посмеяться. Перед вами очередная подборка постов сабреддита "У тебя была всего одна задача", где 467 тысяч пользователей регулярно делятся уморительными неудачами представителей разных профессий.
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2. Когда рабочие разделились на две бригады, чтобы выложить велосипедную дорожку, и встретились посередине...
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Да и кондеи ставят иногда с вышки, промальпинисты, зачем туда лазить постоянно?